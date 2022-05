OP Vsetín: Horní Bečva si proti Huslenkám otevřela střelnici

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Netradičně v pátek jsme zajížděli k vedoucímu celku, který se samozřejmě posilnil hráče Hrachovce. My jsme se toho ale nezalekli a na domácí vletěli. Potvrdili jsme to nádherou střelou z přímého kopu Liborem Raždíkem. Měli jsme pak další solidní šance, konkrétně Drda, Boruta a Telecký, které ale gólem bohužel neskončily. Domácí pomalu poslali na hřiště všechny jejich trumfy z Hrachovce, ale my hráli pořád solidně a k ničemu je nepouštěli. Oni vlastně měli jenom standartky, které jim ale nevycházely. I v druhé půli jsme hráli pořád stejně, nepouštěli je do vyložených šancí a šlo vidět, že domácí začínají být nervózní. K samotnému závěru a penaltě se vyjadřovat nebudeme. Pro nás je bod z tohoto utkání ztrátou, všichni kluci hráli perfektně a domácí jsme celý zápas trápili.

Nám naši přítomní diváci po zápase zatleskali a poděkovali za předvedený výkon. Chceme taky poděkovat Dušanovi Krpelíkovi, který má bufet ve Stříteži u hřiště a po zápase nám všem donesl do šatny načepované pivo za ocenění našeho výkonu, za což mu patří velký dík."

SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B - LESKOVEC 2:1 (2:1)

Aleš Děckuláček, trenér Hošťálková: „V klubu teď panuje euforie po vítězství v krajském poháru nad Morkovicemi. V duelu s posledním týmem tabulky jsme byli favoritem, ale tuto roli jsme v úvodu zápasu nenaplnili. Hosté nás totiž zaskočili brankou Fojta už z páté minuty. Museli jsme zvýšit obrátky a po dvaceti minutách Vrba srovnal. Před odchodem do šaten využil Hrabovský zaváhání hostujícího brankáře a poslal nás do vedení. Ve druhém poločasu jsme na hrací ploše dominovali, ale nepodařilo se nám vsítit uklidňující třetí trefu. Dokonce třikrát jsme nastřelili brankovou konstrukci. Hosté spoléhali na nějaké brejky. Branku jsme do konce utkání už nedali a v závěru jsme se tak museli strachovat o vítězství. To je však nakonec úplně zasloužené."

Věroslav Polášek, trenér Leskovec: „Odehráli jsme dobré utkání,. V úvodu jsme domácí zaskočili rychlou brankou Fojta. Mladíci v domácím dresu srovnali ve 23. minutě. Zlomovým okamžikem byla chyba našeho brankáře těsně před odchodem do šaten, kterou domácí potrestali druhým gólem. Ve druhém poločasu jsme přežili šance domácí a v závěru jsme dokonce bojovali o vyrovnání."

HUTISKO - VALAŠSKÁ BYSTŘICE 2:2 (2:1)

Rostislav Malina, trenér Hutiska: „Před utkáním jsme řešili naši sestavu a nakonec nám pomohli naši dorostenci. V prvním poločasu byli hosté velmi nebezpeční a ve 20. minutě se ujali vedení. Ještě do půle se nám podařilo výsledek otočit. Nejdříve se prosadil ve 38. minutě Slovák a o čtyři minutě Talpa. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým vedením. Ve druhém poločasu chtěli hosté vyrovnat, podařilo se jim to až v 73. minutě. V závěru mohly vyhrát obě mužstva, své šance však neproměnily a duel skončil dělbou bodů."

Lukáš Karafiát, činovník, Val. Bystřice: „Zápas v Hutisku jsme velmi dobře rozehráli a byli jsme fotbalovějším mužstvem. Svoji převahu jsme korunovali po dvaceti minutách hry, kdy se střelecky prosadil Mácháček. Mohli jsme pak přidat i další góly. V závěru první půle však přiša naše hluchá pětiminutovka a domácí otočili výsledek. Ve druhém poločasu nám dlouho trvalo, než jsme srovnali. Konečnou remízu zařídil v 73. minutě opět Macháček."

SD NH/VKK B - ÚSTÍ 5:2 (2:1)

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „V úvodu zápasu jsme dostali velmi rychlou branku. Z té jsme se oklepali a ve 14. minutě Orság vyrovnal. Těsně před odchodem do šaten nás poslal Štuler do vedení. Ve druhém poločasu hostě srovnali. Záhy ale vstřelil Orság svoji druhou branku a výhru zanedlouho pojistil Jurajdu. Na tříbrankový rozdíl upravil skóre dvacet minut před koncešm Píšek z pokutového kopu."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Povedl se nám začátek utkání a již v první minutě jsme se radovali z branky, kterou vstřelil Potočný. Poté jsme měli další přílešitosti ke zvýšení svého náskoku. Domácí celek ale po čtvrthodině hry vyrovnal. Pak se hra přelévala z jedné strany na druhou. Obě mužstva měla několik šancí, ale brankáři byli pozorní. V závěru poločasu jsme ale inkasovali zbytečnou branku. Ve druhém poločasu jsme se snažili srovnat stav utkání a v 56. minutě se prosadil znovu Potočný. Naše vedení ale trvalo jenom dvě minuty, kdy si domácí vzali své vedení nazpět. O čtyři minuty později přidal Nový Hrozenkov čtvrtou branku. Dvacet minut před koncem domácí stanovili konečný stav zápasu na 5:2. O lepší výsledek nás připravila branka do šatny a také dvě slepené trefy v rozmezí čtyř minut. Soupeř trestal naše individuální chyby a dal nám lekci z efektivity v zakončování. Teď nás čekají dva zápasypravdy. Nejdříve přivítáme Lhotu u Vsetína a poté cestujeme k derby do Leskovce.""

HORNÍ BEČVA - HUSLENKY 8:1 (4:1)

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Zápas proti oslabenému soupeři jsme zvládli a s chutí jsme si zastříleli. Podařilo se nám do patnácté minuty dvakrát skórovat. Hosté nekladli příliš odpor, i když za stavu 3:0 dali jednu branku. Do šaten jsme odcházeli s vedením 4:1. Ve druhém poločasu pokračovala hra kočky s myší a hosté se do útočení moc nepouštěli. Nám se dařila kombinace a střelecky utkání vyšlo Zetochovi a Valovi, kteří oba zaznamenali hattrick. Po brance přidali Vaníček a Matocha. Snad nám střelecká forma vydrží i do dalších zápasů, ale Huslenky nás příliš neprověřily. V příštím kole nás čeká soupeř jiného kalibru a to celek ze Zašové."

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „K utkání jsme přijeli v hodně okleštěné sestavě, která proti kvalitnímu domácímu týmu neměla příliš nadějí na úspěch. Domácí tým od úvodního hvizdu na hřišti dominoval a ve 24. minutě vedl již o tři branky. O chvíli později zaznamenal náš čestný úspěch Hrbáček. Do poločasu přidali domácí ještě čtvrtou trefu. Ve druhé půli pokračoval střelecký koncert domácího týmu, který vstřelil další čtyři góly. Utkání nám nevyšlo a musíme na něj co nejrychleji zapomenout."

LHOTA U VS. - ZAŠOVÁ 0:3 (0:0)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „V poslední době nás kosí rozsáhlá marodka a je problém poskládat do utkání jedenáct hráčů. Přesto jsme s jedním z předních týmu tabulky odehráli kvalitní souboj a dlouho jsme mu byli rovnoceným protivníkem. Zejména v prvním poločasu jsme měli několik vyložených příležitostí ke skórování, ale hosty podržel brankář. Do šaten se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Hosté ve druhém poločasu zvýšili aktivitu a v 56. minutě se ujali vedení. V okleštěné sestavě jsme stále bojovali, ale branka hostí byla zakletá. V závěru utkání se nám postupně zranili Švehlík s Urbanem a Zašová tohoto oslabení využila ke vstřelení dalších dvou branek. Konečný výsledek je ale pro nás hodně krutý, hosté nepodali optimální výkon, ale v závěru jsme už neměli sílu na nějaký zvrat v utkání."

