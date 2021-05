Věrný jako vlčák. Jen na rok a půl odešel do Ústí u Hranic, jinak odkroutil výborný obránce Aleš Michálek 13 sezon v dresu fotbalového Valašského Meziříčí. Nyní se jeho pouť ve Valašsku uzavírá.

Fotbalový obránce Aleš Michálek. | Foto: archiv hráče

„Přišel jsem ve 22 letech do Valašského Meziříčí. Bude mi 35 a v klubu končím. Na rok a půl jsem odešel do Ústí u Hranic, pak se vrátil a půl roku si zahrál ve Valašském Meziříčí i třetí ligu pod trenéry Bedrichem a Bačou, než se sestoupilo zpátky do divize. Z té jsme za mého působení nikdy nesestoupili a jednou ji pod trenérem Michalem Kovářem vyhráli,“ vzpomíná na své již minulé meziříčské působení Aleš Michálek.