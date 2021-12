V poháru mládeže se fotbalisté Valmezu dostali mezi elitu!

Výběr 11letých fotbalistů Valašského Meziříčí se dostal do republikového finále Poháru mládeže – Ondrášovka Cup. Po prvním kole, kdy Valaši v Kroměříži postoupili z druhého místa, se dostali do semifinálové skupiny do Frýdku Místku.

„Tam jsme se ocitli mezi elitou týmu ze severní Moravy. Popravdě jsme jeli odehrát 7 kvalitních zápasů s tím neudělat ostudu. Ale byli jsme všichni mile překvapeni, jak se kluci s turnajem popasovali. Potěšitelné bylo, že jsme se všemi soupeři odehráli minimálně vyrovnané zápasy a tím jsme dokončili obrovský úspěch a postoupili do republikového finále mezi posledních nejlepších 24 týmú. Vím, že laťka je hodně vysoko, ale budeme se snažit co nejlépe připravit,“ říká trenér Valmezu U 11 Jaroslav Goláň. „"Do skupiny jsme nedostali žádného zvučného soupeře typu Sparty, Slávie či Baníku, ale nenechme se zmást, určitě nás čeká minimálně pět kvalitních utkání. Potěšitelné je, že závěrečný turnaj se uskuteční v sousední Kroměříži 7. - 8. května 2022,“ dodává Jaroslav Goláň. Výsledky Valašského Meziříčí U 11: VM - Baník Ostrava 1:1 VM - Ostrava Poruba 1:2 VM - Karviná 1:1 VM - Frýdek-Místek 3:2 VM - Třinec 4:3 VM - Hlučín 4:2 VM - Opava 3:2 (něm)