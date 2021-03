„Svou kandidaturu jsem dlouho zvažoval a nakonec jsem došel k závěru, že by výkonný výbor potřeboval minimálně z části obměnit a získat tím nový impulz do další kvalitní práce a zastavit stagnaci fungování některých svých komisí. Zvláště komise rozhodčích by potřebovala totální změnu nejen v obsazení, ale hlavně ve stylu a kvalitě své práce,“ míní Žmiják, jehož navrhla TJ Sokol Choryně.

„Nechtěl jsem obtěžovat kluby s nominací, ale jelikož je to podmínka, tak jsem se dohodl s Choryní,“ upřesnil a níže představil svou vizi, práci a změny ve výkonném výboru.

1. Chtěl bych se v první řadě zasadit o změny v komisi rozhodčích a s tím spojené i změny v disciplinární komisi. Předsedou komise rozhodčích by měl být člověk, který představí VV jasnou představu ohledně fungování této komise, koncepci získávání nových rozhodčích a koncepci práce s nimi tak, aby již nebylo třeba spolupráce s jinými okresy a dále bude schopen tuto svou představu naplnit a uskutečnit, což se minulé komisi tak úplně nedařilo.

2. Také by si měl sestavit svou skupinu lidí, se kterou by chtěl tyto své myšlenky a představy realizovat a pokud možno bez vnějších zásahů a vlivů. DK by měla být obsazena novými lidmi tak, aby její členové nebyli i v jiných komisích a případně by i měla mít víc členů, i když samozřejmě chápu, že na to není většinou dostatek zájemců o tuto komisi.

3. Také, jako většina ostatních kandidátů, musím zmínit mládež. Dosavadní VV udělal v posledních letech v této oblasti spoustu kvalitní práce a projekty jako Zimní liga mladších žáků, Turnaj o Valašského krále přípravek nebo Brankářská škola jsou skvělými počiny a je hodně důležité tyto projekty nejen udržet, ale pokud to bude reálné i rozšiřovat o další. Také úspěšné žákovské výběry OFS Vsetín ukazují, že lze vychovat v našich klubech kvalitní hráče. Co je však již méně potěšitelné, je to, že tyto mládežnické výběry využívají zpravidla hráče stále stejných cca 10 - 12 klubů. A klubů, které mají obsazeny aspoň většinu mládežnických soutěží, je minimum. Je třeba si již opravdu uvědomit, že v posledních cca 10 letech rapidně ubylo mládežnických týmů a kategorie dorostu by bez SD již neexistovala. Proto je třeba zastavit tento propad a najít cestu, aby v klubech začala opět růst členská základna, práce s mládeží se co nejvíce zkvalitnila a aby SD týmů pokud možno pro změnu ubývalo. A pokud to v několika málo klubech jde, tak to přece musí jít i v ostatních.

4. Další důležitou věcí tedy bude zapracovat na zlepšení komunikace mezi kluby, které by si mohly navzájem pomoci svými poznatky a postřehy.

5. Jako člen VV bych se také chtěl zasadit o to, aby do OFS Vsetín šlo co nejvíce finančních prostředků, které by mohly pomoci klubům, aby zajistily pokud možno co nejlepší podmínky pro rozvoj mládeže a pokud to bude nutné, tak i třeba částečně na úkor mužských týmů.

6. Jako jednu z dalších věcí, kterou bych chtěl změnit, je zrušení penalt na konci remízových zápasů. Stejně jako končí éra duchovního otce tohoto projektu pana Berbra, tak by měl skončit i tento samotný projekt, který soutěže znehodnocuje a do fotbalu podle mě prostě nepatří. Krása fotbalu je v jeho jedinečnosti, tak to nekazme vymoženostmi z jiných sportů.

7. Z věcí, ve kterých je třeba pokračovat, bych zmínil mládežnické projekty, školení trenérů, aby těch kvalitních co nejvíce přibývalo, a podporu klubů v získávání dotací nebo různých grantů.