Dušan Janošek, činovník Hrachovce: „Hosté z Valašské Bystřice k nám na rozdíl od celku z Bylnice přijel hrát fotbal a tak se odehrávala útočná partie, ve které padlo deset branek. Do utkání jsme výborně vstoupili a již v 18. minutě to bylo 3:0. Hosté to ale nezabalili a do poločasu ještě snížili na dvoubrankový rozdíl. Ofenzívní hra pokračovala i po přestávce a nám se postupně podařilo navyšovat stav utkání, ale ke slovu se dostali i hosté. Střelecky se dařilo především Lušovjanovi a Jandovi, kteří zaznamenali po dvou brankách. Máme to teď rozehrané na dvou frontách, tak věřím, že vše dotáhneme do zdárného konce, poněvadž chceme obě soutěže vyhrát."

Lukáš Karafiát, činovník, Val. Bystřice: „V utkání s lídrem tabulky jsme zaspali začátek utkání a než jsme se probudili, bylo to 3:0. Do půle jsme snížili na 3:1. Ve druhém poločasu se s brankami roztrhl pytel a v utkání nakonec padlo deset gólů. Výhra domácích je však naprosto zasloužená, byli střelecky efektivní a dokázali trestat naše zaváhání."

LESKOVEC - SD NH/VKK 1:4 (0:1)

Věroslav Polášek, trenér Leskovec: „Hosté přijeli posílení o několik hráčů A týmu Velkých Karlovic a na hřišti to bylo znát. Po poločasu jsme prohrávali o jednu branku. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem něco udělat, ale dali jsme si vlastenec. Hosté zvýšili své vedení na 3:0. Laža ještě snížil na dvoubrankový rozdíl, ale hosté v závěru pečetili zaslouženou výhru."

Spadneme, nespadneme? Kolik jich sestoupí? Fotbalová analýza nižších soutěží

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „Utkání v Leskovci jsme nakonec zvládli a zaslouženě bereme tři body. V první půli se prosadil ve 27. minutě Chromčák. Do šaten jsme tak šli s vedením 1:0. Po hodině hry si domácí dali vlastní branku. O chvíli později přidal Jurajda třetí branku a bylo rozhodnuto. Domácí ještě korigovali, ale poslední slovo měl opět agilní Jurajda."

ÚSTÍ - LHOTA U VS. 4:1 (0:0)

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Duel o šest bodů se Lhotou u Vsetína jsme nakonec zvládli. Soupeře trápí v posledních zápasech složení týmu a i k nám dorazil s několika fotbalovými veterány. V prvním poločasu jsme nemohli najít zbraň na pozornou obranu hostí. Co už prošlo za obranu, pochytal hostující gólman. Do naší hry se vkrádala nerovozita. V prvním dějství se tak diváci branky nedočkali. Ve druhém poločasu jsme začali více běhat a naši hru oživil střídající sehnat. Ten se také patnáct minut před koncem střelecky prosadil. V 80. a v 83. minutě navíc Potočný navýšil skóre a o dvě minuty později přidal čtvrtou branku Michálek. Hosté v závěru ještě zaznamenali čestný úspěch. Utkání se tak rouhodlo v závěrečných patnácti minutách, kdy padlo hned pět branek. Naše výhra je naprosto zasloužená a oslebené sestavě hostí došly i síly."

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Před utkáním jsme opět řešili složení mužstva a nakonec jsme museli zaregistrovat další hráče. Trápí nás rozsáhlá marodka, která se po každém utkání stále rozšiřuje. První poločas souboje s Ústím branku nepřinesl. Sudí nám nezapískal ale jasný pokutový kop. Ve druhém poločasu jsme drželi až do 75. minuty bezgólový stav. Poté to tam domácím začalo padat, nám se zranili další hráči a nakonec jsme odjeli s krutou porážkou o tři branky."

HUSLENKY - HUTISKO 3:2 (2:0)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Zápas s Hutiskem o šest bodů jsme nakonec zvládli a bereme tři body. Na jedničku nám vyšel první poločas, kdy se nám podařilo vstřelit dvě branky. Nejprve se prosadil v 16. minutě Blaha a o deset minut později druhou trefu Brhlík. Hosté ale byli také nebezpeční, ale podržel nás brankář. Druhý poločas přinesl zvýšenou aktivitu hostí, kterým se podařilo v 57. minutě vsítit kontaktní branku. Dostali jsme se pod tlak, ale měli jsme také řadu nebezpečných brejků. Jeden z nich proměnil v 82. minutě Januš a bylo rozhodnuto. Hosté jen dali v nastaveném času výsledku kosmetickou úpravu."

I. A třída sk. A: Francova Lhota loupila ve Viganticích a živí šanci na postup

Rostislav Malina, trenér Hutiska: „Do Huslenek jsme přijeli v nekompletním složení. V první půli nám dali domácí lekci z produktivity a na rozdíl od nás, dokázali své možnosti využít. Ve druhém poločasu jsme dali na 2:1 a vytvořili jsme si tlak. Domácí čekali na svoji šanci a z brejky zvýšili na 3:1. Branka v nastaveném času už nic neřešila a odjíždíme tak s prázdnou."

HORNÍ BEČVA - ZAŠOVÁ 4:3 (4:1)

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Zápas jsme opět odehráli ve svém jarním azylu v Hutisku. Začátek šlágru kola přinesl pěknou přestřelku. V 7. minutě jsme kopali penaltu a tu Ondruch proměnil. Hosté v 11. minutě srovnali na 1:1. O minutu později nám vrátil vedení Jakub Macura. V 18. minutě se hosté dopustili dalšího faulu a z penalty je potrestal opět Ondruch. Poté jsme ještě nastřelili brankovou konstrukci. V závěru první půle navíc Ondruch zkompletoval hattrick a poslal nás do poločasového tříbrankového vedení. To bylo naprosto zasloužené, neboť jsme hosty přehrávali ve všech činostech. Po půli ale Zašová ožila a hned v 52. minutě snížila na dvoubrankový rozdíl. A aby toho nebylo málo, tak o sedm minut později snížil Orlov na 4:3. Hosté vycítili šanci, nastřelili i břevno. My jsme mohli z brejků zápas definitivně rozhodnout. Což se nestalo a tak jsme se o tři body strachovali až do závěrečného hvizdu. Výhra s kvalitním protivníkem však má svoji cenu a především za výkon v první půli, jsme si ji i zasloužili."

ZUBŘÍ - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 4:0 (1:0)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „V horkém nedělním odpoledni jsme přivítali celek z Hošťálkové/Kateřinic. Naše sestava byla oproti předchozím zápase vlivem zranění a dovolených opět značně obměněná a museli jsme povolat i dva „nováčky“, Toma Gavlíka a Zbyňu Zemana. Oba odehráli větší část utkání a rozhodně se neztratili. V bráně opět zaskakoval hráč z pole Jirka Drda, který ale dneska moc práce neměl a má první nulu. Na pozici středních obránců to před ním dobře jistil Polách a do svého zranění i Majer Peťa. My jsme měli v prvním poločase mraky šancí, ale využili jsme Borutou jen jednu. Naše finální nahrávky byly takové kostrbaté a nepřesné. Hosté hodně střel blokovali a jejich gólman taky vyrazil dvě tutovky z brankové čáry. Šlo ale vidět, že hostům dochází síly více než nám.

Krajský přebor: Sestupový osud Valašské Polanky se zdá být zpečetěn

Proto jsme si o poločase řekli, že přidáme na presingu, abychom donutili soupeře k chybám. To se taky podařilo a za osm minut jsme vstřelili tři branky, když penaltu po faulu na Drdu proměnil Boruta. Pak jsme napadáním získali dvě ztráty hostů a trefil se potřetí v zápase Boruta a hned po něm Hub. To už bylo pro hosty jasné, že zápas ve velkém horku do vítězného konce nedovedou. Ve druhé půli měli vlastně jen asi tři přímáky, jinak přímá střela na bránu ze hry od nich nešla. Mohli jsme vyhrát určitě daleko větším rozdílem, protože při vší úctě k soupeři, ten nás dneska moc neprověřil."

Aleš Děckuláček, trenér Hošťálková: „Do Zubří jsme přijeli v hodně kombinované sestavě. V prvním poločasu jsme inkasovali branku až ve 34. minutě. Do té doby jsme drželi bezbrankový stav, kdy nás podržel dvakrát brankář. Ve druhém poločasu přidali domácí na obrátkách a trestali naše chyby. Vybrali jsme si hluchých deset minut, kdy jsme třikrát inkasovali a bylo po utkání. V této sestavě jsme na kvalitního soupeře prostě neměli."

PETR KOSEČEK