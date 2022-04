Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „ Zvládli jsme start do utkání a již v první minutě jsme se radovali z vedení. Poté se ke slovu dostali i hosté, ale náš gólman byl velmi pozorný. Po půlhodině jsme přidali další trefu. Přesto i hosté stále zlobili a byli dopředu nebezpeční. Uklidnění do našich řad přinesla třetí branka těsně před odchodem do šaten. Druhý poločas pokračoval ve stejném stylu, hostím nelze upřít snahu, ale my jsme byli v zakončení přesnější a přidali jsme další dva góly. Nakonec bereme zaslouženě další tři body."

Rostislav Malina, činovník Hutisko: „Výsledek je podle hry pro nás hodně krutý, protože jsme si vypracovali snad pět dobrých brankových příležitostí. Dáváme šanci mladíkům, ti se jevili velmi dobře, ale chybí jim klid v zakončení. Domácí mají velmi kvalitní mužstvo a mohou doplnit stávající kádr o hráče z vyšší třídy a jsou v této chvíli největším aspirantem na postup."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - ÚSTÍ 0:2 (0:1)

Lukáš Karafiát, činovník, Val. Bystřice: „Příliš se nám nepovedl začátek utkání a hosté se ujali vedení již v 7. minutě po standartní situaci. Poté jsme si vytvořili územní převahu, ale ta byla neplodná. Zahrávali jsme spoustu standartních situací, ale ty ke kyžené brance nevedly. Druhý poločas pokračoval našim náporem, ale hostím vyšla brejková situace a rázem vedli o dvě branky. V závěru utkání jsme již otevřeli hru, ale utkání se nám zdramatizovat nepodařilo."

Valašské Meziříčí v divizní dohrávce přehrálo Strání, hosté dohrávali v deseti

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Ve Valašské Bystřici jsme uspěli po výborném taktickém výkonu. V úvodu jsme se mohli radovat již po sedmi nminutách hry, kdy se po standartce trefil Ryza. Pokračovali jsme v dobré hře, ale v závěru první půle tlak domácích sílil. Ten jsme přestáli bez úhony a do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým vedení. Ve druhé půli jsme dohráli výborně brejkovou akci a v 54. minutě nás Potočný poslal do dvoubrankového vedení. Domácí pak hrozili pouze z rohových kopů a my jsme mohli přidat i třetí branku. Výhra ve Valašské Bystřici a navíc po kvalitním výkonu je pro nás hodně cenná."

ZUBŘÍ - HUSLENKY 1:1 (0:1)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Jak poznamenal trenér Nerad v šatně, vypadá to, že jsme urazili fotbalového boha. V zápase jsme začali aktivně, měli několik slibných šancí, včetně přímých kopů z hranice šestnáctky, ale nic se neujalo. A tak z ojedinělé akce hosté ve dvou v útoku šťastně skórovali. Šlo vidět, že to s námi zacloumalo a začaly se u nás kupit nepřesnosti. Hosté s jediným úkolem bránit a odkopávat balóny odolávali. Doslova padali a skákali do našich střel. A tak do šaten jsme šli za stavu 0:1.

V druhém poločase hosté otevřeně hlásili, že jestli tohle ukopou, bude to úspěch. Pokračovali v hodně defenzivní taktice, ale my jsme pokračovali v pálení šancí. Naštěstí se ujala alespoň hlavička Drdy po centru Jurajdy – 1:1. Bohužel další naše šance byly zablokované nebo nemířily přesně. Především šance Boruty, kdy byl sám na pětce a přestřelil, volala po gólu. Smutné taky je, že jsme měli v zápase asi deset (!) přímých kopů z dobrého místa, bohužel sotva dva našly bránu. A když jsme nevyužili ani převahu na rohové kopy, kterých jsme měli taky převahu, došlo na dělbu bodů a hosté si tak odvezli domů bod. Pro nás je to opět ztráta a budeme muset zabrat."

Deník představuje: Fotbalový oddíl TJ Sokol Jarcová

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „V utkání s domácím favoritem jsme chtěli spoléhat na brejkové situace a jedna se nám podařila realizovat již v desáté minutě, kdy se prosadil Labaj. Domácí byli častěji na míči a vytvářeli si šance, ty však naše obrana v čele s brankářem dokázala odvracet. Nakonec i my jsme mohli dokonce navýšit své vedení. Nakonec se domácím ve druhé půli podařilo srovnat a my i s notnou dávkou štěstí si odvážíme cenný bodík. Mužstvo však zaslouží pochvalu za velkou bojovnost a lví podíl na zisku jednoho bodu má i brankář Frýdl."

LESKOVEC - ZAŠOVÁ 1:2 (0:2)

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „V kombinované sestavě jsme proti jednomu z kandidátů postupu odehráli solidní utkání a v závěru jsme dokonce sahali po vyrovnání. Soupeř v první půli odskočil na dvoubrankový rozdíl. Ve druhé půli jsme přidali, podařilo se nám dát kontaktní branku, ale vyrovnání už nepřišlo."

Jan Blabla, činovník Zašové: „V duelu s Leskovcem jsme chtěli bodovat naplno a nakonec se nám to i podařilo. Terén nám však znemožňoval plynulou kombinaci, přesto jsme si vytvořili dostatek brankových příležitostí. V první půli se ve 26. minutě nejdříve trefil Čano a o deset minut později Orlov. Ve druhém dějství jsme třetí uklidňující trefu nepřidali a domácí utkání ještě zdramatizovali. Teď nás čeká derby se Zubřím."

I. A třída – sk. A: Milan Baroš zavelel k obratu v duelu s Vidčí

SD NH/VKK B - LHOTA U VS. 2:1 (0:1)

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „V duelu se Lhotou u Vsetína jsme chtěli potvrdit bodový zisk ze Zašové. Věděli jsme, že hosté disponují zkušeným mužstvem. V první půli byla hra poměrně vyrovnaná, hosté skórovali již v 15. minutě po rohovém kopu. Ve druhém poločasu jsme zvýšili obrátky a dokázali jsme utkání otočit v náš prospěch. Hostím se v závěru vyrovnat nepodařilo a my si tak připisujeme cenné tři body."

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Stále se potýkáme se zraněnými hráči a nemáme pomalu nikoho ke střídání. Proti Novému Hrozenkovu jsme hlavně v první půli předvedli solidní výkon a po brance Chytila jsme šli do šaten s jednobrankovým náskokem. Domácí ve druhé půli zvýšili aktivitu a po hodině hry se jim podařilo srovnat. Dvacet minut před koncem jsme inkasovali podruhé a na vyrovnání jsme už neměli dostatek sil, i když jsme si vytvořili závěrečný nápor. Musíme se dát dohromady a dobře se připravit na domácí duel s Leskovcem."

HORNÍ BEČVA - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 4:2 (2:1)

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „S utkáním můžeme být spokojeni výsledkově, nikoliv však po herní stránce. I když v první půli jsme byli lepším týmem a ze své převahy jsme vytěžili pouze dvě branky. Hosté v poslední minutě první půle snížili na jednobrankový rozdíl. Ve druhém poločasu se začala karta obracet a hosté vyrovnali a mohli jít dokonce do vedení. Naštěstí se nám podařilo vstřelit Ondruchem třetí branku a v závěru pečetil naši výhru kanonýr Vaníček. Zbytek jarní části odehrajeme na hřišti v Hutisku, kde jsme našli výborné podmínky."

I. B třída – sk. A: Kdo zastaví Příluky? Pátá výhra v řadě!

Aleš Děckuláček, trenér Hošťálková: „V souboji s Horní Bečvou jsme dlouho sahali po dobrém výsledku. Podařilo se nám dokonce srovnat na 2:2 a mohli jsme přidat i třetí trefu. To byl asi zlomový okamžik utkání, neboť domácí vzápětí dali rozhodující třetí branku, kdy jsme propadli na kraji obrany. V závěru jsme navíc inkasovali po čtvrté. V omlazené sestavě dostali příležitost i hráči širšího kádru a nebyli jsme daleko od dobrého výsledku."

PETR KOSEČEK