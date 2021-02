„Naše výchozí pozice není špatná, otázkou však je jestli a jak bude případná druhá fáze soutěže odehrána,“ poznamenal trenér Střelné Oldřich Kubiš.

Vzhledem k situaci žádné velké plány přípravy ralizovat nemůže a tak pouze na dálku kontroluje, jak jeho svěřenci plní individuální plány a výběh.

„Kluci chtějí běhat, vědí, že kdyby se začalo hrát, chtějí být připraveni,“ těší kouče, jenž potvrdil, že odhodlání týmu porvat se o postu je velká.

„Rádi bychom minimálně postoupili do finálové skupiny. Otázkou je, jakým systémem se soutěž dohraje, pokud se na jaře začne hrát a neodehraje se vše," klade si otázku trenér Střelné Oldřich Kubiš.

Současně nečeká žáddné velké změny v kádru. Střelná totiž chce udržet hlavně své ofenzivní duo Žák - Štrba.

„Horní Lideč na ně tlačí, ale máme od obou příslib, že na jaro zůstanou u nás a pokusí se nám pomoct k úspěchu. My se naopak nevzdáváme získání našeho hráče Mariána Krajči zpět z Horní Lidče. Problém je, že on v Lidči slíbil, že odehraje ještě půlrok a to nesplnil, protože se soutěže přerušují a přerušují. On by byl rozhodující prvek kvality v našem boji se pokusit o postu do okresního přeboru. Je to velmi kvalitní hráč," potvrdil Oldřich Kubiš.