Radim Hnátek, předseda Ústí: „Před utkáním jsme věděli, že postavení hostí v tabulce neodpovídá kvalitě jejich hry. Také u nás dokazovali svoje fotbalové dovednosti a byli nám zdatným protivníkem. První půle se v úvodu vyvíjela pro nás, ale možnosti jsme neproměnili. Pak se z úvodní branky radovali hosté. Surovčák ale ve 38. minutě dokázal srovnat. Do půle padly ještě dvě brabnky, po jedné na každé straně. Ve druhém poločasu se už tempo hry zklidnilo a na hřiště přišli další hráči. Zápas tak došel k remíze, se kterou byly asi spokojeny oba týmy."

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „O vvšem podstatném se rozhodlo již v prvním dějství, kde padly hned čtyři branky. Nás poslal do vedení ve 22. minutě Měkyna. Domácí srovnali, ale vedení jsme si vzali zpět. Inkasovali jsme však branku do šatny. Ve druhé půli mohl každý celek zápas ve svůj prospěch, ani jednomu se to však nepodařilo a byla z toho konečná remíza."

LESKOVEC - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 1:8 (1:3)

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Zápas s Hošťálkovou nás zastihl ve špatném rozpoložení a schytaly jsme krutý debakl. Na první rychlou branklu hostí jsme dokázali okamžitě zareagovat. Pohromou pro nás byl závěr první půle, kdy jsme inkasovali dva slepené góly. Hosté se uklidnilo a ve druhém dějství přidali další trefy. Na toto utkání musíme rychle zapomenout."

Antonín Loučka, činovník Hošťálková: „Utkání v Leskovci bylo od začátku v naší režii. První branku jsme dali již ve druhé minutě. Domácí sice srovnali, ale to bylo z jejich strany vše. Do půle jsme přidali další dvě branky. Ve druhém dějství už to byla hra kočky s myší a podařilo se nám vstřelit další góly. Domácí byli pro nás snadným protivníkem a zejména ve druhé půli jsme na hřišti dominovali."

HUSLENKY - HORNÍ BEČVA 0:2 (0:1)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „V úvodu jsme jednoho z aspirantů na postup zaskočili aktivní hrou a vytvořili jsme si několik nadějných příležitostí. Proti nám stál však velmi pozorný brankář hostí. Klíčový moment přišel těsně před přestávkou, kdy jsme inkasovali branku. Utekl nám i začátek druhé půle a hostím se podařilo skórovat podruhé. Snažili jsme se ještě s výsledkem ještě něco udělat, ale hostující obrana nám snížit nedovolila. Odehráli jsme však dobré utkání a výsledek je pro nás poměrně krutý."

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Do Huslenek jsme odjeli bez několika klíčových hráčů a v úvodu to bylo na našem výkonu znám. Domácí na nás vletěli a v prvních patnácti minutách nám pěkně zatápěli. Podržel nás však gólman Jalůvka. Zlomovým okamžikem byla utěšená střela Zetochy těsně před přestávkou. Měli jsme i dobrý nástup do druhé půle a záhy nás poslal Macura do dvoubrankového vedení. Závěr utkání jsme si už pohlídali. Naše výhra ale byla hodně vydřená a domácí odehráli velmi dobré utkání."

ZAŠOVÁ - LHOTA U VS. 3:2 (2:2)

Jan Blabla, činovník Zašové: „Soupeř proti kterému se nám na domácím hřišti dlouhodobě nedaří zase kousal a objektivně musíme říct, že si dnes za předvedený výkon nezasloužil prohrát.Zápas přinesl solidní nasazení, plno osobních soubojů, dramatických situací a hlavně kuriozních gólu, které se nevidí každý den. Nezačali jsme dobře. Hned z první "polostřely" jsme inkasovali, když Hadašovi neuvěřitelně propadl do brány jednoduchý míč - 0:1. Odpověděli jsme krásnou akcí z levé strany. Matůš přesným centrem našel Mikulenku a ten z voleje vyrovnal - 1:1. Hosté hráli jednoduše, přímočaře, byli blízko druhé branky, ale Hadaš už žádné zaváhání nepřipustil. Nedáš - dostaneš. Skoro. Z protiútoku jsme kopali penaltu, kterou ale Holiš neproměnil. Přesto jsme do poločasu přidali druhý gól. Po dalším centru chtěl odražený míč hostující Urban odhlavičkovat na roh, ale výstavním vlastencem trefil šibenici - 2:1. Radost trvala přesně deset vteřin. Hosté rozehráli, na dlouhý nákop za obranu si naběhl Vráblík a bleskově srovnal skóre - 2:2.

Druhý poločas patřil Lhotě. S jednoduchým a silovým fotbalem jsme měli velké problémy. Hosté nás třicet minut mačkali, několikrát visel gól ve vzduchu, zachránila nás tyč a jen těžko jsme hledali odpověď. Bod se zdál být dnes maximem, za který bychom byli rádi. Pak přišla poslední minuta. Tvrdý utekl po pravé straně, ustál tři souboje, odcentroval a Černý s pomocí lehké teče Mikulenky uklidil míč do sítě - 3:2.

Šťastné a velmi důležité vítězství proti nepříjemnému soupeři nás udrželo ve hře o podzimního mistra okresu."

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „V Zašové jsme odehráli velmi dobré utkání se smutným koncem. V první půli se s brankami roztrhl pytel a k vidění byly hned čtyři, navíc domácí nedali pokutový kop. Ve druhém dějství jsme byli aktivnějším týmem a dokonce jsme dokonce sahali po vítězství, ale trefili jsme jen brankovou konstrukci. V závěru domácí využili brejku a utkání rozhodli ve svůj prospěch. Podle průběhu utkání jsme si minimálně bod zasloužili, ale odjíždíme s prázdnou."

ZUBŘÍ - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 2:2 (0:0)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Poslední domácí zápas před početnou domácí kulisou byl z naší strany takový kostrbatý. Naše předvedená hra nebyla optimální, přesto jsme se ale dostali do vyložených šancí. V první půli natáhnul ke střele Telecký a opřel ji o tyčku, Boruta v samostatném úniku nedal, Drda hlavičkou trefil spoluhráče před odkrytou bránou.

V druhé půli se Střítež dostala do první vážnější šance a byl z toho gól. Naštěstí nás to trochu nakoplo a po pěkné akci Drdy s Bořutou druhý jmenovaný vyrovnal. Ten se chvíli na to ocitl v těžké střele z úhlu, kterou opět opřel o tyčku. My jsme pak měli sérii rohů, po které trefil Mičkal hlavou zase brankovou konstrukci, tentokrát břevno. Ke konci zápasu z další ojedinělé šance Střítež vedla 2:1. My jsme zbraně nesložili a po závaru před jejich bránou vyrovnal Mičkal na 2:2. Pak už se ze strany hostí spíš zdržovalo, navíc úplně v závěru nesmyslně hodil Šichtář balón mezi diváky a šel ven. Dělba bodů je vzhledem k průběhu zápasu spravedlivá."

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Ve šlágru kola jsme byli blízko tříbodovému zisku. V první půli se pěkná návštěva branky nedočkala a k vidění byla spíše taktická bitva. Po hodině hry nás poslal Seidl do vedení, domácí ale dokázali srovnat o osm minut později. Závěr byl hektický, nejdříve se pět minut před koncem prosadil Vavruša. Domácí ale ještě stihli vyrovnat, dvě minuty před koncem se to podařilo Mičkalovi. Konečná remíza je podle průběhu hry nejspíše spravedlivá."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - HUTISKO 3:2 (1:1)

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „Jelikož máme poslední kolo předehrané, jednalo se pro náš tým o poslední zápas v podzimní části sezony. Zápas s Hutiskem jsme pro sebe rozhodli až v samotném závěru. Příznivého počasí využili i diváci a přišlo jich dost a to nejen domácích. Po čtvrthodině hry se dokázal prosadit po zranění navrátivší bomber Vrábel a domácí se ujali vedení. To nám však vydrželo asi deset minut a skóre srovnal Slovák. Hrál se svižný fotbal, bylo se na co dívat, ale dlouho se nikdo gólově neprosadil. V 65.minutě usoudil rozhodčí Perutka. že běžný hlavičkový souboj Dořičáka a Slováka byl faul na hostujícího útočníka a nařídil pokutový kop. S tím však Kozák nenaložil podle představ a poslal míč vedle Majerovy brány.

A tak se osmělili domácí a své sólo podél levé lajny proměnil Válek krásným lobem přes obranu i gólmana. Hosté nesložili zbraně a v 85. minutě vyrovnali Adamcem. O tři minuty později ale opět nejlepší hráč domácích Válek prosvištěl po levé straně a jeho střílený centr uklidil do sítě střídající Labaj a zajistil tak domácím plný bodový zisk. Po opatrném začátku sezony jsme se dostali trochu do tempa a tak můžeme v klidu přezimovat v první polovině tabulky, a po zimní přípravě na jaře potrápit přední týmy okresního přeboru.“

Rostislav Malina, činovník Hutiska: „Utkání jsme měli dobře rozehráno a dlouho jsme byli blízko k bodovému zisku. Ve hře jsme dokonce měli optickou převahu a domácí hrozili jen z brejků. Do kabin se šlo za nerozhodného stavu 1:1. Klíčovým momentem byla naše neproměněná penalta v 55. minutě. Dvacet minut před koncem jsme obdrželi druhou branku. Vysunuli jsme na hrot Radima Kučera a pět minut před koncem jsme Adamcem srovnali. V samotném závěru rozhodl o výhře domácích Labaj. Je to určitě škoda, bod jsme si zasloužili."

PETR KOSEČEK