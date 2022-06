Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Zápas s Ústím jsme nakonec zvládli, i když jsme po prvním poločasu museli otáčet nepříznivý stav 0:1. Přitom jsme v první půli měli několik dobrých brankových příležitostí, ale brankář hostí byl pozorný. Hosté pak z brejku šli do vedení, kdy jsme špatně zahráli ofsajd systém. Ve druhém poločasu jsme zpřesnili kombinaci a dostali jsme hostující tým pod tlak. Po hodině hry srovnal Vala na 1:1. V 76. minutě se prosadil Vaníček a třetí branku přidal o chvilku později Vala. Naše výhra je naprosto zasloužená. Pojistili jsme si druhé místo v tabulce. Rýsuje se nám zde i možnost postupu z druhého místa a tuto nabídku už jsme i akceptovali a podali jsme přihlášku do 1. B třídy. Poslední zápas proti Hutisku odehrajeme již na domácím hřišti, které bude v pátek v 17.30 hodin slavnostně otevřeno."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Ke druhému týmu tabulky jsme odjížděli s defenzívní taktikou a chtěli jsme spoléhat na rychlé brejky. V první půli nám to vše vycházelo dokonale. Přežili jsme několik šancí domácího celku, aby ve 37. minutě Sehnal udeřil. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým náskokem. Domácí ve druhé půli zaveleli k velkému náporu a nás několikrát podržel brankář Zrník. Přijatelný stav nám vydržel ař do 60. minuty, kdy srovnal domácí Vala. Čtvrt hodiny před koncem poslal domácí tým do vedení Vaníček a o tři minuty později přidal třetí pojistku opět Vala. Na konci zápasu už jsme neměli dost sil a domácí toho využili k nakonec zasloužené výhře. Máme jistotu záchrany a v posledním utkání v Zubří můžeme hrát v naprostém klidu."

HUSLENKY - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 2:3 (0:1)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „V duelu s Hošťálkovou jsme doplatili na mizernou koncovku. Hosté dokázali využít naše individuální chyby. Ve druhé půli se hrálo nahoru a dolů, každý tým mohl zápas rozhodnout ve svůj prospěch. V závěru jsme vyrovnali, ale hosté si vzali vedení v nastaveném času nazpět. Utkání by spíše slušela remíza, k jistotě záchrany by nám ten bod nakonec stačil."

Miroslav Vrba, hráč Hošťálkové: „Huslenky chtěly v tomto utkání bodovat, poněvadž stále bojují o záchranu. To se odvíjelo taky na jejich ostřejší hře už od začátku zápasu. S tím se ale v takovém duelu dalo počítat. Počátek zápasu byl vyrovnaný, my jsme měli více ze hry, oni hrozili z brejků. Ve 21. minutě přišla moje první branka z přímáku, nebyla to žádná super střela, ale brankář domácích střelu podcenil. Ve zbytku poločasu jsme měli další 2-3 šance. Nedokázali jsme je ale proměnit. Domácí si také vytvořili nějaké šance.

V šatně jsme si řekli, že chceme přidat další branky a že to v klidu dohrajeme. V 56. minutě se nám podařilo přidat další trefu. Daniel Mišík se dostal k odraženému míči a prostřelil vše, co před ním stálo. Chtěli jsme zápas dohrát v klidu, domácí se však nevzdávali a začali nás tlačit. V 76. minutě po chybě našeho brankáře přišlo sníženi na 1:2. Domácí otevřeli obranu, toho jsme ale nedokázali využít. Potom nás ještě podržel brankář Mišík, který předvedl pár dobrých zákroků. Když už to vypadalo, že to nějak dohrajeme, přišel šok. Z otočky pěknou střelou k tyči se trefil Helis. Vše nasvědčovalo tomu, že zápas bude remízový. V poslední šanci zápasu jsem se znova ocitl já, když Daniel Mikšík nakopl dlouhý míč za obranu. Jeden z obránců se se mnou držel, následně jsem obešel jejich i brankáře a uklidil míč do prázdné branky. V 93. minutě jsem tedy rozhodl o tom, že si všechny body povezeme domů my. Utkání jsme ale měli rozhodnout podstatně dříve."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - SD NH/VKK B 1:1 (1:1)

Lukáš Karafiát, činovník, Val. Bystřice: „Oba celky předváděly kvalitní výkony. V první půli padly dvě branky. Nejdříve se prosadil ve 32. minutě Chromčák. O šest minut později srovnal Mroček. Do šaten se odcházelo za stavu 1:1. Druhý poločas už branky nepřinesl. Ve druhém dějství se také na hřišti přiostřilo a sudí tasil dvě červené karty. V 65. minutě ji viděl domácí Frňka a pět minut před koncem také hostující Vyškovský. Utkání tak skončilo dělbou bodů."

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „Ve Valašské Bystřici jsme chtěli navázat na velmi dobré jarní výkony a nakonec se nám to i podařilo. Diváci tak sledovali poměrně kvalitní souboj a v první půli viděli po jedné brance na každé straně. Ve druhém poločasu se už střelci neprosadili a zápas dospěl k remíze. Oba celky navíc dohrávaly v deseti hráčích, kdy byl vyloučený domácí Frňka a v závěru náš Vyškovský. Konečná remíza je nejspíše spravedlivá."

ZUBŘÍ - LESKOVEC 3:0 KONTUMAČNĚ - HOSTÉ NEPŘIJELI

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Pěkné počasí přímo vybízelo ke slušné divácké kulise, nicméně lehce po obědě volal soupeř, že se nedokáže na utkání sejít a na zápas k nám do Zubří tak nedorazí. Chvíli na to volali i ze OFS Vsetín a potvrdili, že doma zápas hrát nebudeme. Nás tak čeká poslední zápas příští týden proti Ústí, kde se snad normálně rozloučíme s domácími fanoušky."

LHOTA U VS. - HUTISKO 1:2 (0:1)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Klíčové utkání v boji o záchranu jsme nakonec nezvládli. Opět jsme řešili složení mužstva, nakonec jsme měli k dispozici i lavičku. Zaspali jsme začátek zápasu a hosté šli v 17. minutě do vedení. Přežili jsme další příležitostí hostí. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým mankem. Ve druhém poločasu se náš výkon zlepšil, ale udeřilo opět na druhéb straně. Zanedlouho jsme snížili na 1:2, ale v závěrečném tlaku se nám vyrovnat nepodařilo. V posledním kole zajíždíme na půdu lídra okresního přeboru ze Stříteže a naše záchrane v soutěži se už pohybuje v oblasti teorie."

Rostislav Malina, trenér Hutiska: „Důležité utkání ve Lhotě u Vsetína jsme zvládli. V úvodu jsme zaskočili domácí tým aktivní hrou a mohli jsme dát minimálně tři branky. Prosadil se pouze Adamec. Přesto jsme do poločasové přestávky šli s jednobrankovým náskokem. Ve druhé půli jsme drželi těsné vedení, které jsme v 78. minutě navýšili Chudějem. Domácí vzápětí snížili, ale ze závěěrečného tlaku se jim vyrovnat už nepodařilo."

ZAŠOVÁ - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 1:4 (0:2)

Jan Blabla, činovník Zašové: „Poslední zápas sezóny nemohl v konečné tabulce již nic změnit. Derby se tak mohlo odehrát v relativním klidu, ale nestalo se. Celý zápas jsme v kombinované sestavě tahali za kratší konec, ale nakonec jsme se vlastně porazili sami.

Nevyšel nám samotný úvod utkání, který předznamenal jeho další průběh. Palackého velmi nepřesná přihrávka skončila rohovým kopem hostů, kteří nabídnutou šanci zadarmo využili a Freisler hlavou pohodově skóroval - 0:1. Přežili jsme několik šancí, kdy Hadaš vychytal nejlepšího střelce hostů Valu, jenže přišel hloupý faul Kuby Ondřeje, který z nařízené penalty potrestal Matouš Melichařík - 0:2.

Hosté se chytře zatáhli a čekali na brejky. Vzrušení přinesly červené karty na obou stranách, když za vzájemnou potyčku putovali předčasně do sprch domácí Láďa Urban a hostující Řehák. tento stav nám vyhovoval více a po hodině hry jsme se konečně dostali do zápasu. Byli jsme aktivnější a odměnou byla kontaktní branka. Pěknou akci po pravé straně rozjel střídající Aleš Farmačka, zpětnou přihrávku sklepl Černý k nohám Malíka a ten vykřesal jiskru naděje - 1:2. Ta ovšem záhy zhasla. Po dvou fatálních chybách v rozehrávce jsme hostům nabídli dva góly na zlatém podnose a dva samostatné nájezdy bezpečně proměnili Vala s Vavrušou - 1:4."

Dušan Janošek, činovník Hrachovce: „Utkání se hrálo ve stejném termínu, jako souboj A mužstva o prvenství v 1. A třídě s Francovou Lhotou. Výhrou v derby v Zubří jsme si mohli zajistit první příčku. Pomohla nám rychlá branka již v 6. minutě. Po dvaceti minutách se z penalty nemýlil Melichařík a vedli jsme již o dvě branky. Ve druhém poločasu domácí snížili na jednobrankový rozdíl. Vzápětí ale vrátil klid do našich řad Vala. V samotném závěru dal výsledku konečnou podobu Vavruša. Naše výhra je naprosto zasloužená a zajistili jsme si vítězství v Okresním přeboru. Postupovat však do vyšší soutěže nechceme a z druhého místa by nahoru měla jít Horní Bečva."

