Jaká byla vaše aktivní fotbalová kariéra?

Popravdě já jsem toho moc nenahrál! (smích) Byli jsme však parta mladých lidí, co ten fotbal v Policích chtěla dělat. Bylo nás jedenáct, co byli členy výboru. Já jsem byl nejprve místopředseda tělovýchovné jednoty a od roku 1988 dělám předsedu.

Jaké nejvyšší soutěže v Policích pamatujete?

Měli jsme výborný dorost a ten hrál od roku 1989 krajskou soutěž. Když ji v roce 1998 ukončil, mělo to dopad na postupný úpadek našeho klubu a my jsme vyklidili pozice i mezi muži, kteří také od roku 1989 až do roku 2007 hrávali okresní přebor. Pak jsme to ještě drželi na špici III. třídy, ale s oním koncem dorostu jsme se propadli až na dno a nyní se snažíme dostat zpět, kam chceme patřit, aby Police zase hrály okresní přebor.

Vy jste v klubu kromě předsedy TJ dělal sekretářem, správce hřiště. Jste legendou Polic. Věříte v jejich návrat do okresního přeboru?

Jsme na dobré cestě. Výbornou práci odvedl trenér Martin Sarközy, který odešel na Juřinku, ale pořád je ještě konzultantem mladému hrajícímu trenérovu Lukáši Hegarovi, Kádr se stabilizoval a snad se po obnovení fotbalu vypracujeme mezi týmy, co budou bojovat o postup ze III. třídy.

Hřiště v Policích bylo vždy na místě v zatáčce jako dosud?

Ano, pamatuji si, že mi bylo tak třináct let, kdy místní nadšenci v čele s panem Veselým šli za tajemníkem obce, aby určil místo na louce, která se začala sekat a vzniklo tak postupně fotbalové hřiště.

(něm, mb)