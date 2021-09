Antonín Loučka, činovník Hošťálková: „Naše vítězství bylo hodně utrápené a o tříbodovém zisku jsme rozhodli až z pokutového kopu. Nezachytili jsme začátek utkání a po špatné malé domů nás po dvaceti minutách potrestal hostující Křenek. Vyšel nám ale konec první půle, kdy jsme v rozmezí pěti minut výsledek otočili. Ve 40. minutě se nejdříve prosadil Čentéš a minutu před odchodem do šaten dal druhou branku Macík. Také začátek druhé půle byl z naší strany špatný a hosté srovnali. Výhru nám vystřelil Macík v 77. minutě, kdy proměnil penaltu. Náš výkon nebyl optimální, přesto jsme si do tabulky připsali tři body."

Marek Adamec, činovník Hutisko: „Utkání jsme velmi dobře rozehráli a Křenek nás poslal do vedení. Navíc trefil ještě brankovou konstrukci. Domácí výsledek otočili do půle dvěma slepenými brankami. Druhou půli jsme začali náporem a podařilo se nám vyrovnat. O všem se rozhodlo třináct minut před koncem, kdy domácí proměnili penaltu. V kombinované sestavě jsme ale od bodového zisku daleko."

LESKOVEC - LHOTA U VS. 0:2 (0:1)

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Hosté ze Lhoty u Vsetína u nás vyhráli zaslouženě. První branka padla po pěkné střela Zeťáka. Ve druhé půli jsme měli převahu, ale větší příležitosti jsme si nevytvořili. V 82. minutě hosté přidali navíc druhou trefu. Nám se celkově toto utkání nevydařilo a v závěru jsme neproměnili ani pokutový kop."

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „V Leskovci jsme chtěli potvrdit naši poslední výhru s Novým Hrozenkovem a to se nám nakonec i podařilo. Od úvodního hvizdu jsme byli aktivnějším týmem a svoji převahu jsme korunovali utěšenou střelou nestárnoucího Zeťáka po patnácti minutách hry. Další dobré příležitosti jsme nezužitkovali a do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým vedením. Ve druhé půli jsme pozorně bránili a domácí jsme na dostřel příliš nepouštěli. Definitivní pojistu výsledku dal osm minut před koncem Švehlík. Výhru jsme si už vzít nenechali a ta je z mého pohledu naprosto zasloužená. Ze dvou duelů máme šest bodů, s čímž jsme spokojeni. V příštím kole nás však čeká doma velmi silné Zubří, ale zkusíme jej potrápit."

SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B - ÚSTÍ 3:2 (0:1)

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „V souboji s Ústím jsme chtěli bodovat naplno, nakonec se nám to podařilo brankou z poslední minuty. První půle patřila hostujícímu celku, který nás zaskočil aktivní hrou. Hosté se ujali v 17. minutě vedení a nám se už do poločasu srovnat nepodařilo. Ve druhém dějství jsme vystužili sestavu o Jakuba Malého a Radima Šnajdra a ti naši hru patřičně rozhýbali. Podařilo se nám po hodině hry srovnat a o osm minut později jsme přidali druhou branku. Hosté se však nevzdali a deset minut před koncem vyrovnali. V závěru se k nám přiklonilo štěstí, kdy po chybě obránce nám výhru vystřelil Šnajdr."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Proti jednomu z favoritů soutěže jsme zejména v první půli předvedli výborný výkon. V 17. minutě se trefil agilní Potočný a mohli jsme přidat i další branky. Domácí do druhé půle poslali fluktuanty z Hrachovce a na hřišti to bylo znát. Nejdřívě vyrovnali a za chvíli později strhli vedení na svoji stranu. Nesložili jsme zbraně a v 81. minutě Potočný vyrovnal. V závěru jsme si vypili kalich hořkosti až do dna, kdy jsme chybovali a domácí z poslední akce zápas překlopili na svoji stranu. Především za první půli jsme si bod zasloužili, škoda, že jsme neproměnili své další brankové příležitosti, domácí by pak utkání už jen těžko otáčeli."

SD NH/VKK B - HORNÍ BEČVA 0:3 (0:2)

Pavel Jochec, činovník NH/VKK: „Horní Bečva se u nás představila ve velmi dobrém světle a odvezla si tři body. Nepodařil se nám úvod utkání a po osmnácti minutách jsme prohrávali o dvě branky. Ve druhém dějství jsme se snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale zkušenější hosté stvrdili svoji výhru třetí brankou."

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Po dvou remízách se Stříteží a v Hošťálkové jsme v Karolince chtěli bodovat naplno, což se nám i podařilo. Skvěle jsme zvládli začátek utkání a po dvanácti minutách konečně prolomil střeleckou smůlu kanonýr Vaníček a zajistil nám vedení. O šest minut později předvedl fotbalovou parádu Zetocha a střelou do šibenice nám zajistil dvoubrankové vedení. Další branku jsme už nepřidali a do kabin jsme tak odcházeli s dvoubrankovým náskokem. Ve druhé půli jsme hráli vzadu velmi pozorně a domácí jsme na dostřel příliš nepouštěli. Po hodině hry přidal Zetocha svoji druhou trefu a zlomil tak definitivně odpor domácího celku. V závěru jsme prostřídali sestavu a celkem bez problémů jsme zápas dovedli do vítězného konce. V dalším kole jedeme do Leskovce, odkud si chceme přivézt tři body."

ZUBŘÍ - ZAŠOVÁ 2:1 (0:0)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Před početnou diváckou kulisou se představily aktuální dva nejlepší týmy soutěže a kvalita utkání převyšovala okresní přebor. V prvním poločase šlo vidět, že ani jeden tým nechce udělat chybu. My jsme ale byli o něco aktivnější a asi po 20. minutách jsme si začali vytvářet doslova gólové šance. Střely Raždíka nebo Drdy mířily nepřesně, Boruta byl pak dvakrát zablokovaný. Naši největší šanci první půle měl Mičkal, ale na nerovném terénu mu to skočilo a přestřelil. Taktéž únik Teleckého volal po gólu, bohužel taktéž neproměnil a tak poločas byl 0:0.

Ve druhém poločase se udržovalo tempo zápasu a jelikož jsme nepolevili ze své snahy vstřelit gól, byli jsme odměněni po rohovém kopu, kdy se trefil Jiří Raždík. Šlo vidět, že branka nám pomohla a my jsme se dostali do pohody. Telecký v dalším úniku nedal, ale v 70. minutě vymyslel Mičkal nádhernou narážečku patičkou na Libora Raždíka a ten sám před gólmanem nezaváhal. I nadále jsme si tvořili další šance, kdy se po dalším našem rohu trefil míč do Kantora a balón šel těsně nad břevno. Zašová nakonec vstřelila i gól, kdy se nedůsledně odkopnutý balón dostal do vápna a po několika odrazech přeskákal i přes našeho gólmana do brány. To ale bylo ze strany Zašové všechno a tak jsme si v derby připsali zaslouženou výhru."

Petr Urban, činovník Zašové: „Derby se hrálo před pěknou návštěvou. Domácí měli v první půli dvě dobré příležitosti. Ve druhém dějství se Zubří dokázalo dvakrát střelecky prosadit. Podařilo se nám utkání ještě zdramatizovat, na kýženou remízu jsme ale nedosáhli."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - HUSLENKY 2:1 (1:1)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Povedl se nám úvod utkání a již po třech minutách jsme se radovali po brance Hrbáčka. Poté se šance střídaly na obou stranách. V poslední minutě jsme ale obdrželi branku do šatny, což námi hodně otřáslo. Domácí ve druhé půli strhli výhru na svoji stranu, kdy se v 56. minutě znovu prosadil Frňka. Vyrovnat se nám již nepodařilo a odjíždíme s prázdnou."

