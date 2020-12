Sport přináší rozptýlení, zlepšuje náladu (taky ji dokáže pěkně zkazit).

A že je to jen u obrazovek? Nevadí… „Buďme rádi i za to,“ shodli se herci Jakub Kohák a David Novotný.

Oba teď nemohou dělat to, za co se jim normálně tleská. Divadla zavřela v říjnu. Brečí tahle dvojka, stěžuje si? Kdepak. Možná ji posilnila léta strávená fanděním - oba jsou věrní nadšenci, kteří hltají především fotbal.

V televizi si užívají duely Sparty, se zanícením sledují reprezentaci. Koronavirus na tom nic nezměnil.

„Chápu, že spousta lidí na to nadává, chtěla by skákat a objímat se na tribunách. Ale být v teplíčku domova také není špatné. Zvlášť teď v zimě,“ usmál se Kohák.

Važme si života

Jeho kolega (třeba i ze stále populárního seriálu Okresní přebor) má obdobný názor. „Lidi doufají, že se brzy dostanou na tribunu. Akorát já jsem zvědavý, co se stane pak,“ zamyslel se Novotný.

Otec čtyř dětí hned naznačil, kde je podle něj problém. Vytrácí se trpělivost. „Na jaře jsem si říkal, že vir přišel, aby nás zpomalil, abychom si věcí a života víc vážili. Ale teď už sám nevím.“

Fanoušci (nikoliv chuligáni ze Staroměstského náměstí) pro klub dýchají. Jsou ochotni mu pomáhat ve zlých časech. Za důkaz lze považovat třeba hokejovou Plzeň, na jejíž konto poslali příznivci více než 200 tisíc korun!

A nejde jen o kolektivní sporty - veřejnost miluje dojemné příběhy. Ondřej Klymčiw ve speciální sbírce vybral takřka 800 tisíc korun, aby mohl jet ve škodovce slavnou Rallye Dakar.

„Z toho cítíte spontánní reakci. Je na každém, jak se rozhodne. Nemám rád, když někdo žadoní. Takové to zachraň nás,“ dodal Novotný.

Podpořte sponzory

Kohák zmínil, že teď nastává ideální čas, aby svou loajalitu ukázali sponzoři. Mecenáši, kteří do sportu dávají peníze.

„Je spousta firem, které vydělávají. Pokud to nějak společnosti vrací, nemám problém je podpořit. A lidé, na mysli mám fanoušky, by měli dělat totéž a podpořit ty, co podporují fotbal,“ zmínil herec, režisér a moderátor.

Mimochodem, oba jdou příkladem a dodržují všechna možná nařízení.

„Já hrál naposledy fotbal v srpnu. Teď už si zajdu jen kopnout za barák se synem,“ prozradil Novotný, jenž proslul jako Jarda Kužel. „Jsem víc doma, to je taky dobré,“ pokýval hlavou „Kája“.

A přání k Vánocům? Oba nezapřeli své fanouškovství: chtějí, aby se dařilo Spartě. Letenští skončili v kratší podzimní části na třetím místě.

„Chvíli to vypadalo dobře a pak to šlo zase do kopru. Evropa je jinde,“ uvedl Novotný. „Já to řeknu jinak. Natvrdo. Přeji si, aby Sparta přestala dělat ostudu svému jménu,“ uzavřel Kohák.