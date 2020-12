Proti Spartě povedete tým pravděpodobně jako kapitán. Těšíte se?

S tím kapitánem ještě uvidíme, je tady Standa Hofmann nebo Mára Havlík. To ale není důležité, kdo bude kapitán, vystupujeme jako celek, jako tým. Doufejme, že se nám bude dařit víc než v minulém domácím zápase (Slovácko – Sparta 0:2). Chceme vyhrát, víme o situaci ve Spartě. Hraje Evropskou ligu, má v nohách hodně zápasů, také nějaké zraněné hráče. Sám vím, jaké to je, když hraješ tolik zápasů. Budeme je určitě chtít zaskočit, překvapit, prostě porazit. Uděláme pro to maximu. Pevně věřím, že se nám to podaří.

V dresu Slovácka jste doma proti Spartě moc zápasů neodehrál. Jediný je právě ten z letošního června.

Je to tak, nějak se mně ty zápasy vyhýbaly. Bylo tam různé zranění, které mě vyřadilo ze hry. Doufejme, že v neděli nastoupím. Navíc mám ještě narozeniny, tak se to krásně sešlo.

Také z tohoto pohledu to pro vás musí být mimořádný duel?

Vždycky to pro mě bude zvláštní zápas. Ve Spartě jsem zažil krásná léta, něco jsem si tam odkopal. Znám lidi z vedení. Počínaje Tomášem Rosickým, až přes Dana Křetínského. Lidi z klubu znám už možná víc jako hráče. Proti Spartě to bude pro mě mimořádné utkání, už se na to těším.

Sparta odehrála ve čtvrtek zápas Evropské ligy proti AC Milán. Bude podle vás mít výsledek vliv na nedělní utkání na Slovácku?

Samozřejmě, po zpackaném derby je pro ně dobré, že vlastně za čtyři dny hrají znovu. Můžou si proti AC Milán napravit sebevědomí. Podobně jako když prohráli doma s Budějovicemi a pak vyhráli na Celtiku. Před derby si ve Skotsku napravili sebevědomí. Všichni tvrdili, že to Spartu povzbudí – nakonec to tak nebylo.

Může Sparta porazit AC Milán a pak prohrát na Slovácku?

Takto bych to klidně bral. Když nehraje Sparta proti nám, tak jí fandím. Každý zápas je specifický, každý je jiný. Jednou můžete porazit špičkový mančaft a pak v uvozovkách prohrát s průměrným týmem. Je možné všechno.

S Petrem Reinberkem jste jako jediní, kteří odehráli všechny podzimní zápasy. Cítíte se herně i zdravotně v pohodě?

Jsem v pohodě. Jestli herně, tak to ať hodnotí ostatní. Cítím se na hřišti dobře. Poslední zápasy hrajeme na tři obránce, takže je nejdůležitější, že se mi vyhýbají zranění, že můžu trénovat a nejsem nemocný. Je potřeba si dávat pozor, oblékat se, pořádně regenerovat, ještě je tady covid. Když je člověk v zápasovém rytmu, tak je to v pohodě. Nesmíte z toho vypadnout, pak je složitější se do všeho dostávat.

Vzpomněl jste hru na tři obránce. Zatím vám tato změna prospívá. Souhlasíte?

Máte varianty podle soupeře, ty si vždycky určíme v týdnu. Myslím, že se nám to zatím daří. Vytvářeli jsme si šance, doma s Opavou i Příbramí jsme dali na poměry Slovácka i dost branek. Odvíjí se to od defenzívy, která není jenom o obráncích, ale o defenzívě a zodpovědnosti celého týmu. Zatím se nám daří, teď přijdou těžší soupeři. Sparta, jedeme do Brna a Plzeň. Ty zápasy nám napoví, jak jsme na tom.

Ještě den před Štědrým dnem hrajete v Mladé Boleslavi. Během jedenácti dnů odehrajete čtyři zápasy. Bude to rozhodující série před zimní přestávkou?

Bude. Bude se rozdávat dvanáct bodů. Tabulka se nějak vykrystalizuje. My jsme si podobnou zátěž vyzkoušeli už na jaře, když byla první koronavirová krize. Víme, co nás čeká, ale pro Slovácko je to jiné jako pro Plzeň nebo Spartu. Tyto kluby hrají poháry, mají rytmus dvou zápasů v týdnu zažitý. Na druhou stranu je náš kádr širší jako na jaře. Uvidíme, jak to zvládneme – věřím, že úspěšně.

Už jste zažil takové zápasové tempo?

Určitě. V Německu se hrálo až do Vánoc, v Turecku dokonce přes Vánoce, na Štědrý den jsme měli dokonce trénink a druhý den zápas.

Vyhovuje vám letošní systém?

Raději mít v lize víc týmů – hraješ doma venku a je konec. Je to lepší jako nějaké skupiny, kdy nevíš, na jakém místě skončíš.

Vraťme se ještě k pondělnímu zápasu v Liberci (1:1). Jste spokojení s remízou?

Myslím, že po tom začátku a celém průběhu jsme bod získali. Také z hlediska těch minulých zápasů, které jsme v Liberci odehráli.

Jak se díváte na vyloučení Vlastimila Danička? Probírali jste to?

Nějak jsme se o tom ani nebavili. Možná ten první moment, když si tam naběhl Matoušek, trošku zaspal. To někdy ani nechcete, ale po hráči sáhnete v zápalu boje. Zpětně jsem se na tu situaci díval, možná ten faul začal před vápnem, to hlavní držení bylo na hranici vápna, pak červená karta. Bylo to pro nás trojí potrestání. Červená, pokutový kop, gól a ještě Vlasta dostane trest do dalších zápasů. Bylo to kruté, ale myslím, že v oslabení jsme hráli dobře a bod jsme si zasloužili.

Smlouvu máte v klubu do léta. Už jste uvažoval o prodloužení?

Tak nějak jsem si myslel, že letošní sezona bude poslední. Uvidíme, co zdraví a nějaká motivace. Chci vidět, že to, co dělám, má nějaký smysl. Zatím to nechávám otevřené.

Blíží se Vánoce. Jaké budou u Kadleců?

Klasika. V rodinném kruhu. Rybí polévka, kapr salát. Minulé Vánoce byly specifické, protože jsme byli poprvé ve třech. Teď už má malý rok a měsíc, takže už to zase víc vnímá, bude to zase o něco hezčí. Jsou to krásné svátky, když bude malý rozbalovat dárky, tak to bude i naše radost. My musíme být aktuálně všichni ve střehu. Malý už běhá za vším, takže se musíme víc starat. Zatím si to všichni užíváme, přítelkyně, dědeček i babička.