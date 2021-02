Jedno je ale jisté. Kouč Petr Tydlačka se během zimní přestávky svého asistenta pro jaro u fotbalistů Huslenek nedočkal.

„Přemlouval jsem Davida Piskláka, ale ten si chce dát ještě oddech od fotbalu. Takže nadále povedu Huslenky sám," krčí smířlivě rameny trenér Petr Tydlačka.

Velké přípravy a individuální plány svým svěřencům nechystal.

„Spoléhám na poctivost kluků, že běhají, pokud to jde. Naše situace ohledně nejistého jara není vůbec dobrá. V dohrávce na Horní Bečvě rozhodně nejsme favoritem a sestupují dva týmy. Kratší jaro by hrálo proti nám," přiznává Tydlačka.

Huslenky na podzim vyválčily jen čtyři body a na nejbližšího soupeře před sedbou mají manko dalších dvou. I proto, že Huslenky doma vysoko 0:6 prohrály s přímým konkurentem v boji o udržení,Valašskou Bystřicí.

„Bavíme se ve vedení klubu o mnoha variantách. Pokud bychom sestoupili, pravděpodobně bychom zrušili naši rezervu. Ano, ona by se mohla přejmenovat na Zděchov, ale nemohli bychom s hráči hýbat. Navíc v béčku jsou i někteří starší hráči, kteří budou končit," uvědomuje si Tydlačka.

O klíčového hráče Huslenek Petra Starce je navíc zájem v Ratiboři.

„Petr je kvalitami hráč daleko nad úrovní okresního přeboru, Pokud by dostal nabídku z vyšší soutěže a přijal ji, my bychom to museli pochopit," dodává trenér Huslenek Petr Tydlačka.