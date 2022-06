Aleš Děckuláček, trenér Hošťálková: „Zápas s Valašskou Bystřicí jsme měli velmi dobře rozehraný, ale promarnili jsme tříbrankové vedení. Nedokázali jsme pak proměnit pokutový kop. Poté jsme po domluvě s trenérem A týmu vystřídali některé hráče. Druhý gól jsme dostali z ofsajdu. Navíc jsme vyrovnávající trefu dostali dvě minuty před koncem po chybě našeho brankáře. Hosty jsme zbytečně dostali do zápasu a nakonec jsme získali pouze jeden bod."

Lukáš Karafiát, činovník, Val. Bystřice: „V první půli jsme tahali za kratší konec a domácí nás za pasivitu potrestali dvěmi brankami. Po přestávce jsme inkasovali potřetí a domácí neproměnili penaltu. Po hodině hry snížil Bolf, o dvě minuty později dal kontaktní trefu Macháček. V závěru nám vystřelil remízu Petružela."

SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B - HUSLENKY 9:0 (5:0)

Dušan Janošek, činovník Hrachovce: „Utkání s Huslenkami mělo jednoznačný průběh a hosté nekladli vážnější odpor. V první půli to bylo gala představení Valy, který se dokázal trefit čtyřikrát. Po půli byli hosté zralí na ručník. I ve druhém poločasu na hřišti existovalo pouze jedno mužstvo. Podařilo se nám vsítit další čtyři branky a dali jsme navíc příležitost hráčům z lavičky. Výhru nějak nepřeceňujeme, jdeme si za vítězstvím v soutěži. V dalším kole nás prověří v derby celek ze Zašové."

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Zápas se nám vůbec nepovedl. Přicestovali jsme v hodně kombinované sestavě. Domácímu týmu jsme vzdorovali pouze prvních patnáct minut. V první půli jsme inkasovali hned pětkrát, z toho se Vala prosadil čtyřikrát. Ani ve druhém poločasu to nebylo o mnoho lepší a nakonec odjíždíme s debaklem."

HUTISKO - ZAŠOVÁ 0:0

Rostislav Malina, trenér Hutiska: „V utkání s favorizovaným týmem ze Zašové jsme vydolovali cenný bod. Lví podíl má na něm náš brankář, který v každém poločasu chytil hostím pokutový kop. Jinak se hrála vcelku vyrovnaná partie. V závěru se na hřišti přiostřilo a byl nám vyloučen Kantor. O chvilku později ho ale následoval hostující Orlov. Utkání tak dospělo ke konečné remíze."

Petr Urban, činovník Zašové: „V utkání v Hutisku branka nepadla, přitom jsme měli hned dvakrát možnost skórovat z pokutových kopů. Poprvé selhal Matůš a po něm i Urban. Domácí potřebovali bod k záchraně a to se jim nakonec povedlo. V závěru došlo ke dvěma vyloučením, u domácích Kantora a po dvou žlutých kartách také našeho Orlova. Vyhořeli jsme v koncovce a bez vstřelené branky se vyhrát nedá."

LESKOVEC - ÚSTÍ 1:4 (0:1)

Věroslav Polášek, trenér Leskovec: „Hosté na rozdíl od nás, stále bojují o záchranu a derby nakonec vyhráli. Přitom v poli jsme nehráli špatně. Hráči hostí ale byli hodně produktivní. Po půli jsme prohrávali o branku. Po hodině jsme dokonce srovnali. Poté jsme si dali vlastní branku a dvě minutu poté se hosté prosadili potřetí. V nastaveném času přidali čtvrtý gól. My chceme se ctí dohrát závěr soutěže."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Utkání v Leskovci nebylo tak jednoduché, jak napovídá konečný výsledek. Před utkáním jsme věděli, že pokud v derby uspějeme, tak se nejspíše zachráníme. Možná tato skutečnost nám v úvodu svazovala nohy a přizpůsobili jsme se hře domácích. Domácí předvedli snaživý výkon a po poločasu jsme vedli brankou Surovčáka. Druhou trefu se nám přidat nepodařilo a domácí po hodině hry srovnali. Navíc se na hřišti začalo jiskřit. O konečném výsledku rozhodly naše dvě slepené branky. Nejprve si dali domácí hráči v 64. minutě vlastní gól a o dvě minuty později přidal pojišťovací trefu Michálek. Závěr utkání jsme již kontrolovali a navíc Potočný dal v nastavení čtvrtou branku. Derby jsme nakonec zvládli a těší nás i výkony našich mladíků v sestavě."

SD NH/VKK B - ZUBŘÍ 5:0 (4:0)

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „Utkání se Zubřím jsme odehráli ve velkým stylu a již do půle jsme hostím nastříleli čtyři branky. Byli jsme hodně produktivní a dokázali jsme využít individuálních chyb hostujících hráčů. Ve 13. minutě se poprvé trefil Chromčák. Po dvaceti minutách přidal Štuler druhou trefu. Ve 33. minutě se prosadil Chromčák podruhé a čtvrtou branku dal těsně před odchodem do šaten Dorňák. Ve druhém poločasu se utkání jen dohrávalo. Zubří si dalo nakonec po hodině hry vlastní branku a my bereme tři body a zaslouženě vysokou výhru.".

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Dnešní zápas v parném počasí nás nezastihl v optimálním rozpoložení. Měli jsme nějaké absence, ale i tak bysme neměli prohrát takovým rozdílem. Domácím jsme to moc ulehčili. První chybu spolu vytvořili Polách a Tobola a pak jsme dostali naprosto tři stejné góly. Domácí chvílí kombinovali, pak posunuli balón na stopera a ten dlouhým nakopem hledal jejich rychlé hráče. Ti už si v zakončení věděli rady, a když už náš gólman balón vyrazil, trefil přímo dobíhajícího hráče. Poločas tak skončil 4:0 pro domácí a o výsledku bylo víceméně rozhodnuto. My jsme si sice šance vytvořili, ale nebylo nám přáno v zakončení. Třeba Boruta nebo Drda měli slibné šance, ale ty bohužel pro nás gólem neskončily.

Druhý poločas jsme zkusili ze startu půle domácí zatlačit, což se i povedlo, ale opět jsme z naši několikaminutové převahy nic nevytěžili. Domácí si tak zbytek utkání hlídali a po jejich dalším přímém kopu si Pavlíček srazil hlavou balón do vlastní brány. Nám pak už síly očividně došly a zápas tak skončil zaslouženou výhrou domácích."

Horní Bečva - Lhota u Vs. - hosté nepřijeli pro nedostatek hráčů.

PETR KOSEČEK