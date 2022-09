Za hvězdou, kterou srazil koronavirus: Brousek Gedeon (ne)byl duší Chomutova

/VIDEO/ Co dělají fotbalové celebrity po skončení kariéry? Deník tentokrát se svým novým seriálem Pivo, párek a Liga mistrů vyrazil do padesátitisícového Chomutova, kde se už v pátek hrál divizní duel mezi domácím favoritem a posledním Vilémovem. Na zeleném pažitu jsme marně vyhlíželi Patrika Gedeona, 47letou ikonu, kterou skolil covid. Bez bývalého hráče Slavie i reprezentace to chomutovským vůbec nešlo, překvapivě padli 0:2.

Pivo, párek a Liga mistrů: Šestý díl, FC Chomutov bez Patrika Gedeona | Video: Deník