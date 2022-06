Soutěž firemních týmů v malém fotbale pod pořadatelskou taktovou mediálního domu Vltava Labe Média vyvrcholila stejně jako při loňské premiéře v roudnickém sportovním areálu Pod Lipou. Na břehu Labe a mezi chmelnicemi si to o konečné pořadí a atraktivní ceny rozdalo osm nejlepších výběrů z celkem více než 150 účastníků základních a poté oblastních kol.

Nechyběl ani loňský obhájce Metal Trade Comax. Parta ze středočeských Velvar se tentokrát loučila už po základní skupině. Pomyslné žezlo pak o několik desítek minut později předala ve žlutém hrající osmičce SSI Schäfer z Hranic. Tu čeká stejně jako jejich předchůdce fotbalová odměna v podobě třídenního leteckého zájezdu na prestižní utkání, tentokrát na vybraný zápas Evropské ligy.

„Je to paráda. Jsme tu poprvé – krásný turnaj, super zápasy. Mužstvo super. Nevím, co říct, jsem z toho až dojatej,“ užíval si triumf brankář vítězů Radovan Lukšík. Se spoluhráči se prý okamžitě shodli, že na Evropskou ligu by nejraději do Anglie.

Pohled brankáře: Takový zápas bych mohl za Juventus chytat i já

Ve finále to přitom nejdříve vypadalo spíše na čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu Pawlik – Aquaforum ve Františkových Lázních, určený jako odměna pro druhého nejlepšího. Lépe totiž do souboje o zlato vstoupili policisté z Prahy. Jenže po vedoucím gólu se dopustili chyby při střídání a v následném oslabení za příliš hráčů na hřišti tvrdě zaplatili. Tým opírající se o exligové hráče Čápa s Markem i borce, kteří letos Hranicím pomohli vykopat postup do třetí ligy, v přesilovce srovnal a těsně po jejím skončení i otočil.

„Pomohlo nám to, a asi to i rozhodlo,“ souhlasil brankář Lukšík, jehož tým otáčel na 5:4 už semifinále proti Úřadu městského obvodu Plzeň 2-Slovany. Jediným zápasem, který nevyhrál, byl ten ve skupině s likérkou Fruko Schulz (3:3). Její ředitel Josef Nejedlý pak při vyhlášení sympaticky odměnil vítěze ještě velkou lahví z produkce své firmy.

Zkrátka ale nepřišly ani další týmy. Obhájit bronzovou pozici se podařilo už zmíněným Západočechům z Plzně. Kurióznější o to víc, že s třetím místem byl i tentokrát spojený dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou tamního pivovaru.

„Určitě si to užijeme. Zrovna teď v pondělí tam jedeme za loňský rok. Takže si to dáme ještě jednou. Turnaj byl i tak skvělý, super atmosféra. Moc jsme si to užili,“ shodovali se přemožitelé českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické v souboji o bronz (4:3).

Na fotbale u papeže. Češi poznali blázna z Juventusu, ale Nedvěd se neozval

Vysokoškoláci sice ve vyřazovacích bojích jako jediní nevyhráli (v semifinále podlehli policistům 0:2), na závěr se ale blýskli sympatickým gestem. Soupeři umožnili vstřelit gól poté, co jejich hráč skóroval, když všichni ostatní čekali vrácení míče.

Pro týmy Schoeller Křešice, Fruko-Schulz Jindřichův Hradec, Metal Trade Comax a Mobis Automotivce Czech (Moravskoslezský kraj) končila cesta finalovým turnajem po základních skupinách.

„Mysleli jsme, že to bude lepší. Asi jsme doplatili i na těžký los. Ve finále byly oba týmy z naší skupiny. První zápas jsme projeli a pak už se to s námi táhlo,“ neskrýval mírné zklamání brankář obhájců z Metal Trade Zdeněk Kieryk, podle kterého nebylo v turnaji slabého soupeře. „Všechni to byli fotbalisté a vyhrát mohl úplně každý,“ shrnul.

O jediný gól uniklo semifinále autobusové výpravě z Jindřichova Hradce, která si tím ale den rozhodně pokazit nenechala. Spolu s téměř domácími Křešicemi měla nejhlasitější podporu v publiku. A jako jediná i vlastní nápojový koutek. „I přesto si dáme panáka a budeme slavit, že jsme tady. Máme tu dobrý tým i fanoušky,“ chválil ředitel Fruko-Schulz Josef Nejedlý.

Tak zase příští rok…

Všechno mě bolí, takže bych bral druhé místo a lázně, vyhlíží gólman Kieryk

Výsledky

Skupina A: Fruko-Schulz - Metal Trade Comax 1:0, SSI Schäfer - Krajské ředitelství policie Praha 3:0, Fruko-Schulz - Krajské ředitelství policie Praha 2:6, Metal Trade Comax - SSI Schäfer 0:2, Metal Trade Comax - Krajské ředitelství policie Praha 1:1, Fruko-Schulz - SSI Schäfer 3:3.

Skupina B: Schoeller Křešice - Úřad MO Plzeň 2-Slovany 1:3, VŠTE Č. Budějovice - Mobis Automotivce Czech 0:0, Schoeller Křešice - Mobis Automotivce Czech 0:4, Úřad MO Plzeň 2-Slovany - VŠTE Č. Budějovice 0:3, Úřad MO Plzeň 2-Slovany - Mobis Automotivce Czech 2:1, Schoeller Křešice - VŠTE Č. Budějovice 2:6.

Semifinále: SSI Schäfer - Úřad MO Plzeň 2-Slovany 5:4, VŠTE Č. Budějovice - Krajské ředitelství policie Praha 0:2.

Zápas o třetí místo: Úřad MO Plzeň 2-Slovany - VŠTE Č. Budějovice 4:3.

Finále: SSI Schäfer - Krajské ředitelství policie Praha 3:1.