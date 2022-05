Radim Hnátek, předseda Ústí: „Utkání s Valašskou se nám vůbec nevyvedlo. V sestavě se objevilo několik talentovaných dorostenců a ti určitě nezklamali. Přitom začátek utkání byl z naší strany velmi dobrý a vytvořili jsme si několik výborných šancí. Poprvé jsme inkasovali po naší chybě a druhou trefu jsme inkasovali těsně před přestávkou. Výsledek první půle absolutně neodpovídal poměru sil na hřišti. Po příchodu ze šaten se hosté trefili potřetí a to nás definitivně poslalo do kolen. Na zvrat jsme už v tomto složení neměli a hosté v závěru přidali čtvrtou branku. Zápas se lámal v první půli, kdy jsme byli lepším celkem, ale chyběla nám úvodní branka a naopak hosté z minima vytěžili maximum."

Aleš Děckuláček, trenér Hošťálková: „V Ústí jsme odehráli výborné utkání a po zásluze si odvážíme vysokou výhru. V úvodu jsme přežili tlak domácího týmu a po dvaceti minutách nás poslal Mikšík do vedení. Domácí chtěli srovnat, ale naše obrana byla velmi pozorná a podržel nás i brankář. V závěru první půle nás Motyka utěšenou střelou poslal do dvoubrankového vedení. Vyšel nám vstup do druhého dějství, kdy se podruhé v utkání trefil Motyka. Domácí již rezignovali na dobrý výsledek a v samotném závěru jsme je potrestali počtvrté. Naše výhra je naprosto zasloužená, pro domácí tým je však konečný výsledek asi hodně krutý."

SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B - SD NH/VKK B 1:1 (0:0)

Dušan Janošek, činovník Hrachovce: „Zápas s Novým Hrozenkovem se musel divákům líbit. Hosté ukázali velké jarní zlepšení a byli nám zdatným protivníkem. V první byli jsme nehráli moc dobře a hosté byli o něco lepším mužstvem. Přesto jsme si dokázali vypracovat dvě velké příležitosti. Do šaten se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Ve druhém dějství jsme zvýšili svoji aktivitu a dostali hostující celek pod tlak. Své brankové možnosti jsme nezužitkovali. Hosté číhali na brejkové situace a jedna z nich se jim podařila v 76. minutě realizovat. To už byl na hřišti Vala, který o chvíli později srovnal na konečných 1:1. Utkání ale přineslo na Okresní přebor nadstandarní úroveň a remíza je pro hostující tým zasloužená."

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „U vedoucího týmu tabulky jsme neměli co ztratit a v úvodu jsme ho zaskočili aktivní hrou. Ke konci první půle se ke slovu dostali i domácí, ale brankář Bill nás podržel. Druhá půle byla ve znamení zlepšeného výkonu domácích. Čtvrt hodiny před koncem jsme se ujali vedení, to trvalo jenom pět minut. Konečná remíza odpovídá poměru sil na hřišti."

HORNÍ BEČVA - ZUBŘÍ 2:1 (2:1)

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Před zápasem jsme řešili post brankáře a nakonec šel do branky hráč z pole Randa, kterého o půli střídal Macura. Ten přinesl větší klid do našich řad. Začátek utkání byl ale v režii hostujícího týmu, který také dokázal vstřelit první branku. Pomohlo nám vyloučení Boruty ve 26. minutě po druhé žluté kartě, která byla oprávněná. Po půlhodině hry jsme využili přesilovku a zaslouženě vyrovnali. Ve 36. minutě se prosadil Jan Macura a rázem jsme vedli 2:1. Druhou půli jsme mohli definitivně rozhodnout, což se ale nestalo. A tak hosté i v deseti pořád cítili šanci na dobrý výsledek a tak jsme se o výhru museli strachovat až do závěrečného hvizdu. Čelo tabulky se začíná zajímavě dramatizovat a my budeme rádi, když budeme moci ještě o dění na špici něco promluvit."

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Na úvod bychom chtěli poděkovat hráčům, kteří dorazili, i když letos s námi zatím nemohli trénovat – Majer P., Mičkal M. a Majer T. Jelikož se nám před zápasem objevilo několik omluvenek, složili jsme sestavu z dostupných hráčů a šli do boje. Nutno podotknout, že nám to šlo dobře a domácí tahali za kratší konec. My jsme měli několik šancí, z boku stříleli postupně Michut, pak Vavřín. Následně po vyhraném souboji přeloboval Solanský gólmana a my jsme vedli. Bohužel pak přišla situace, která ovlivnila celý zápas – Boruta šel po druhé žluté kartě předčasně do sprch. A to byla teprve 26. minuta. My jsme tak hráli zbytek utkání v oslabení a šlo vidět, že nás toto vyloučení ovlivnilo. Domácí toho využili a dvěmi brankami, zápas do poločasu otočili.

Do druhé půle jsme šli s tím, že už nemáme co ztratit a že to zadarmo domácím nedáme. Což se nám i celkem dařilo a pozorná obrana vedená Krupou eliminovala domácí šance důrazem. Tobola v bráně tak chytal slabé střely s jistotou. My jsme i v deseti měli střely a šance, přímou střelu na bránu vypustil Raždík, z boku stříleli Pavlíček a Michut, po rohu hlavičkoval těsně vedle Kantor. Bohužel jsme ale gól nevstřelili a prohráli jsme tak o ten jediný gól.Pozitivem alespoň je, že i když jsme prohráli, tak po zápase naši diváci volali, že i v deseti jsme předvedli dobrý výkon. Bohužel ale body do tabulky nemáme a v příštím zápase proti Hutisku se pokusíme náplní bodovat.

LHOTA U VS. - VALAŠSKÁ BYSTŘICE 0:3 (0:1)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Utkání se nám příliš nevydařilo. V první půli jsme se dvakrát ocitli před brankářem Valašské Bystřice, ale své příležitosti jsme neproměnili. Na konci první půle jsme inkasovali úvodní branku. Ihned po příchodu ze šaten jsme inkasovali podruhé. Hostím se zranili někteří hráči a dohrávali utkání v deseti. Z velkého náporu jsme proti oslabenému týmu hostí nedokázali skórovat a tři minuty před koncem se soupeři radovali potřetí."

Lukáš Karafiát, činovník, Val. Bystřice: „Do Lhoty u Vsetína jsme přijeli v improvizované sestavě a v úvodu jsme ustáli nápor domácího celku. Do půle se nám podařilo jednou skórovat. Ale šance byly na obou stranách. Po půli jsme dali druhou branku, ale po zranění Vašuta jsme dohrávali v deseti. Přesto jsme na konci utkání pečetili naši výhru a odvážíme si zasloužené tři body."

ZAŠOVÁ - HUSLENKY 4:0 (3:0)

Jan Blabla, činovník Zašové: „Zápas ve kterém jsme po dvou bodových ztrátách potřebovali vyhrát jako sůl se nám podařilo rozhodnout již v prvním poločase. Po rohovém kopu si na první tyč naběhl Orlov a střelou z voleje nás poslal do rychlého vedení - 1:0. Pak překvapil brankaře hostů nenápadnou střelou Černý - 2:0 a krátce nato Orlov nádhernou bombou z dvaceti metrů završil náš fantastický vstup do zápasu - 3:0.

Hra pak upadla do úsporného režimu. Hrálo se jen mezi šestnáctkami, bez náznaku šance. Zdánlivě bezpečné vedení a malou koncentraci v defenzivě mohli hosté dvakrát potrestat a dostat se zpátky do zápasu. Nejdříve šel sám na branku Brhlík, přehodil vyběhnutého Hadaše, ale netrefil branku a stejně se svou šancí naložil i Daniel Januš, který šel sám dokonce z poloviny hřiště. Do poločasu pak čistý hattrick odmítl Orlov, když sám před brankařem zkoušel neúspěšně lob.

Druhý poločas výraznější změnu nepřinesl a na nějaké vzrušení se čekalo dlouho. Až po hodině hry se opět připomněl Orlov, který z přímého kopu trefil břevno a krátce po něm zatřásl brankovou konstrukcí taky Martin Pobořil, jež z bezprostřední blízkosti trefil spojnici břevna a tyče. Čtvrt hodinky před koncem nám pak konečně vyšel rychlý protiútok. Tvrdý doběhl zdánlivě ztracený míč, ve skluzu jej přihrál před prázdnou branku a Petr Pobořil přidal čtvrtý gól - 4:0."

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Zaspali jsme začátek duelu a již do dvacáté minuty jsme prohrávali rozdílem tří branek. Poté jsme se snažili utkání ještě zdramatizovat, ale své příležitosti jsme nedokázali zužitkovat. Domácí ve druhé půli přidali další dvě trefy. V oslabené sestavě jsme tentokrát na bodový zisk neměli."

Hutisko - Leskovec 3:3 předehráno 9. 4.

PETR KOSEČEK