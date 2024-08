Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Na nic zásadního. Jedinou změnou je, že v kategorii mladších žáků budeme místo 7+1 hrát 8+1. Jinak do seniorských soutěží se stejně jako loni přihlásilo 21 celků, tedy skladba soutěží zůstala stejná.

Jak se díváte na plánovanou reformu, restrukturalizaci soutěží? Jak se už dotkla, dotkne vašeho okresu?

Zatím nijak. Ovšem reorganizace je stejně v budoucnu nutností! Podle mne už k ní mělo dojít před třemi roky, protože týmů ubývá, kluby v některých kategoriích slučují výběry, aby vůbec mohli hrát. Rozhodně se musí ubrat počty divizních skupin, stejně jako soutěží v kraji. Tím se zkvalitní soutěže, bude méně zápasů a v neposlední řadě by pak bylo i dostatek rozhodčí!

V tuto chvíli se ale centrálně z Prahy nic zásadního neděje. Uvidíme, co přinesou příští měsíce.

Zvyšuje se nebo snižuje zájem klubů o fotbal, fotbalové soutěže?

U nás je situace stabilní, dá se říci vlej – vylej. Někdo zruší svůj rezervní tým, další třeba i sdružením přihlásí nový. Poté, co jsme zrušili čtvrtou třídu, je situace stabilizovaná.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího? Máte jich dost?

Blýská na lepší časy! Po nástupu Reného Stodůlky do komise rozhodčích, který se obklopil lidmi, co to chtějí dělat, jsme s prací komise rozhodčích velmi spokojení. Aktuálně máme na tři desítky sudích, navíc dál v případě potřeby můžeme využít spolupráce s ostravským svazem. K ideálu nám ještě chybí pět sudích.

Loni jste obnovili tradici okresního poháru. Jste spokojení?

My i kluby asi ano. Po deseti letech nezájmu jsme vyslyšeli jejich přání a odstartovali novou tradici, kdy ale začínáme netradičně v zimě na umělkách. V první fázi tak suplujeme hledání soupeře do přípravy, od semifinále se už v sezoně hraje normálně na trávě.

Blíží se volební valná hromada. Budete kandidovat, máte dál chuť pracovat pro kopanou na Valašsku?

Zatím jsem rozhodnutý v okrese dál pokračovat. Během mé dlouholeté práce s kolegy se nám podařilo navýšit počty mládežníků, rozhodčích, přičemž v hlavě mám další projekty, hlavně směrem ke sponzorství kopané u nás, ale i charitě.