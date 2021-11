„Když jsem se v neděli v podvečer vracel se smutnou náladou ze hřbitova, abych stihl šlágr fotbalové ligy mezi Slavií a Plzní, netušil jsem, že smutek z dušičkového rozjímání mě hned tak neopustí.

Bohužel ba právě naopak.

Od samotného zápasu jsem sice moc velkou ódu na fotbal neočekával, ale to, co se v Edenu dělo, muselo soudnému a nezaujatému divákovi vyrazit dech. Nechce se mi dnes obšírně rozebírat sportovní ani společenskou úroveň tohoto zcela nepovedeného představení.

Od toho jsou tu jiné, jistě kompetentní osoby, na jejichž hodnocení a hlavně závěry jsem skutečně zvědavý.

Takže jen stručně. To, že Slavia není tím mužstvem z doby nedávno minulé, je patrné již několik týdnů. Nejde ale jen o výsledky. Sestava se mění tak, že to připomíná tahání z klobouku. A není to zdá se jen stále se opakujícím nářkem nad pracovní neschopností v kádru.

U mistra ligy a mužstva, které chtělo hrát důstojnou roli ve vyšších evropských patrech, se mi toto zdůvodnění zdá tak trochu alibistické, zvláště s přihlédnutím k výrokům před sezonou.

Slavia hrála špatně, ale totálně zdecimovanou Plzeň porazila. Viktorka doplatila na evidentní přemotivovanost, která se v průběhu hry měnila až v určitou nenávist k soupeři.

U některých hráčů to bylo zcela evidentní. Bohužel nenávist k soupeři tryskala i z některých diváků sedících na tribunách. A tak mě napadlo, jak se budou za pár let na stadionech chovat děti, které včera byly v hledišti se svými otci nebo dědy.

Napadlo mě také, kolik asi těch „Zku…ých Plzní“ museli vypít ti skandující „fanoušci“, kteří byli nadšení z „úžasného“ výkonu svých miláčků, a zvláště pak „fantastického“ střeleckého vystoupení Krmenčíka.

Dalo by se říci, že jeho oslava nicneříkajícího gólu byla zlatým hřebem do rakve na fotbalovém pohřbu, který byl na dušičky k vidění v Edenu.

Ale aby nebylo mé rozjímání přece jen smutné, zmíním na závěr utkání v Olomouci, kde Slovácko znovu připomnělo velkým hráčům, že v letošním roce patří mezi ně.

A snad proto si jeho příznivci v sobotu na Hané museli určitě připadat ne jako na pohřbu, ale spíše jako na slovácké svatbě.

Příště si o pozornost určitě řekne i Sparta, která se pokusí překvapit v Lyonu.“

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem