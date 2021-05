„Reakce z klubů jsou různé. Týmy, které se pohybovaly na špici tabulek jsou samozřejmě rozladěny, kádry připravovali na vyšší soutěž a práce přišla vniveč. Budou mít možná i problém udržet kádry. Samozřejmě kluby co se pohybovaly na chvostu to pravděpodobně kvitují,“ popsal situaci ve svém regionu předseda OFS Vsetín Stanislav Volek.

„Rozhodnutí ukončit již druhou sezonu amatérského fotbalu beru jako fakt, s kterým nemůžeme nic udělat. Je to zkrátka z vyšší moci,“ pokrčil rameny.

I tak ale poslední kroky vlády směrem k rozvolnění epidemiologických opatření otevřeně kritizuje a považuje za hodně nekoncepční.

„Je vidět, že pro některé lidi je sport nezajímavý, nepotřebný a zbytečný. To mě osobně bolí nejvíc,“ cítí Volek.

„Nelogické kroky, zdlouhavé rozhodování, to vše brání, aby mládež sportovala, utužovala si zdraví a v neposlední řadě i sociální kontakt, kamarádství, smysl pro zodpovědnost,spolupráci a spolehlivost. To vše v kolektivu,v kabině získávají a hodit se jim to bude i následně v osobním životě, zaměstnání a ve svých budoucích rodinách. Fotbalové hřiště má 6 tisíc metrů čtverečních a můžou na ní trénovat jen 30 mládežníků. Naproti tomu supermarket má o polovinu menší plochu, je uzavřen a je tam tři sta lidí – to mi hlava nebere! Rozhodují lidé, kteří neumí udělat kotoul do předu a nechtějí poslouchat odbornou veřejnost,“ bolí nejvíce předsedu.

Už se současně těší, až se bude moci i hrát zápasy.

„V případě uvolnění epidemiologických opatření je připraven OFS Vsetín pomoci uspořádat a podpořit startovací turnaje napříč všemi věkovými kategoriemi takzvané Anticorona Cupy,“ potvrdil šéf, který ale rozjezd vidí až v červnovém termínu.

„Nechceme se pouštět do megalomanských projektů, nejdříve je zřejmě nutné si dát čas v oddílech na konsolidaci kádrů, dostat se do kondice a teprve poté se pustit do zápasové konfrontace na hřišti. Pro zájemce nabízíme ve víkendových termínech od 5. do 27. června organizační zajištění turnajů, finanční podporu a delegaci rozhodčích,“ slíbil za okresní svaz na Vsetínsku Volek.

Současně už také vyhlíží start nové sezony.

„Jsem optimista, na podzim se určitě bude hrát. Jen se uvidí za jakých podmínek. Doufám, že nebudou nastaveny žádné nesmysly,“ přeje si předseda, ale ještě netuší, kdy se soutěže rozběhnou na Valašsku.

„Rozumím, že FAČR chce odehrát co nejvíce utkání během podzimu a předejít ukončení třetí sezony za sebou, tím že se začneme již na přelomu července a srpna. Myslíme si však, že je to pro naše kluby brzy. My v pohodě dohrajeme soutěž, i když začneme po polovině srpna. Problém nastává u nesmyslných soutěží, kde je více jak šestnáct účastníků a tím pádem vícero hracích kol a utkáním“ dodal Stanislav Volek.