„Jedna arabská moudrost říká, že nikdy nevstoupíš do téže řeky. Naše FORTUNA:LIGA však tuto pravdu letos popřela. Zkusím to vysvětlit později. Vzhledem k tomu, že tento ligový víkend nic moc nenabídl , snad jen ukončení příbramské agónie, o což se paradoxně postaral předem odepisovaný nováček z Pardubic, zkusil jsem srovnání loňského a letošního ročníku. A světe div se, téměř vše, nebo skoro vše, zůstalo při starém.

Tento týden se zaměřím na spodní polovinu ligové tabulky, kde je situace z loňské sezony s tou letošní nebezpečně podobná.

Loňským sestupujícím, tedy vlastně nesestupujícím, se letos úspěšně „podařilo obhájit“ poslední dvě příčky, ale administrativní zázrak se tento rok už nekonal.

Příbram a Opava si příští rok zahrají tam, kam patřili už letos. Společně s nimi do druholigové manéže spadl tým z druhého největšího města republiky. Nevím, co letos v Brně čekali, ale to, že druhý nováček z Pardubic bude mít jednou tolik bodů než oni, tak to asi ne. Takže tudy cesta za záchranou nevedla.

Fotbalové Brno se nachází už roky v situaci, kdy není pevné vedení, solidní kádr a docela ani stadion. Doba skvělého trenéra Františka Havránka a vyprodaných Lužánek je už jen smutnou vzpomínkou a obávám se, že ještě dlouho bude. Ale vraťme se k těm alespoň pro letošek šťastnějším.

Je to až na jedinou výjimku, kterým je Slovácko (k tomu se vrátím příště), naprosto stejná sestava, která se už dva roky máchá ve spodních kalných vodách tabulky. Jen pro ilustraci uvádím umístění vloni a letos.

Teplice (12, 15), Zlín (13,14), Mladá Boleslav (10, 13) a Karviná (14. a 11).

Tady se nám mohou rýsovat kandidáti na boj o přežití v příštím roce. Z mého pohledu bych k nim přiřadil i České Budějovice a postoupivší Hradec Králové. Lehké to nebudou mít ani v Pardubicích.

Rád bych zmínil, že je to jen můj osobní názor a vysvětlil bych, proč tak soudím.

Pardubice mají mnoho hráčů na hostování a je to již skutečnost, že druhý rok po postupu je nejtěžší, nehledě k tomu že budou i nadále bez domácího prostředí.

Bez domácího hřiště zřejmě budou i v sousedním Hradci Králové a při sledování jeho působení ve druhé lize si myslím, že bez důkladného posílení to bude mít velmi těžké. Teplice a Zlín, to je vlastně evergreen.

Mužstva bez výrazné osobnosti, ke kterým se řadí i Karviná. A právě jeden z nich si může vytáhnout Černého Petra.

Fotbalové zákulisí v létě ale může mnohé změnit. Uvidíme.

Příště bych rád rozebral vrchní polovinu tabulky, ve které se velké změny také nekonaly, ale pokud byly, stály za to. Jen mistr se tři roky nemění.“

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem