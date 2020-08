Po proměněné penaltě zlínského střelce Poznara šly akcie hostů po přestávce ještě níž, ale mužstvo z Uherského Hradiště sebevědomě povstalo a rivala v jeho doupěti povalilo.

„O chloupek jsme byli lepší,“ myslí si trenér vítězů Martin Svědík.

Slovácko vyhrálo nad Zlínem třetí z posledních čtyř vzájemných ligových zápasů, po triumfu 2:1 se znovu nazývá vládcem kraje. „Pro psychiku hráčů to má velkou cenu, zvlášť v derby. Tým musím pochválit, nevzdal se,“ prohlásil Svědík.

Z první půle ještě tolik nadšený nebyl.

„Bylo to z obou stran opatrné. Soupeři čekali, co se bude dít. I ta jsme byli aktivnější směrem dopředu a vytvořili si dvě příležitosti, které jsme ale nevyužili," hodnotil úvodní část kouč hostů.

Drsný úder inkasovalo Slovácko hned po návratu z kabiny.

„Druhý poločas jsme začali velice špatně a byli po zásluze potrestaní penaltou, která nás ale probudila,“ míní Svědík. Borci v nových bílých dresech po inkasovaném gólu začali hrát aktivně a skóre otočili. „Do stavu 2:1 jsme byli lepším týmem. Jenom škoda, že v závěru jsme se zbytečně nechali zatlačit a pustili soupeř do dvou šancí,“ pravil.

Tým z Uherského Hradiště ale nepříjemné chvíle přečkal a slavil první body do tabulky. Na výhře se velkou měrou podílel i křídelník Navrátil. Sváteční střelec si v 63. minutě naskočil na Sadílkův centr a ligovým gólem po téměř dvou letech srovnal na 1:1.

„Je to pecka, ale už to smrdělo i v přípravě, kdy dal místo obvyklého jednoho gólu hned dva. Bylo to na spadnutí. Jsem za něj hrozně rád. Věřím, že se mu ulevilo. Snad na to naváže nějakou delší šňůrou,“ přeje si nejen Svědík.

Páník: Prostě jsme to tam nedotlačili

O penaltě, kterou kapitán Daníček derby rozsekl, neměl žádné pochybnosti. „Byl jsem přesvědčený, že bude,“ přiznal kouč Slovácka.

Trenér Páník prohrál jako kouč Fastavu se Slováckem vůbec poprvé.

„Je to pro mě zklamání, porážka bolí o to víc, že přišla zrovna v derby. Podle mě by ale remíza 2:2 byla spravedlivější, protože si obě mužstva bod zasloužila. Bohužel v závěru, kdy jsme tam měli tři čtyři výborné situace, jsme to nedohráli,“ povzdechl si zkušený trenér.

Ševcům k lepšímu výsledku nepomohla proměněná penalta Poznara ani povedené střídání za nepříznivého stavu. Dramé, Martínez i Fantiš výkon domácích pozvedli, ale k vyrovnání nepřispěli.

„Přešli jsme na jiný způsob hry a najednou byli nebezpeční. Prostě jsme to tam nedotlačili,“ posteskl si Páník.

Úvodní poločas přinesl velmi opatrný fotbal bez jakékoliv vyložené šance.

„Bylo to taktické, žádné mužstvo nechtělo udělat chybu. Obrany byly zavřené, těžko se tam dostávalo,“ uvedl zlínský kouč.

Hned po změně stran nastřelil Poznar v šestnáctce Kadlecovu ruku a rozhodčí Královec okamžitě nařídil penaltu. K ní se postavil právě domácí kanonýr a bez zaváhání poslal Zlín do vedení.

„Měli jsme výborný vstup do druhé půle, dali gól. Po něm jsme ale vypadli z rytmu a nechali si dát gól. Zbytečně jsme chybovali a soupeř výsledek otočil,“ uvedl Páník.

Zbytečné zaváhání a ztráty přisuzoval nejen únavě, ale i trávníku, který ani po pauze není v ideálním stavu. „Chybovali mladí i zkušení, míč jim odskakoval,“ všiml si. Nepřesné svěřence ale nezatracoval.

„Každý začátek soutěže je těžší. My jsme ho brankově nezvládli, proto jsme prohráli,“ ví Páník, který si po úvodní prohře 1:2 s rivalem vyčítal pozdní střídání. „Je to pro mě ponaučení. Nebát se sáhnout do mužstva, i když vedete,“ dodal.