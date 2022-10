„Vstřelit čtyři branky se jen tak nevidí, ale za vstřelení branek musím poděkovat svým spoluhráčům. Dokonale mi připravili šance, které jsem proměnil. Navíc čtvrtý gól se velmi podobal Patriku Schickovi. Byla to střela z půli hřiště,“ má velkou radost patriot z Lužné, jenž nedá na svůj klub dopustit a v podzimní části si připsal již osm branek.

Jak těžké utkání to bylo?

Ve Střelné to není nikdy jednoduché. Mají svůj styl hry. Navíc nám nepřijel delegovaný rozhodčí. Muselo se před zápasem losovat, kdo bude pískat. Zvolili jsme bratra Jiřího, který se úkolu zhostil perfektně a za jeho výkon ho pochválil i samotný výborný rozhodčí Honza Filgas.

Jak hodnotíte Vaše podzimní účinkování ve III. třídě?

I když nám to někdy drhne, třeba v Liptále jsme se nedokázali vůbec dostat do hry, soupeř byl jasně lepší po celý zápas, ale i tak se nám podařilo remizovat. Na druhou stranu jsme si pěkně smlsli nad Leskovcem, kterému jsme nastříleli jedenáct branek. Takový je fotbal, užíváme si ho a hrajeme jej pro radost. S průběžným druhým místem jsme spokojeni.

Rally Vsetín definitivně jen na třech rychlostkách

Za váš tým nastupuje i zkušený sudí Jan Filgas. Co říkáte na jeho výkony?

Poslední zápasy nás trápila marodka, tak jsem zkusil oslovit Honzu, aby nám pomohl. Fotbalové umění se nezapomíná a Honza se v žádném případě na hřišti neztratí. Je to velký profesionál.

Vašemu A týmu se po sestupu z krajského přeboru příliš nedařilo. Teď se ale už zvedl…

Znám kluky z prvního týmu a když to jde, snažím se je podporovat. Pevně věřím, že se jim bude vyhýbat zranění. Hrají krásný útočný fotbal. Přeji jím, ať se fotbalem i nadále baví. Mají na to hrát horní polovinu I. A třídy.

Jak funguje spolupráce Lužné a Valašské Polanky?

Je dobře, že se nám podařilo spojit, i když na začátku od některých panovala obava. Teď nemá nikdo sebemenší pochyb. Dokonce i pár našich hráčů si okusilo start v krajském přeboru.

Kde jste začínal s fotbalem?

Moje kariéra začala v šesti letech v Lužné. Jelikož u nás byli jen starší žáci, nastupoval jsem na poslední vteřiny zápasu a dodnes si vzpomínám, jak místo kopnutí do míče, jsem si povídal s protihráčem na půli hřiště, co budeme dělat v pondělí ve škole.

I. A třída – sk. A: Posílená Valašská Polanka loupila v Bečvě

Jaká je zatím vaše fotbalová kariéra?

Jak šel čas, tak jsem se postupně probojoval do základní sestavy. Tam přišla první nabídka, možnost hrát za FC Vsetín. Tu jsem ale odmítl a připojil se k dorostům do Valašské Polanky. Tehdy se sešla perfektní parta. Podařilo se nám vyhrát Krajskou soutěž. Většina kluků teď nastupuje za A-tým. Já jsem se v osmnácti letech vrátil zpátky do Lužné, kde jsem převzal kapitánskou pásku a kapitánem tygrů jsem již osm let. Byla možnost si zahrát i někde jinde, ale já jsem se chtěl vrátit do Lužné, protože tu dědinu mám fakt rád. Lužná je dědina pestrosti a každému doporučuji ji navštívit.

Jaké máte záliby?

Miluji hory a vše s tím spojené. Ať jsou to přechody, nebo jen běžná turistika. Ať je to Lysá Hora, nebo Vysoké Tatry. V horách jsem našel sám sebe. Připadá mi to, jako by tam ten čas běžel pomaleji. Neznám lepší pocit, než pokořit souboj s horou.

Jaké máte podmínky v Lužné?

Vše, co se týče fotbalu, nyní funguje perfektně. O šatny se nám stará Jiří Pechal, který má vždy a všechno dokonale připraveno. Hřiště nám seče Peťa Bajzová a funkci hlavního lajnovače dostal Radim Filgas. Nesmím zapomenout na výborného udiče klobás Michala Urubka. Lidí, co dělají do fotbalu je hodně, všem mockrát děkuji za jejich práci.

I. B třída – sk. A: Nováček z Dolní Lhoty přestřílel brumovskou rezervu

Přijali byste případný postup do Okresního přeboru Vsetín?

O našem postupu se mluví snad každou sezonu a vždy říkám, že Tygři jsou spokojení tam, kde jsou. Určitě by ale o postupu proběhla debata v kabině. Zatím se soustředíme na rozehranou sezonu.