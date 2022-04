Třiapadesátiletý borec, který má pět ligových titulů se Spartou si tak zahraje po boku Tomáše Řepky, Martina Jiránka nebo Romana Bednáře. „Lumíra Mistra pomohl získat pro náš klub hlavně Tomáš Řepka, který s ním strávil úžasná léta ve Spartě,“ popsal zrod přestupu Kacafírek.

Mistr by měl působit především v roli poradce, rád by se ale občas podíval i na trávník a fotbal si ještě zahrál. V Červených Janovicích se byl už několikrát podívat.

Nápad se zrodil v hlavě další legendy Sparty Tomáše Řepky. „Právě Tomáše to napadlo jako prvního a řekl mi svůj pohled na pana Mistra. Mně se ta myšlenka líbila, ale zajímal mě hlavně zdravotní stav tohoto hráče,“ uvedl červenojanovický kanonýr. „Když jsme už komunikovali na přímo, tak jsem zjistil, že je po několika letech v celkem dobré formě, a tak jsme se začali bavit o možné spolupráci,“ přidal Kacafírek. „Jsem rád, že se to nakonec povedlo.“

Přestup Lumíra Mistra nepotěšil jen Řepku a Kacafírka, spokojeni byli i další. „Hlavně je rád Martin Jiránek, jehož byl Mistr dětský a fotbalový vzor,“ přidal pikanterii vytáhlý útočník prvního celku třetí třídy.

Mistr se do Sparty dostal z Odolena Vody, kde s fotbalem začínal, v devíti letech. Přes Cheb, kde byl na vojně, se nakonec prosadil až do A týmu Sparty, za který napsal nezapomenutelné příběhy. Největší dojem zanechal nejspíš v zápase nultého ročníku Ligy mistrů proti Barceloně. „Bylo to dobré už u nich, kde jsme prohráli o gól a klidně se mohla uhrát remíza. Doma to pak bylo vyvrcholení,“ vzpomíná Mistr na slavné vítězství 1:0.

Není divu, že byl bývalý středopolař Sparty oblíbeným hráčem a vzorem. „Já měl pana Mistra doma na skříňce, Jiránek na plakátu. A teď ho máme v kabině,“ směje se Kacafírek. „Věřím, že i po tak dlouhé pauze dokáže potěšit oko nejen domácího diváka,“ je přesvědčený Mistrův nový spoluhráč, podle jehož slov je jasné, že vyjednávání nebyla nijak složitá a že šlo všechno skoro hladce. „Nejvíc mě potěšilo, že on sám měl velký zájem se s námi zapojit a vstoupit do našeho klubu,“ dodal Štěpán Kacafírek.