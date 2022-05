Radim Hnátek, předseda Ústí: „Proti jednomu z favoritů soutěže jsme podali nebojácný výkon a byli jsme hodně blízko k bodovému zisku. Hned v úvodu jsme měli obrovskou příležitost, ale hostující brankář svůj tým podržel. Do půle jsme se přeci jen jednou mohli radovat, kdy se hlavou prosadil Babovec. V poločasu jsme tak překvapivě vedli o jednu branku. Ve druhé půli pokračoval otevřený boj s několika příležitostmi na obou stranách. Hosté nakonec poslali do hry ráže většího kalibru, hráče Hrachovce Valu a Žáka a ti dokázali vývoj utkání otočit. V závěru jsme sahali po bodu, ale hosty poněkolikáté podržel brankář. Podali jsme ale výborný výkon a hosté se na tři body hodně nadřeli."

Dušan Janošek, činovník Hrachovce: „Musím smeknout před výkonem domácího týmu, který nás hodně potrápil. Těžil především z nakopávaným míčů a měl dobře nacvičené standartní situace. Prohrávat jsme mohli již po pěti minutách, ale brankář Střílka nás podržel. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým mankem. Druhou půli jsme přeskupili síly a začali jsme domácí tým přehrávat. Na hřiště se dostal Vala a ten se spolu se Žákem podílel na obratu. Domácí zlobili až do závěrečného hvizdu. Za tři body jsme nakonec hodně rádi."

HUTISKO - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 1:2 (0:1)

Rostislav Malina, činovník Hutisko: „Zápas s Hošťálkovou jsme neodehráli podle našich představ. Vázla nám souhra a soupeř dokázal využít našich chyb. V první půi jsme prohrávali o jednu branku. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a Slovák v 50. minutě srovnal. Hosté si ale vzali vedení zpět a nám se už do konce utkání vyrovnat nepodařilo."

Aleš Děckuláček, trenér Hošťálková: „Na půdě Hutiska jsme podali velmi solidní výkon a odvážíme si všechny tři body. V první půli jsme byli lepším týmem a svoji převahu jsme vyjádřili po dvaceti minutách hry brankou Kohouta. Poté jsme mohli své vedení navýšit, ale Pala pokutový kop neproměnil. Domácí ve druhé půli přeskupili řady a podařilo se jim brzy srovnat. Utkání nakonec rozhodl v 65. minutě Hrabica a cennou výhru jsme uhájili až do závěrečného hvizdu. Naše výhra je naprosto zasloužená a mohla být i vyšším brankovým rozdílem."

HUSLENKY - VALAŠSKÁ BYSTŘICE 2:4 (1:1)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Utkání s Valašskou Bystřicí jsme především v závěru duelu nezvládli a zbytečně jsme ztratili body. Přitom v první půli jsme svého soupeře jasně převyšovali a mohli jsme si vypracovat dostatečný náskok. Do kolen nás srazily individuální chyby, kterých jsme se dopouštěli. Konečný výsledek je pro nás krutý."

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „Oba týmy vstupovaly do utkání s velkými absencemi a tak prvních deset minut bylo z obou stran opatrných. Až ve třinácté minutě se dostal k míči Vašut, vyslal prudkou střelu ze šestnáctky k protilehlé tyči a gólman Frýdl poprvé zachraňoval domácí. Opět se potvrdilo rčení nedáš dostaneš a nedlouho poté se hosté po první vydařené akci dostali do vedení po samostatné akci Januše. Dál se hrál bojovný fotbal s několika příležitostmi na obou stranách. Ke konci poločasu hosté vyvinuli tlak, který vyústil ve vyrovnávající branku , kdy po rohovém kopu propadl míč k Martinátovi a ten ho s přehledem uklidil do soupeřovy kasy.

Do druhé půle vstoupili hosté aktivněji a už ve 51. minutě oslovil Adam Balán Ondru Vašuta a ten prudkou přízemní střelou k protilehlé tyči propálil Frýdla a hosté vedli. Domácí měli snahu ještě s utkáním něco udělat a tak v 71. minutě po pohledné akci Hrbáčka s Tydlačkou přišel centr do vápna a Brhlík, který byl v tu chvíli na hřišti pouhou minutu byl ve správnou dobu na správném místě a srovnal skóre na 2:2. Herní převahu ve druhém poločase však hosté přetavili ve třetí branku, kdy Balán s Vašuten zkopírovali akci z 51.minuty a opět se ujali vedení. Svůj hattrick zkompletoval Vašut v 88. minutě, kdy pro něj vybojoval míč Vrábel a Ondra už věděl, jak s ním naložit. Za výkon ve druhé půlce, jsme šli vítězství hodně naproti a zaslouženě vezeme z Huslenek tři body"

HORNÍ BEČVA - SD NH/VKK B 1:0 (0:0)

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Zápas se hrál v Hutisku, kde jsme našli zázemí pro zbytek jarní části. V poslední době nás trápí početná marodka a i teď jsme dávali sestavu obtížně dohromady. První poločas byl z naší strany o něco lepší, měli jsme dvě obrovské příležitosti, ale kanonýr Vaníček své šance neproměnil a vylámal si zuby na brankáři Billovi. Poté nás podržel brankář Jalůvka při šanci hostí. Do šaten se proto odcházeli za bezbrankového stavu. Ve druhém poločasu se čekalo na první branku a stejně blízko k ní měly oba celky. Nakonec se to podařilo až v 84. minutě našemu Ondruchovi, který nám vystřelil pěknou trefou tři body. Celkově byla ale hra taková neurovnaná, zápas příliš fotbalové krásy nepobral. Samozřejmě jsme ale za tři body rádi, ve druhé půli ale byli hosté velmi nepříjemným protivníkem."

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „Hrálo se vyrovnané utkání. Domácí byli o něco aktivnější v prvním poločasu. Ve druhé půli mohly oba celky rozhodnout zápas ve svůj prospěch, nakonec se to podařilo domácímu týmu až šest minut před koncem. Tentokrát se fotbalová štěstěna přiklonila k domácímu týmu, my jsme svoje dobré příležitosti proměnit nedokázali."

LHOTA U VS. - LESKOVEC 5:3 (2:3)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Proti Leskovci jsme již potřebovali bodovat. Začátek utkání ale patřil soupeři, který nás zaskočil dvěmi rychlými brankami v 8. a 10. minutě hry. Do zápasu jsme se vrátili brankou Švehlíka ze 17. minuty.Hosté si po půlhodině vzali dvoubrankové vedení zpátky. Poslední slovo měl ale náš Zgarba, který nám vykřesal naději do druhé půle. Tu jsme odehráli podstatně lépe a hostím jsme dali ve 49. minutě Blažkem vyrovnávající trefu. Pak se hrálo nahoru a dolů a oba celky mohly utkání rozhodnout ve svůj prospěch. Deset minut před konce se z trestného kopu trefil Zgarba podruhé a rázem jsme vedli o jednu branku. V nastaveném času pečetil naši výhru Chytil. Dokázali jsme otočit z 1:3 na 5:3 a proto si také výhry ceníme."

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Zápas ve Lhotě u Vsetína jsme měli skvěle rozehraný a po deseti minutách jsme vedli o dva góly. Do poločasu pokračovala přestřelka, my jsme dostali branku do kabiny. Ve druhém poločasu domácí vyrovnali. Poté jsme mohli zápas opět zlomit, ale šance jsme neproměnili a jedna branka nám nebyla uznána. V okleštěné sestavě jsme bojovali až do konce, na bodový zisk to však nestačilo."

ZAŠOVÁ - ZUBŘÍ 1:4 (0:2)

Jan Blabla, činovník Zašové: „Derby nakonec dopadlo jednoznačným výsledkem pro hostující Zubří, když výrazným rozdílem mezi oběma mužstvy dnes bylo sebevědomí v zakončení a produktivita po standardních situacích.

Zápas pro nás nezačal šťastně. Ještě před ním se nám prakticky rozpadla ofenzivní formace a v sestavě jsme museli improvizovat. Hosté udeřili hned z první šance. Po přímém kopu zůstala neobsazená hned trojice hráčů a Boruta měl dost času, aby protlačil míč za Hadaše - 0:1. Druhý přímý kop hostů přinesl druhou gólovku, ale křižná přízemní střela minula branku. Postupně jsme se přece jen začali dostávat více do hry. Dařilo se získávat míče na středu hřiště, ale už se nám nedařilo dostat do zakončení. Těsně před přestávkou udeřilo Zubří podruhé. Po přetaženém centru zleva ještě vykopával Čaňo z brankové čáry na roh, z něj se však prosadil Jurajda - 0:2.

Nevyšel nám ani vstup do druhého poločasu. Po rychle rozehraném autu z pravé strany přišel centr, ten se nám nepodařilo odvrátit a technická střela Solanského skončila nešťastně v naší brance potřetí - 0:3. Na dlouhé minuty zápas větší šanci nenabídl. Přes pár tvrdších zákroků se jinak na derby hrálo slušně. Závěr zápasu ale přinesl ještě dvě branky. Nejdříve z dálky napřáhl Petr Pobořil a zakroucenou střelou potěšil pětistovku diváků - 1:3. Na chvilku jsme věřili v zázrak. Další standardku do vápna jsme ovšem zahráli tak nešťastně, že rychlý protiútok 2x1 znamenal definitivní konec všech našich nadějí a Hub do prázdné brány uzavřel gólový účet utkání - 1:4."

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „K tomuto utkání jsme přistoupili tak, že hodíme za hlavu předešlé výsledky a pokusíme se o změnu. Přizpůsobili jsme tomu i sestavu a na domácí jsme vyrazili se dvěma útočníky, abychom napadali jejich rozehrávku.

Ze startu utkání se domácí pokusili o optický tlak, ale k žádné šanci to nevedlo. My jsme hráli kompaktně a čekali, co domácí předvedou. A vlastně jsme udeřili hned z naši první šance, kdy byl po centrovaném balónu ve vápně důrazný Boruta. Domácí to rozhodilo a hrozili především z rohů a standardních situací. Do úplně vyložené situace jsme je však nepustili. A tak je ke konci poločasu po rohu nakrátko potrestal Jurajda, který vymetl šibenici.

Do druhé půle jsme si řekli, že to hlavně už nepustíme. Domácí opět vyloženou šanci neměli a tak Solanský sebral na šestnáctce soupeře odražený balón a prudkou střelu domácí gólman vyrazit nedokázal. Domácí chtěli ještě něco se zápasem udělat a také se prosadili po krásné střele z dálky a snížili. My jsme ale skoro hned odpověděli. Pavlíček si rychlou narážečkou vyměnil na půlce míč s Hubem, utekl bránícímu hráči a na zlatém podnose naservíroval nahrávku před prázdnou bránu pro Huba. Domácí už se na odpověď nezmohli a my si tak vezeme domu tři body."

PETR KOSEČEK