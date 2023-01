Kubica si Vrbovu premiéru ujít nenechá: Zlín to bude mít těžké, ale zachrání se

Nemáte strach ze zimy?

Pořádně se obleču (úsměv). Až doteď bylo počasí přijatelné. Uvidíme, jaké bude o víkendu nebo v únoru. Liga začíná velmi brzy, ale myslím, že to hráčům vyhovuje. Přípravu měli krátkou, nemuseli podstupovat takový dril. Osobně se na start ligy těším, ale vyloženě to neprožívám. Kromě Zlína s Baníkem v sobotu pojedu i do Olomouce, kde hraje Sparta.

Věnujme se bitvě moravských rivalů. Ke kterému klubu máte blíž?

Vazby i kamarády mám v obou klubech, ale přece jenom blíž mám k Ostravě, kam jsme z rodných Hranic přestoupil v šestnácti letech. Baník mě pomohl do mládežnické reprezentace i ligy, ale třeba se Zdeňkem Grygerou jsem byl v jednadvacítce. Ve Zlíně mám ale víc známých. Perfektní kamarád je hlavně Broňa Červenka, se kterým jsem hrával v Drnovicích či v Baku. Zapomenout nesmím ani na Aleše Hellebranda či Davida Hubáčka. Ze současných hráčů jsem se potkal jenom s brankářem Dostálem.

Jak vzpomínáte na angažmá ve Zlíně?

Ve druhé lize jsem tam strávil dva nebo tři roky. Nebylo to vyloženě špatné, ale moje angažmá ovlivnil i zdravotní stav. Měl jsem problémy, dvakrát překonal rakovinu. I proto jsem tam skončil s profesionálním fotbalem. Regenerace nebyla optimální. Rok po tom, co jsem toho nechal, pak Zlín postoupil zpátky do ligy.

Jak vidíte současný zlínský tým?

Ve Zlíně se vždycky každému hrálo špatně, body se odsud moc nevozili. Nyní se mu ale dlouhodobě nedaří. Poslední sezony se jenom zachraňoval, i podzim byl špatný. Těžko říct, jak to bude vypadat na jaře. To ukáží až první zápasy.

Má proti Baníku šanci?

Určitě, ale favoritem je soupeř. Baník měl v přípravě dobré výsledky, pod trenérem Hapalem se docela zvedl. Zlínu to ani v zimě příliš nešlo. Viděl jsem dva zápasy, ale třeba se Sandhausenem inkasoval dva góly z penalt během pár minut. Uvidíme, jak si povedou noví útočníci Kozák s Balajem. Oba jsou urostlí, ideální do šestnáctky. Taky má Zlín nového stopera Jeřábka, který má rovněž ligové zkušenosti. I tak to bude mít Zlín na jaře těžké, ale věřím, že se v lize zachrání.

Překvapilo vás, že Zlín angažoval trenéra Vrbu? Zažil jste ho někde?

Pana Vrbu samozřejmě znám, ale nikdy mě netrénoval. Potkali jsme se v Baníku, kde měl na starosti jinou kategorii. Když jsem šel do mužů, on zrovna odcházel do Púchova. Po návratu pracoval jako asistent trenéra Komňackého a společně získali titul. Občas si zavoláme. Taky mě překvapilo, že šel do Zlína. Přeji mu samozřejmě úspěch.

Co říkáte na jeho kariéru?

Dokázal toho hrozně moc. Jsme ale v Česku, kde se na úspěchy rychle zapomíná a spíše se jenom kritizuje a nadává. Přitom trenér Vrba získal titul nejen v Plzni, ale i na Slovensku, hodně toho dokázal i s reprezentací. Ani ve Spartě neměl vyloženě špatné výsledky. Možná měl dostat více času. Angažmá v Baníku nechci moc hodnotit, tam by jenom krátce. Jenom řeknu, že trenérské řemeslo je velice těžké. Abyste byl úspěšný a měl výsledky, musí se toho sejít strašně moc. Musíme mít štěstí i kvalitní hráče v týmu. A neobejdete se ani bez podpory vedení.

Vy trénujete divizní Všechovice. Naplňuje vás to?

Dostal jsem nabídku od prezidenta klubu Všechovic Libora Ponížila, který je ambiciózní a chtěl po minulé sezoně udělat změnu. Týmu jsem se ujal loni v létě. Se mnou přišla spousta mladých kluků z Hranic, které postoupily do třetí ligy a přivedly si zkušenější hráče. Já bydlím v Kelči vedle Všechovic. Mám to kousek. Snažím se je dostat zpátky nahoru.

Trénoval jste i předtím?

Když jsem skončil ve Zlíně, byl jsem ve Všechovicích, ale to hrály jenom I. B třídu. Pak jsem pomáhal v Kelči, jinak nikde. Neměl jsem čas. Ve Všechovicích jsou ale zajímavé podmínky, výborní hráči. Hlavně jsem v mladém kolektivu, což se mi líbí. (úsměv)

Ale hlavně jste hráčský agent, ne?

Ano, zaměřuji se hlavně na zahraniční trh. Díky svým kontaktům v Izraeli, Kazachstánu nebo Ázerbájdžánu i jinde v Evropě mohu hráčům zprostředkovat zajímavý přestup do zahraničí.