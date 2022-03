„Sezonu máme výborně rozehranou, bylo by hřích se nepokusit ji přetavit ve vítězný, postupový konec,“ se šibalským úsměvem přiznává 25letý ofenzivní fotbalista lídra.

Jak jste spokojen s první polovinou soutěže a vaší střeleckou potencí?

Jsme velmi spokojení, neboť jsme splnili předsezonní cíl a to je hrát o nejvyšší příčky.A za všechny ty podzimní góly jsem rád, neboť jsem pomohl týmu.

Zdroj: Martin Břenek

Popište prosím gól, na který nikdy nezapomenete?

To bych musel asi chvíli přemýšlet. Ale gól, co mám v hlavě, tak byl v I. B třídě proti Lidečku, když jsem dostal přihrávku a z první jsem trefil do šibenice. Ten byl opravdu pěkný.

Jakého soupeře máte rád a kde naopak hrajete nerad?

Každý tým je jiný, ale nemám rád daleké výjezdy. Naopak rád mám tradiční derby – Valašské Příkazy, Horní Lideč.

Dokázal byste dát gól z půlky jako Patrik Schick?

Už jsem o tom párkrát přemýšlel, když jsem viděl gólmana venku, ale nepodařilo se mi to.

Koho máte radši: Messiho, nebo Ronalda a proč?

Oba to jsou skvělí fotbalisté, ale přikláním se na stranu Messiho. Líbí se mi, jak má balon pod kontrolou a přehled ve hře.

kanonýr deníkuZdroj: deník