Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „Zápas s Huslenkami se nám vůbec nepovedl a soupeř si připsal tři body. V první půli se hrálo bez branek, my jsme byli směrem dopředu hodně neškodní. Ve druhém poločasu se hosté trefili z trestného kopu. I přes veškerou snahu se nám vyrovnat nepodařilo. Na toto utkání musíme co nejrychleji zapomenout."

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Do utkání s Novým Hrozenkovem se nám podařilo poskládat velmi silnou sestavu. Domácí tým jsme zaskočili aktivní hrou a vytvořili jsme si dvě dobré příležitosti. Hra v poli byla ale poměrně vyrovnaná. Přesto do šaten odcházelo za stavu 0:0. Druhý poočas přinesl jedinou branku. V 57. minutě se z trestného kopu náramně trefil Januš. Domácí v závěru vyvinuli tlak, ale naše pozorná obrana jim srovnat nedovolila. S výhrou i celkově předvedeným výkonem jsme tak nadmíru spokojeni."

HORNÍ BEČVA - HUTISKO 7:1 (5:0)

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Hosté z nedalekého Hutiska k nám přijeli s hodně omlazeným kádrem a zejména v prvním poločasu jen příhlíželi našim povedeným akcím. Brankový účet otevřel již v 9. minutě Vaníček. Druhou trefu přidal po čtvrthodině hry Zetocha. O pět minut později přidal Ondruch třetí branku. Poté se nám podařilo dát dva slepené góly. Nejdřívě se prosadil Vala a po něm znovu Vaníček. Ve druhém poločasu jsme dali příležitost i hráčům z lavičky a tempo trošku opadlo. Vala přidal šestou branku. Poté se ke slovu dostali i hosté. V závěru dal výsledku konečnou podobu Zetocha. Utkání jsme tak v poklidu odehráli a mohli jsme pak se svými fanoušky slavit otevření nového hřiště a také postup do 1.B třídy, který jsme vzali z druhého místa."

Rostislav Malina, trenér Hutiska: „K utkání do Horní Bečvy jsme odjeli s hodně omlazeným kádrem a domácí tým si při slavnostním otevření hřiště zastřílel. Postupující tým domácích byl lepší ve všech herních činnostech a po zásluze vyhrál. Pro naše mladé hráče to byla velká škola a utkání se rozhodlo již v první půli, kdy se domácím podařilo pětkrát skórovat. Ve druhém dějství se utkání jen dohrávalo."

LESKOVEC - VALAŠSKÁ BYSTŘICE 3:3 (1:1)

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „V posledním utkání v Okresním přeboru jsme se chtěli se soutěží rozloučit důstojně a nakonec se nám to i povedlo. Moc nechybělo a mohli jsme zápas vyhrát i za tři body. Po úvodní brance hostí jsme do půle srovnali. Ve druhém poločasu se hra přelévala ze strany na stranu. Jednobrankové vedení jsme drželi až do 88. minuty, kdy po rohovém kopu srovnal hostující brankář Majer."

Lukáš Karafiát, činovník, Val. Bystřice: „K utkání do Leskovce jsme odjeli v hodně kombinované sestavě. Podařilo se nám vstřelit po dvaceti minutách první branku. Domácí si pak vytvořili brankové příležitosti a tři minuty před odchodem do šaten se jim podařilo vyrovnat. Druhý poločas přinesl vyrovnaný průběh. Domácí šli brzy do vedení. Vrábel dal svoji druhou branku a bylo srovnáno. V 68. minutě se domácí hráči po naší chybě radovali potřetí. Jedn bod nám vystřelil v samotném závěru důrazný brankář Majer, který míč dostal do sítě. Celková remíza je asi zasloužená."

ZUBŘÍ - ÚSTÍ 5:1 (2:0)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „V posledním zápase sezóny jsme se chtěli rozloučit s fanoušky výhrou. To se nám povedlo a v tropickém počasí jsme nastříleli pět gólů, když se za nás postupně trefili Drda, Raždík, Kantor, Telecký a Solanský. Hosté hráli druhý poločas v deseti, protože jim byl ve 44. minutě vyloučen gólman za faul na unikajícího Drdu. Snažili se ale vstřelit gól i v desíti, což se jim nakonec podařilo po chybě Toboly. My jsme ale zbytek zápasu kontrolovali a využili jsme plný počet střídajících hráčů. Moc děkujeme našim příznivcům za podporu a budeme se těšit na novou sezónu."

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Radim Hnátek, předseda Ústí: „V utkání v Zubří už o nic nešlo a tak se hrál bezstarostný fotbal. Dali jsme příležitost několika talentovaným dorostencům, kteří si vedli velmi slušně. V první půli jsme inkasovali dvě branky. Zápas jsme mohli ještě zdramatizovat, ale ve vyložené šanci jsme zaváhali. Navíc jsme v záběru první půle přišli o vyloučeného brankáře Zícha. Ve druhém dějství jsme brzy inkasovali potřetí. Dvacet minut před koncem dal Michálek branku na 3:1. Domácí v závěru pečetili svoji zaslouženou výhru ještě dvěma brankami."

sd Střítež/Hrachovec B - Lhota u Vs. 3:0 kontumačně - hosté nepřijeli

sd Hošťálková/Kateřinice B - Zašová 4:2 (2:0) – předehráno

PETR KOSEČEK