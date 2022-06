„Problém byl v tom, že soupeři nepřijelo zhruba šest hráčů, kteří se údajně opili a museli za ně nastoupit dorostenci. Ti, musím uznat, nehráli špatně, ale my jsme dokázali trestat jejich chyby a využívat šance," vysvětloval s devíti góly aktuálně nejlepší pasecký střelec Jaroslav Vojtášek a dodal: „Když jsem před zápasem viděl jejich soupisku, tak mi bylo jasné, že to bude celkem o ničem."

Makali jsme a vydělávali na děti

Proti tomuto tvrzení se ale ostře vymezil předseda a trenér Řetězárny Ivan Kratochvíl, který se jal celou situaci uvést na pravou míru. „Budu úplně upřímný. Už dopředu jsme Paseku žádali, aby nám zápas přeložili. V pátek a v sobotu se u nás totiž konaly Dny obce, což je obrovská akce, na které má náš oddíl stánky, na kterých vyděláváme peníze na naše děti," konstatoval.

„Běžně tam vyděláme zhruba 30 až 40 tisíc, za které jim pak kupujeme teplákovky, balony a další nezbytné vybavení. Měli jsme tam tedy pět fotbalistů, kteří museli už od pátku chystat stánky, pak stát oba dny dvanáct hodin za barem a následně v neděli ráno všechno zase uklízet. Skončili jsme někdy v jednu odpoledne a za hodinu jsme už vyráželi k zápasu," dodal.

Úpadek fotbalu v českých zemích? Není kde brát, malé kluby drtí nedostatek hráčů

A to nebylo z jeho strany vše. Vysvětloval situaci totiž dál a chvilkami si skutečně nebral servítky. „Zkrátka, Paseka se zachovala jako… teď nevím, jak to slušně nazvat. My jsme tam, kvůli jejich neochotě přeložit zápas, museli jet se čtyřmi dorostenci, kterým dvě hodiny před odjezdem skončil zápas a s dalšími dvěma, kteří nehrají ani v béčku a pěti hráči základu, kteří na té akci makali celou noc," soptil.

„Je možné, že tam nějaké to pivo měli, ale to vážně nehrálo žádnou roli. Když to řeknu upřímně, tak jsme k tomu zápasu ani jet nechtěli. Bohužel je ale za neúčast pokuta 20 tisíc korun," konstatoval.

Kuřík přihrává Kuříkovi, Kuřík pálí! Kuříkova jedenáctka přivála výhru

Kratochvíl své výtky, kromě činovníků Paseky, směřoval i k aktérům přímo na hřišti. „Jelikož jsem i hrál, chtěl bych ‚poděkovat‘ i panu rozhodčímu, který, i když věděl, jak se okolnosti mají, se stejně na hřišti choval jako největší de**l. Zapískal penaltu, která vůbec nebyla a ukázal naprosto zbytečnou červenou kartu," uzavřel rozohněný Ivan Kratochvíl.