Zásadní změnu hlásí vedení fotbalistů FC Rožnov. Milana Náměstka na postu předsedy klubu vystřídal člen výkonného výboru OFS Vsetín Jakub Strkáč. Náměstek se přesunul do výboru FC Rožnov, který dále tvoří Zdeněk Sladovník, Jakub Mičkal, Martin Seidl, Aleš Gaďourek a Zdeněk Vokáč.

Nový předseda fotbalistů FC Rožnov Jakub Strkáč | Foto: archiv klubu

Před vedením klubu, které by mělo FC Rožnov vést další čtyři roky, stojí nyní hlavně dvě výzvy. Tou první je rekonstrukce umělého hracího povrchu. „Končí nám atest na současnou umělku a budeme ji měnit. Zůstaneme u nové umělky a nepřejdeme na přírodní hrací povrch. Jde o to, že hlavně v zimním období jsou haly v Rožnově plné a my můžeme s našimi týmy se připravovat celoročně venku, umělý hrací povrch pronajímat. Věříme, že by se výměna hracího povrchu dala uskutečnit třeba mezi konce sezony staré a začátkem nové. Pokud by se to nestihlo, tak bychom hledali azyl v jiném sousedním klubu nebo po domluvě se svazem hráli půl sezony jen venkovní zápasy,“ vysvětluje nový předseda FC Rožnov Jakub Strkáč.