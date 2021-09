„Dnešní povídání bych měl asi začít u dvou šlágrů víkendového kola. Odstartuji ale z úplně jiného soudku. Při sledování utkání druhé ligy Příbram – Brno jsem se dozvěděl, že za domácí hraje mně neznámý hráč Sus.

Nic proti němu, ale zarazilo mě, že tento hráč procestoval a snad i hrál v Polsku či na Slovensku a byl v sedmi našich ligových klubech a hrál i krajský přebor.

Nakonec tedy Příbram. Klobouk dolů na to, že je mu teprve 31 let.

Slovy klasika se musím zeptat: „Není těch oddílů nakonec málo?“

Ono by na tom na tom nebylo nic tak zvláštního, ale napadlo mě, kde je ta opěvovaná akademie Příbrami? Kde jsou další mladí hráči z akademií, když například Karviná nastoupila v Jablonci s pěti legionáři v základní sestavě. A mnohde je to podobné.

Nemám naprosto nic proti doplnění mužstev cizími hráči. Ba naopak. Ale tito by měli v mužstvu být vidět a být těmi nejlepšími. Možná by něco napovědělo i to, o čem jsem se zmínil v minulé glose, a to je technická úroveň našich mladších fotbalistů.

A ejhle. Trenér U21 Suchopárek minulý týden po kvalifikačních utkáních této reprezentace proti Slovinsku a Albánii konstatoval. „Jsme odkázáni na fyzické nasazení, protože ve srovnáni s vrstevníky ztrácíme technicky.“

Pravdivé i trochu smutné.

Takže něco veselejšího.

A to určitě bylo utkání Plzeň – Sparta. Výborná atmosféra, pěkný fotbal a pět gólů. Co více si přát? Přát by si ale bylo co. Takových zápasů by mělo být k vidění v české nejvyšší soutěži podstatně více.

Bohužel asi zůstane jen u přání, protože úroveň minimálně poloviny mužstev naší první ligy je spíše jen slabý průměr, mnohdy i pod ním.

Chápu, že vytvoření silného celku je dnes více než kdy jindy otázkou financí. A snad právě proto i s ohledem na případné úspěšnější působení v evropských pohárech, ale i na to, aby utkání jako v Plzni nebo v Edenu nebyla jen výjimkou, by do budoucna mohla padnout otázka, jestli by méně nebylo nakonec více.

Ona by ostatně i druhá liga byla podstatně zajímavější než ta stávající. Stačí se jen podívat na její současné složení a divácký zájem.

Pryč ale s těmito kacířskými myšlenkami a raději na skok do Edenu, kde se Slovácku podařilo udělat atraktivní zápas.

Při sledování jeho průběhu muselo být soudnému, myslím ale opravdu soudnému slávistovi, jasné, proč sešívané letos nehrají ani Ligu mistrů, ba dokonce ani ligu evropskou.

Rychle 1:0. Potom čekání, chvíle bezradnosti a snad i pocit, že v té době odevzdaně hrající Slovácko není pro nás soupeřem. Procitnutí přišlo ve druhé půli a skvěle hrající Lukáš Sadílek mohl poslat domácí tam, kam je poslaly už Ferencváros a Legia Varšava.

A ještě jeden můj subjektivní názor. Při pohledu na kádr Slavie jsme měl zvláštní pocit, že si trenér Trpišovský najednou není jistý, kdo by vlastně měl hrát. Obávám se, že tato patologické situace nebude v Edenu poslední. No uvidíme.“

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem