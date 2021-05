Jak a kdy jste se dostal k fotbalu a kterými kluby jste prošel?

S fotbalem jsem začal v 10 letech v žácích na Hutisku. Fotbal se tehdy nedělil na starší a mladší žáky, Byla tam tehdy generace dobrých fotbalistů a bratrských dvojic, můj brácha, bratři Radek a Olin Mikulenkové, bratři Valové, apod. Hrálo se systémem 3 - 2 - 5. Začínal jsem na levé spojce v útoku. Prošel jsem žáky, dorostem, kde jsme měli skvělou partu a postoupili do krajského přeboru a chvíli hrál za muže. Po svatbě jsem začal hrát fotbal na Horní Bečvě a potom jsem se vrátil na chvíli zpátky na Hutisko. Tehdy se tam hrál krajský přebor. Rok jsem odehrál na Prostřední Bečvě a potom již celý čas na Horní. A jako trenér jsem trénoval dorost v Rožnově pod Radhoštěm, kde hrál i můj syn. Hrála se vysoká soutěž dorostu a to divize. Zajímavostí bylo, že já jsem dělal trenéra, manželka vedoucího mužstva a syn kapitána.

Jakou nejvyšší soutěž jste si zahrál, a který post na hřišti vám nejvíce seděl?

Krajský přebor a co se týká postu, tak asi v defenzívě. Střední obránce nebo na stoperu.

Na jaké hráčské období v dresu Horní Bečvy nejraději vzpomínáš?

Vždycky to je období, kdy se postupuje, ale jeden rok jsme měli jaro, kdy jsme neprohráli ani jeden zápas a tehdy tvrdě naháněli postupující Valašskou Bystřici, která měla, ale po podzimu od nás velký bodový odstup.

Jaké pozice ve vedení TJ potažmo fotbalu na Horní Bečvě jste doposud vystřídal?

Člen výboru, sekretář a vyzkoušel jsem si pozici hrajícího trenéra i trenéra.

Jak moc jste pyšný na současný krásný areál na Horní Bečvě?

Myslím, že máme jeden z nejhezčích areálů v okolí a pokud by se nám podařilo ještě vybudovat na tréninkovém hřišti umělku, tak by to bylo úplně super. Navíc bychom rádi doplnili areál i dětským hřištěm pro nejmenší.

Mělo by se volit nové vedení nejen fotbalu, ale celé TJ. Budete nadále pro fotbal na Horní Bečvě pracovat?

Patřím už ke starší generaci a dá se říct, že kolem fotbalu se kromě vojny pohybuji už padesát let ať už jako hráč nebo nějaký funkcionář. Dochází k obměně vedení TJ i členů výboru. Tahounem nového vedení je Pavel Roman, se kterým jsme se domluvili na rozdělení pozice sekretáře. Pavel se bude starat o sportovní část a já bych měl mít na starosti organizační záležitosti, komunikaci a další. Práce v TJ je ale výsledkem práce spousty dobrovolných lidí, bez kterých se fotbal a žádný sport neobejde.

(něm, mb)