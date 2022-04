Druhý poločas začal tutovkou hostů. Přetažený centr na zadní tyč našel úplně volného hráče, který z voleje trestuhodně zahodil. Znervózněli jsme ještě víc. Zatáhli se na vlastní polovinu, dovolili soupeři kombinovat a logicky přišel trest. Do třetice se po dalším centru do vápna již hosté dokázali prosadit a Jurajda srovnal skóre - 1:1. Dostali jsme se do křeče. Nebyli jsme schopni podržet míč, nevycházely jednoduché věci, nešly nám přihrávky a prakticky jsme se nedokázali dostat do zakončení. Přesto jsme mohli z minima vytěžit maximum. Orlov prostrčil míč na Mikulenku, ten se otočil kolem obránce, ale brankaře neprostřelil. Pak už hráli jen hosté a nad vodou nás držel výborný Hadaš. Ten dokázal vynikajícím zákrokem vyrazit krásnou střelu z dálky a poradil si s celou řadu centrů do vápna. Stálo při nás i štěstí, když hosté s odraženými míči nedokázali naložit líp a bod za nerozhodný výsledek tak musíme brát všemi deseti."

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „Na půdě lídra tabulky jsme podali výborný výkon a dlouho jsme sahali po třech bodech. Již v úvodu jsme si vypracovali brankové možnosti, ale udeřilo na opačné straně. Domácí hrozili především ze standartních situací. Hráči Zašové do šaten odcházeli s jednobrankovým vedením. Ve druhé půli jsme zaslouženě vyrovnali, kdy ještě předtím jsme některé možnosti nevyužili. V závěru jsme mohli rozhodnout, ale domácí skvělým zákrokem podržel brankář. Bod ze Zašové je pro nás vzhledem k průběhu utkání asi málo."

HUSLENKY - LESKOVEC 2:1 (1:1)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „V záchranářském duelu jsme byli nakonec úspěšnější a bereme tři body. V úvodu utkání jsme byli aktivnějším týmem, ale několikrát nás zradila koncovka. Přesto jsme šli ve 29. minutě Vráblíkem do vedení. Naše radost však trvala pouhou minutu, kdy hosté srovnali. Do konce poločasu zahrozili i hosté. Druhý poločas přinesl vyrovnaný boj. Nám se podařilo dvacet minut před koncem Janušem proměnit pokutový kop. Cennou výhru jsme uhájili až do závěrečného hvizdu."

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Hodně klíčový zápas náš tým nezvládl a prohrál na Huslenkách. Přitom jsme nebyli horším protivníkem, ale na kolena nás dostaly individuální chyby. Podařilo se nám sice rychle vyrovnat, ale druhou branku se nám vsítit nepodařilo, proti byl domácí brankář. Pak jsme nechali projít domácího hráče a ten si vykoledoval penaltu a domácí se dostali do vedení. Vyrovnat se nám už nepodařilo. V neděli přivítáme na svém hřišti vedoucí celek soutěže Zašovou

ÚSTÍ - HUTISKO 1:2 (0:0)

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Zápas s Hutiskem se hrál na těžkém terénu a nám nevyšel podle našich předpokladu. V úvodu utkání jsme si vytvořili velkou příležitost, ale Sehnal ji nevyužil. Hosté zlobili pouze ze standartních situací. Do šaten se odcházelo za bezbrankového stavu. Ve druhé půli se štěstí přiklonilo na stranu hostí. Nejprve se radovali z přísně nařízené penalty. Otevřeli jsme hru, ale hosty podržel brankář. Deset minut před koncem se Hutisko radovalo podruhé. V závěru jsme snížili na jednobrankový rozdíl, na vyrovnání už nám nezbylo více času"

Rostislav Malina, činovník Hutisko: „Duel v Ústí u Vsetína jsme nakonec zvládli a odvážíme si tři body. V začátku utkání jsme přestáli tlak i šance domácích. Do půle branka nepadla. Ve druhém dějství otevřel skóre z penalty Josef Slovák. Domácí se pak snažili s výsledkem něco udělat, ale náš gólman Jan Slovák byl hodně pozorný a podržel svůj tým. V závěru domácí snížili, ale výhru jsme si už vzít nenechali."

HORNÍ BEČVA - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 0:5 (0:2)

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Utkání se Stříteží jsme nezvládli. Hosté přijeli značně posíleni o hráče z Hrachovce a byli silným protivníkem. Přitom úvod utkání byl v naší režii a šance Zetochy a Solanského doslova volaly po brance. Hosté v první půli využili našich dvou chyb v defenzívě a šli do dvoubrankového vedení. Ve druhém dějství hosté ještě vystužili svoji sestavu a po třetí brance se již utkání jen dohrávalo. Nám se čestný úspěch dát nepodařilo, hosté přidali ještě další dvě trefy."

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Na utkání s Horní Bečvou jsme přijeli hodně posilněni o hráče Hrachovce hrajícího 1.A třídu a na hřišti to bylo znát. Domácí zlobili jen v úvodu utkání. Po dvou brankách v jejich síti jsme se uklidnili a ve druhém dějství jsme po pěkných kombinacích přidali další tři branky."

LHOTA U VS. - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 0:4 (0:2)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Před utkáním jsme horko těžko lepili sestavu a nakonec se nás jedenáct poskládalo. Hosté se u nás představili především v prvním dějství ve velmi dobrém světle a svoji převahu vyjádřili dvěmi brankami. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale vstřelit branku se nám nepodařilo. Hosté v závěru přidali další dvě trefy a odvážejí si tři body."

Aleš Děckuláček, trenér Hošťálková: „Zápas s oslabeným domácím týmem jsme zvládli a zejména v první půli jsme na hřišti dominovali. Převahu jsme dokázali zužitkovat a dvě branky nás uklidnili. Ve druhém poločasu jsme si vedení pohlídali a poté přidali další dvě branky. Naše výhra je naprosto zasloužená."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - ZUBŘÍ 3:0 (3:0)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Úvodní zápas jarní části nás nezastihl v optimálním rozpoložení a někteří z nás se tak přesvědčili, že bez tréninků se okresní přebor hrát nedá. Bystřice využila naplno našich hrubých chyb a ty trestala. Nejprve pas z půlky hřiště nepokryl Drda J. a ani Telecký, a po střele domácích nemá čisté svědomí ani brankář Tobola – 1:0. Za nás měl z boku šanci Pavlíček, ale nezakončil a volil nahrávku. Pak přišla naše další hrubá chyba, centrovaný balón si stáhl Tobola, ten mu ale vypadl a domácí trestali podruhé. Za nás se ocitl v tutové šanci Boruta, ocitl se sám na penaltě, ale zakončil tak, že ani netrefil bránu. A tak přišel třetí trest a další naše chyba, Jurajda nahrál pomalou přihrávku ve vlastní šestnáctce na Vavřína, domácí nahrávku vystihli a po závaru skórovali a vedli pohodlně 3:0. My jsme se hledali, nicméně další stoprocentní šanci jsme si vypracovali, ale Raždík podtrhl náš zmar a z pěti metrů zakončil nad.

V druhé půli domácí hráli na udržení pohodlného náskoku, měli i další velkou šanci, ale tu nedali. Za nás měli ještě střely Drda K., Raždík nebo Vavřín, ale byly buď slabé nebo nepřesné. Další naši velkou šanci měl Boruta, ale neproměnil. A když je konci po pěkné kombinaci Michuta a Huba chytil šanci domácí gólman, odjížděli jsme s prohrou.

V utkání šlo z naší strany vidět, že někteří hráči mají malou až mizivou účast na trénincích a tempu přeboru jednoduše nestačí. Každý z nás si tak musí sáhnout do svého svědomí. Musíme se teďka připravit na následující domácí utkání a pokusit se tak dát zapomenout na tuhle porážku."

PETR KOSEČEK