Rostislav Malina, činovník Hutisko: „K utkání jsme odjeli v hodně oslabeném složení s několika dorostenci v sestavě. V první půli jsme ještě drželi bezbrankový stav. Poté domácí prostřídali a podařilo se jim vstřelit dvě branky. Na zdramatizování duelu jsme už neměli příliš mnoho sil a odjíždíme tak s prázdnou."

SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 1:4 (0:2)

Aleš Děckuláček, trenér Hošťálková: „Hosté jsou zatím v jarní části suverénní a svoji dobrou formu ukázali i u nás. V první půli se hosté dostali do dvoubrankového vedení. I když první možnost ke skórování měl náš tým, ale hostujícího brankáře jsme nedokázali překonat. Brzy po zahájení druhé půle přidali hosté třetí trefu. Utkání měli pod kontrolou a zanedlouho z penalty zvýšili na čtyřbrankový rozdíl. V závěru se nám podařilo vstřelit čestný úspěch. Výsledek je pro nás možná trochu krutý, ale Střítež si tři body zasloužila."

Dušan Janošek, činovník Hrachovce: „Nastoupili jsme posíleni o pár hráčů z Hrachovce a na hřišti to bylo poznat. Domácím nelze upřít snahu, ale kvalita byla tentokrát na naší straně. Do půle jsme si vypracovali dvoubrankový náskok, který jsme v úvodu druhé půle ještě navýšili. V závěru jsme inkasovali branku, ale to už se utkání jen dohrávalo. Naše vítězství je naprosto zasloužené, byli jsme lepším týmem a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i střelecky. Teď u nás panuje velká spokojenost, oba naše mužské týmy šlapou výborně a chtěli bychom v nastaveném trendu i pokračovat."

HUSLENKY - ÚSTÍ 2:2 (1:0)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Utkání bylo poměrně vyrovnané. Nám se na začátku podařilo Hrbáčkem vstřelit branku. Poté se hra přelévala z jedné strany na druhou, hosté nastřelili brankovou konstrukci a měli míč častěji na kopačkách. Do kabin jsme odcházeli s hubeným jednobrankovým náskokem. Ve druhém poločasu se hosté snažili vyrovnat a po hodině hry se jim to poměrně lacině i podařilo. Nám se podařilo trefit břevno hostující branky. Čtvrt hodiny před nám vyšla rychlá akce a Blaha nás poslal do vedení. Hosté v závěrečném náporu vyrovnali. Na konci utkání mohly oba celky utkání rozhodnout ve svůj prospěch. Konečná remíza je asi spravedlivá."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „V duelu s Huslenkami jsme chtěli potvrdit dobrou jarní formu. Jako první se však z branky radovali domácí hráči. Zvýšili jsme obrátky a vyrovnání bylo na spadnutí. To se nám ale podařilo až po hodině hry. Domácí ale po jednom z brejků šli opět do vedení. V závěrečném tlaku jsme srovnali a nebyli jsme daleko od výhry. Podali jsme vcelku solidní výkon. Bod ale musíme brát, neboť jsme srovnali až na konci utkání."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - ZAŠOVÁ 3:1 (2:1)

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „V souboji se Zašovou jsme chtěli potvrdit solidní jarní formu a nakonec se nám to i podařilo. Na úvodní branku hostí jsme dokázali rychle zareagovat a ještě do poločasu jsme vstřelili dvě slepené branky. Nejprve se prosadil ve 29. minutě Štůsek a o dvě minuty později přidal druhou trefu Mroček. Hosté byli ale velmi nebezpeční, naše obrana v čele s brankářem pracovala spolehlivě. Do šaten jsme odcházeli s náskokem jediné branky. Ve druhé půli se nám podařilo dát gól již po šesti minutách, kdy se prosadil Vašut. Hosté chtěli utkání ještě zdramatizovat, ale to jsme jim nedovolili a s kvalitním protivníkem bereme tři body."

Jan Blabla, činovník Zašové: „Utkání ve Valašské Bystřici jsme výsledkově nezvládli. Po půlhodině hry dal úvodní branku Orlov. Domácí ale ještě do půle vývoj zápasu otočili. Ve druhém poločasu jsme se snažili vyrovnat, domácí ale přidali třetí trefu. Nakonec odjíždíme s prázdnou, doplácíme na neproměňování brankových příležitostí."

ZUBŘÍ - LHOTA U VS. 3:2 (1:1)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Zápas se zahájil vzpomínkou a minutou ticha za nedávno zesnulého člena FC Zubří Staňu Michuta. Pak jsme do zápasu celkem vlétli a byli i docela aktivní, už podle pokřiků hráčů hostí šlo vidět, že naše aktivita dělá hostům problémy. Z naši aktivity jsme vytěžili i první gól, kdy akci Huba dokončil Boruta. Branka nám ale spíš více uškodila a začal se hrát typický fotbal se Lhotou. Časté souboje o míč, fauly a nepřesnosti. Hosté se na konci první půle dostali ke standartní situaci a po následném centru hosté srovnali.

Ve druhé půli se obraz hry nezměnil. My jsme nějaké šance měli, ale naše finální řešení nebyla optimální. Naštěstí Boruta ukázal pěknou akci, když obešel tři protihráče a poslal balón na druhou stranu zkoprnělému gólmanu hostí. My jsme tak vedli. Lhota spoléhala na svou typickou zbraň, standartky a nakopávané míče za obranu. A vytvořili si také šance, když jednou mířili těsně vedle a podruhé skvěle zasáhl brankář Tobola. Za nás pak po lajně utekl Boruta, nahrál před branku Kantorovi a ten ještě posunul balón na Raždíka, který měl už lehkou práci – 3:1. My jsme to postupně prostřídali a naše hra nějak upadla. Hosté dokázali v závěru ještě snížit a zdramatizovat tak závěr. Naštěstí na pořádný tlak jim už nezbyly síly. U nás měl ještě tutovou šanci Kantor, který šel sám na gólmana, šance se ale zalekl a počkal, až mu obránce hostí míč sebere.

Předvedená hra tak možná nebyla úplně optimální, ale máme z tohoto zápasu tři body a to se vždycky počítá. Toto vítězství bychom chtěli věnovat do fotbalového nebe Staňovi Michutovi, který se na nás shůry určitě dívá."

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „V duelu s jedním z aspirantů postupu jsme neměli co ztratit a o body jsme bojovali až do závěrečného hvizdu. Stále nás trápí početná marodka a tak hráči, kteří nastoupili v Zubří, zaslouží absolutorium. Zaměřili jsme se na poctivou obranu, s níž si kolikrát domácí nevěděli rady. Měli jsme řadu solidních brejkových akcí. V závěru se nám podařilo utkání ještě zdramatizovat, na vyrovnání jsme už neměli dostatek sil."

HORNÍ BEČVA - LESKOVEC 5:1 (5:0)

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Utkání se soupeřem z konce tabulky jsme zvládli na jedničku především první půli. Podařilo se nám celkem pětkrát překonat hostujícího brankáře. Leskovec nekladl větší odpor a konečně se střelecky dvakrát prosadil i kanonýr Vaníček. Ve druhém poločasu jsme po dojmem velkého náskoku zvolnili tempo a hosté toho využili ke vstřelení čestného úspěchu. Na rozdíl od prvního dějství, se nám své příležitosti již nedařilo proměňovat. Zápas jsme tak v poklidu proti nevýraznému soupeři dovedli do vítězného konce."

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Do Hutiska, kde hraje svá utkání Horní Bečva, jsme přijeli v okleštěné sestavě. Nezvládli jsme především první půlhodinu, kdy jsme inkasovali laciné branky. Ve druhé půli šel náš výkon nahoru, zaznamenali jsme čestný úspěch, ale utkání se víceméně jen dohrávalo."

