„Jsem moc rád a mile překvapen, že na rozdíl od předešlých let je zájem o práci na svazu tak velká, navíc ve fotbale chceme něco očistit. Pořád ale platí, že jde spíše o funkce čestné. Rozhodně se na svazu nevydělává,“ poznamenal současný 56letý šéf kopané na Vsetínsku Stanislav Volek, jenž se bude pokoušet uspět i ve třetím volební období.

„Nebráním se novým tvářím ve výkonném výboru a novým věcem ve prospěch fotbalu a okresního svazu.“

Společně s ním přitom potvrdili svou opětovnou kandidaturu i všichni čtyři stávající členové výkonného výboru. Ovšem tentokrát kluby nominovaly celou řadu nových kandidátů.

Dohromady se tedy o pět míst v čele OFS Vsetín (předseda a čtyři členové VV – pozn. red.) bude ucházet deset aspirantů. O post šéfa svazu přitom svedou souboj dva adepti – současný předseda Stanislav Volek a současný aktivní fotbalový sudí Roman Číž.

„Osobně jsem žádnou speciální kampaň nedělal. Naše práce v okresním svazu byla nějak vidět a nyní ji volitelé zhodnotí,“ nedělá si hlavu Volek.

Při přípravách volební valné hromady ve složitých epidemiologických podmínkách se přitom vedení svazu nechalo inspirovat úspěšně proběhnutými volbami ve Zlíně. Zpřísněné podmínky mimo jiných přitom přinutily vyměnit tradiční prostory městského úřadu ve Vsetíně za ty v nedalekém kině Vatra. Tam proběhne valná hromada ve čtvrtek od 16 hodin.

„Hlavním důvodem změny je neochromit fungování městského úřadu v případě případného odhalení většího počtu covid pozitivních. Ve spolupráci s Červeným křížem se nám totiž podařilo zajistit testování účastníků přímo na místě těsně před začátkem valné hromady,“ potěšilo Volka, jenž společně s dalšími kolegy organizačního výboru dokázali zajistit všechny další podmínky pro uspořádání.

„Budeme mít potřebné rozestupy, k občerstvení bude jen balená voda. Budeme minimalizovat osobní kontakt,“ potvrdil.

Dlouho bylo ve hře i uspořádání valné hromady v bezpečnějších venkovních prostorách – na některé z fotbalových tribun a s čajem s rumem.

„Dle ohlasů by to většině klubů nevadilo. Ovšem riziko nepříznivého počasí v tomto brzkém jarním čase bylo vysoké, proto padla volba na kino,“ upřesnil stále ještě úřadující předseda OFS Vsetín. „Počasí ještě poručit neumíme a chystat dvě místa zároveň by logisticky složité,“ poznamenal.

Pro zajištění maximálně bezpečného prostředí minimalizovali počet účastníků.

„Nebylo by problém pozvat třeba Milana Baroše, ale nakonec byly rozeslány pozvánky jen pár hostům, naopak chybět bude řada členů komisí svazu. Pozvánku s právem volby bude mít 59 zástupců klubů, přičemž pro uspořádání a řádnou volbu je potřeba účasti minimálně třicítky volitelů,“ spočítal Volek, jenž je v tomto ohledu optimistou.

„Naše setkání se vždy těšila velkému zájmu. A i přes nelichotivou epidemiologickou situaci věřím, že bude opět účast velká, volby transparentní a v klidu.“

Kandidáti OFS Vsetín

Předseda: Roman Číž, Stanislav Volek. Člen VV : Pavel Březík, Roman Číž, Josef Fojtík, František Kýr, Martin Straka, Jakub Strkač, Jaroslav Valián, Stanislav Volek, Pavel Zeť, Radim Žmiják. Člen RK: Tomáš Dokoupil, František Kýr.