„Naší prioritou není postup do okresního přeboru. Chtěli bychom hrát. Pokud dostaneme možnost bojovat o finále, pokusíme se. Pokud ne, bylo by dobré, aby týmy měly alespoň odehrán stejný počet zápasů a pak je situace dvou postupujících do finále spravedlivá,“ přeje si opora Branek Michal Pastorek.

Fotbalisté BranekZdroj: archiv klubu

Jak probíhá zimní příprava?

Kluci se mají připravovat individuálně. My starší běháme, to vím jistě. Otázkou co omladina, protože mladí kluci radši trénují kolektivně a s míčem, to je o nich známé.

Potatil se Dominik Džobák a patří mezi největší naděje Branek?

Je to tak. Dominik roste ve výborného fotbalistu a z těch mladých patří k nejlepším.

Co střelec Jiří Feix? Mohl by nahradit Jana Kováře?

Jirka je vyloženě ofenzivním hráčem, ale podle mého názoru mu to více než v útoku sedí na kraji zálohy, kde podává poctivé výkony.

Co další omladina v Brankách? Na kom se bude dát stavět?

Adam Fojtík s Tomášem Hlaváčkem rostou v hotové fotbalisty. Hrabovský je výborným krajním obráncem, kde máme na druhé straně zkušeného Palu. Ševčík je snaživý. Vančura zatím do základní sestavy nepatří.

Neodradí dlouhá přestávka od fotbalu veterány Juršťáka, Gardiána nebo Lušovjana?

Do této skupiny patřím i já (smích). Chodím běhat s druhým brankářem Ovčačíkem. Juršťák je blázen do fotbalu. Ten přestane hrát, až nebude moc chodit (smích). Gardián je v přípravě, Lušovjan by měl být na jaře nehrajícím trenérem.

Disponujete velmi kvalitní brankářskou dvojicí Konvičný, Ovčačík.

Konvičný bude jedničkou. Ovčačík upřednostňuje tenis, ale bude jako dvojka k dispozici.

Kádr Branek po dobrém podzimu nepotřebuje změny.

Nebudeme nic měnit, jen mám obavu o mladé hráče, co s tou počítačovou generací udělá tak dlouhá pauza bez fotbalu a snad se nám vrátí všichni zpět.