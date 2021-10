Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „V souboji se Zašovou byli favoritem hostující hráči, přesto jsme se jim stačili fotbalově vyrovnat. V první půli se tak hrál vyrovnaný zápas s minimem šancí. Hosty dostala na koně naše vlastní branka těsně před odchodem do šaten. Ve druhé půi jsme se snažili srovnat, ale hosté pozorně bránili. Ve vyrovnané partii dosáhli v závěru hosté druhé branky z pokutového kopu. Utkání se nám podařilo jsště tři minuty před koncem Brhlíkem zdramatizovat. V závěru jsme sahali po bodu, ale Zašová si výhru pohlídala."

Jan Blabla, činovník Zašové: „V Huslenkách jsme vyhráli zaslouženě. První branku jsme dali až těsně před odchodem do šaten a domácí si sami míč dopravili do vlastní sítě. Ve druhé půli se hrála vyrovnaná partie. Sedm minut před koncem jsme vstřelilil z penalty Trtíkem druhou branku. Domácí ale o čtyři minuty později dali kontaktní branku. Závěr utkání jsme si už uhlídali a bereme tři body."

SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B - ÚSTÍ 3:0 (1:0)

Antonín Loučka, činovník Hošťálková: „Souboj s Ústím jsme zvládli na výbornou a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i brankově. V první půli dokázali v poli hosté s námi ještě držet krok a nám k uklidnění pomohla rychlá branka Bětíka. Poté bylo několik příležitostí na obou stranách, ale brankáři byli pozorní. Druhý poločas už jsme měli pod kontrolou a k dobrému výkonu jsme přidali i další dvě branky. Naše výhra je naprosto zasloužená a mohla být dokonce i vyšší, hosté ve druhé půli tahali za kratší konec."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Utkání nám nevyšlo podle našich představ a domácí nás zejména ve druhém dějství přehráli. Nezachytili jsme začátek a po osmi minutách jsme již prohrávali po brance Bětíka. Do poločasu jsme mohli srovnat, ale své šance měli i domácí hráči. Těm se dařila kombinace a po hodině hry se radovali podruhé, kdy se prosadil agilní Macík. O deset minut později přidali domácí třetí branku a bylo vymalováno. Výhra domácích je plně zasloužená a byli dnes lepším týmem."

SD NH/VKK B - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 1:2 (1:1)

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „Proti jednomu z aspirantů postupu jsme odehráli smolné utkání. V první půli jsme byli lepším týmem a z mnoha šancí se ujala pouze střela Orsága. Hosté dokázali po dvaceti minutách hry srovnat. Pokračovali jsme v náporu a neproměnili jsme penaltu. Druhá půle přinesla podobný obrázek a hosty držel nad vodou brankář Střílka. V závěru jsme inkasovali druhou branku a vyrovnat se nám již nepodařilo."

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Domácí poskládali velmi silnou sestavu a v první půli se hned v 9. minutě ujali vedení. Nám se hra tolik nedařila, přesto ve dvacáté minutě Bajar vyrovnal. Do šaten se odcházelo za nerozhodného stavu. Ve druhé půli pokračovali domácí v náporu, ale brankář Ondřej Střílka měl svůj den a přiváděl hostující útočníky k zoufalství. V závěru jsme dali vítěznou branku, kdy se v 81. minutě prosadil Staskevič. V závěru jsme šťastnou výhru uhájili."

LESKOVEC - HUTISKO 2:3 (0:2)

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „V důležitém utkání o šest bodů jsme s Hutiskem nakonec prohráli, i když jsme byli lepším týmem. Soupeř v první půli dvakrát potrestal naše individuální chyby. Nám se nedařilo v zakončení a neproměnili jsme pokutový kop. Měli jsme raketový nástup do druhé půle a během čtyř minut jsme srovnali. V době našeho náporu vyšel hostím brejk a Křenek zápas rozhodl. V hektickém závěru jsme se vyrovnání nedočkali, když při hostech stálo několikrát štěstí."

Marek Adamec, činovník Hutisko: „V Leskovci jsme chtěli potvrdit domácí výhru s Novým Hrozenkovem a to se nám nakonec i podařilo. I když při nás stála několikrát fotbalová štěstěna. Domácí byli od úvodníhu hvizdu hodně aktivní, přesto do kabin jsme odcházeli s dvoubrankovým vedením. Stejný obrázek naskytla i druhá půle, s tím rozdílem, že se domácím podařilo velmi rychle vyrovnat. Rozuzlení utkání přišlo po hodině hry, kdy se prosadil Křenek. Cennou výhru jsme pak s vypětím všech sil uhájili až do závěrečného hvizdu."

ZUBŘÍ - HORNÍ BEČVA 1:0 (0:0)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Očekávaný zápas kola odstartovaly oba týmy ze zabezpečených obran a tak bylo jasné, že to bude bojovný zápas. V první půli se hra přelévala hlavně ve středu pole, Horní Bečva měla místy častěji míč na kopačkách. My jsme měli dvě šance, Mičkalovi to z úhlu vyrazil tělem dobíhající stoper, Pavlíček z podobné situace nastřelil nohu vracejícího se stopera. Horní Bečva měla taky dvě šance, první nájezd dvou hráčů nevyřešili dobře, ke konci poločasu měli nebezpečný přímák, ale náš brankář Jurka předvedl famózní zákrok. O poločase musel trenér poprvé v sezoně zvýšit hlas, vadil mu především náš nedůraz.

Po přestávce jsme tak přidali více bojovnosti a po pár minutách z toho vykrystalizoval delší balón od Drdy na Krupu a ten si už věděl rady. Vedli jsme tak 1:0. Pak hra pokračovala podobným obrázkem jako v první půli. Bojovalo se hlavně ve středu pole, objevovaly se nepřesnosti na obou stranách. Bečva se snažila svými typickými křídelními akcemi zápas zvrátit, ale naši hráči si tyto prostory pokrývali daleko lépe jak v první půlce. My jsme tak nakonec těsnou a důležitou výhru uhájili a získali jsme tři body."

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „První půle přinesla vyrovnanou partii a hrál se poměrně svižný fotbal. Oba celky si vypracovaly po dvou brankových příležitostech, ale gólmani obou týmů byli pozorní. Do šaten se odcházelo za bezbrankového stavu, což odpovídalo dění na hřišti. Nepodařilo se nám zachytit úvod druhé půle a domácí dokázali v 52. minutě dostat míč do naší sítě. Zapnuli jsme na vyšší obrátky, ale na pozornou obranu domácích jsme vyzrát nedokázali. Ani ze závěrečného tlaku jsme nic nevytěžili, domácí tým rozkouskoval hru a dovedl zápas k vítězství. Nám se branku na rozdíl od domácích vstřelit nepodařilo, což také nakonec rozhodlo."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - LHOTA U VS. 2:1 (1:0)

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „Oběma mužstvům bylo jasné, že vítěz tohoto utkání zůstane v klidném středu a poražený zamíří směrem ke dnu tabulky. Tak k tomu také oba týmy přistoupily a od prvních minut zodpovědně bránily. Skulinku v obraně hostů našel až v 29. minutě Ondra Vašut, když vystihnul rozehrávku Orsága a svoji misi nekompromisně zakončil k pravé tyči Floriánovy branky.

Po změně stran si domácí vytvořili několik příležitostí, ale pojistku v podobě druhého gólu né a né proměnit. Především únik Cába po pravé straně byl hodně nadějný, ale brankář Florian byl na svém místě. Když začala poslední desetiminutovka utkání, zahrávali hosté rohový kop. Na první tyč si zběhnul Králík a všem příznivcům domácích hodně zatrnulo, když jeho prudká hlavička šla o milimetry těsně nad Majerovu bránu. Z následného protiútoku se už zdálo, že Labaj až příliš vybídl přihrávkou Vašuta k rohovému praporku, ten si však s obráncem mazácky poradil a prudkým a přesným centrem posadil prvně jmenovanému na hlavu druhý gól, znamenající důležitou pojistku.To přineslo uklidnění na kopačky domácích, a plánovali zápas vítězně dohrát. Drama se ještě snažil vykřesat Chytil, který neohroženě vlítl do vápna domácích a stoper Dořičák musel zasáhnout, za což si vykoledovalžlutou kartu a penaltu k tomu. Tu zkušeně proměnil Zgarba, ale jelikož se už dvě minuty nastavovalo, víc toho už nestihli."

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Ve Valašské Bystřici jsme chtěli potvrdit dobrou formu z posledních utkání. V první půli jsme diktovali tempo hry a zaměstnávali jsme domácí obranu. Paradoxně se ale vedení ujali domácí hráči, kdy se po půlhodině hry prosadil Vašut. I druhý poločas jsme byli častěji u míče, ale překonat domácí obranu s vynikajícím Majerem v brance se nám nepodařilo. Kvůli malému počtu hráčů jsme už ani nemohli prostřídat. Domácí spoléhali na brejky a z jednoho z nich Labaj skóroval v 86. minutě podruhé. V samotném závěru jsme dali výsledku Zgarbou alespoň kosmetickou úpravu. Za předvedený výkon jsme si i bod zasloužili, ale své příležitosti jsme neproměnili."

PETR KOSECEČEK