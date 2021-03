„Hráči nad 35, 40 a mnohdy nad 45 let jsou těmi největšími zapálenci do fotbalu. I proto podle mne právě ti ve většině případů u fotbalu i po tak dlouhé pauze zůstanou. Naopak někteří mladí hráči odpadnou,“ odhaduje Milan Palička, zkušený bek Lhoty u Vsetína, které po podzimní části patří v okresním přeboru osmá příčíka.

A co je podle něj důvodem mladých hráčů se po dlouhé přestávce se vrátit k fotbalu?

„Naše generace vyrostla jenom na fotbale, zatímco současná mládež si najde i nějakou jinou aktivitu, která nebude tak riziková nebo náročná na čas. Nám starším zbude jenom právě ten fotbal,“ míní Palička.

Přinutit se v této hluché fotbalové době k individuální přípravě je složité.

„Nevidím do každého hráče, ale starší hráč moc dobře ví, co potřebují, aby se zase dostali do správného tempa. Na nižší úrovni je pro staršího hráče snazší se vrátit, tak není potřeba takové trénovanosti,“ přiznává Palička.

„Běžky, výběhy, vysokohorská turistika. Snažíme se v týmu Velké Lhoty dělat něco individuálně. Osobně jsem po těžkém zranění ze zápasu s Valašskou Bystřicí zpátky ve formě. Musíme ale s brankářem Valašské Bystřice Martinem Majerem náš nešťastný střet probrat u okénka u bufetu. Pokud to půjde,“ bere s odstupem času s humorem Palička.

A jak vidí zkušený obránce jarní restart?

„Nedokáži tipovat, kdy se dočkáme. Myslel jsem si, že v této sezoně podzim už vůbec nezačne. Nevidím, že by se jaře hrálo. Spíše začne až nová sezona. My jsme stejně se Lhotou u Vsetína v klidném středu tabulky i díky tomu, že jsem na podzim moc nenastupoval díky zranění,“ směje se Milan Palička, nestor valašských fotbalových trávníků.