"Jednáme s vedením OFS Vsetín, zda bychom již pro jaro nemohli být přiřazeni do okresního přeboru dorostu, aby kluci ještě další půlrok nestáli. Máme tady 18 - 19 hráčů, které povede Michal Trochta, já mu dělám asistenta trenéra. Hráli bychom mimo pořadí, naše výsledky by se nepočítaly a měli bychom tak skvělou přípravu na novou, regulérní sezonu. Sehráli jsme na umělce ve Valmezu první přípravné utkání, kdy jsme prohráli 6:2 (5:0) s U 15 domácích, ale na to, že mnozí kluci se po delší době vrací k fotbalu, tak náš výkon vůbec nebyl špatný," říká předseda FK Liptál Milan Daňa.