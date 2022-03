"Doufám, že postupně proniknu do problematiky vedení klubu tak dobře, jak to léta dělal můj otec. Navíc bych chtěl ještě minimálně do léta hrát a snad mi bude držet zdraví. Nechci končit vynuceně jako můj starší bratr Jiří, kterého už zranění na jaře na fotbalové trávníky nepustí," říká novopečený předseda Kateřinic Ondřej Kuzník.