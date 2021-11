Rostislav Malina, činovník Hutisko: „Do utkání jsme nastoupili s omnlazeným kádrem. V první půli jsme byli o něco lepším týmem a vypracovali jsme si několik nadějných příležitostí. Poločas ale skončil bezbrankovou temízou. Po pauze se jako první prosadil Radim Kučera v 54. minutě. Hosté poté mohli srovnat, ale trefili jen brankovou konstrukci. Druhou branku přidal deset minut před koncem Slovák. Hosté ještě zápas zdramatizovali, ale cennou výhru jsme už nenechali vzít.".

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „V posledních duelech nás trápí zakončení a opět se to ukázalo i v Hutisku. V poli dokážeme se svými soupeři držet krok, ale nejsme schopni proměnit ani ty největší příležitosti. Po vyrovnané první půli se ve druhém poločasu jako první radovali domácí. Nám se pak podařilo dvakrát trefit tyčku. Domácí odskočili na dvoubrankový rozdíl. V závěru Šimara snížil na 1:2, ale vyrovnat se nám už nepodařilo."

SD NH/VKK B - LESKOVEC 1:2 (1:1)

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „Záchranářský duel s Leskovcem jsme nezvládli. Může za to tragická koncovka. V utkání jsme si vytvořili nespočet brankových příležitostí, které jsme však nedokázali zužitkovat. Hosté vytěžili z minima maximum a odvážejí si tři body."

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Na hřišti v Karolince jsme si chtěli napravit reputaci z posledního domácího duelu s Hošťálkovou. A s notnou dávkou štěstí se nám to i podařilo. V první půli padlo po jedné brance na každé straně. Nejdříve se prosadil Měrka, domácí srovnali ze standartní situace. V úvodu druhé půle nám Měrka vrátil vedení zpět. Domácí pak vrhli všechny síly do útočení, ale vstřelit branku jim nebylo dopřáno."

LHOTA U VS. - ÚSTÍ 3:3 (2:1)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Začátek vsetínského derby nám vyšel na jedničku, nejdříve se krásně trefil z trestného kopu Zgarba a po něm se prosadil Doležel. Po osmi minutách tak jsme již vedli o dvě branky. Rychlé vedení nás ukolébalo a ke slovu se pak dostali i hosté. Do půle se jim podařilo snížit na jednobrankový rozdíl. Ve druhém poločasu jsme si vzali dvoubrankové vedení zpět, kdy se v 54. minutě trefil Blažek. Fotbalisté z Ústí ale po hodině hry snížili na 3:2. V závěrečném tlaku hostí jsme inkasovali vyrovnávací trefu. Konečná remíza je však k průběhu hry spravedlivá."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Zápas ve Lhotě u Vsetína se musel divákům líbit. Zaspali jsme úvod utkání a po osmi minutách jsme museli dotahovat dvoubrankové manko. Obdržené branky nás probudily z letargie a ve 36. minutě Loucký dal po zásluze kontaktní branku. I ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře. Nepohlídali jsme však brejkovou situací domácích a pykali jsme potřetí. Mužstvo se však vyburcovalo k výbornému výkonu a Surovčák v 60. minutě snížil na 2:3. V závěru jsme hráli už vabank a Babovec pět minut před koncem vyrovnal. Nakonec jsme mohli i vyhrát, ale s konečnou remízou byly spokojeny oba týmy."

SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B - ZUBŘÍ 2:8 (1:6)

Antonín Loučka, činovník Hošťálková: „Utkání odřídil náš trenér Aleš Děckuláček. Zaspali jsme začátek utkání a již v deváté minutě jsme prohrávali o dvě branky. Hosté na hřišti dominovali a do půle přidali další čtyři branky. Jedinou naši trefu v první půli zaznamenal ve 43. minutě Mika. Zubří i ve druhé půli trestalo naše chyby a postupně navyšovalo skóre. Druhou naši branku dal v 73. minutě Stodůlka. Postavil se proti nám kvalitní soupeř, který svoji herní převahu dokázal vyjádřit i střelecky."

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „V posledním zápase podzimní části jsme si doslova přijeli zahrát fotbal a bavit se tím. Chtěli jsme dát zapomenout na okolnosti, které se okolo Zubří točily v posledních dnech. První překvapení zápasu bylo to, že nebyl delegovaný hlavní rozhodčí a tak se do role hlavního rozhodčího postavil domácí lajk (zároveň trenér domácího mužstva) a zvládl svou roli na výbornou.

My jsme přistoupili k utkání zodpovědně a doslova trestali každou chybu domácích. Byly k vidění velice povedené akce na jeden dotek a domácí byli od první minuty pod našim velkým tlakem. Mičkal ukázal dvakrát skvělou kopací techniku a bylo to rychle 2:0. Pak se s góly přihnali Boruta a Lojkásek a v 32. minutě jsme vedli 5:0. To už bylo jasné, že by jsme museli naprosto selhat, abychom zápas prohráli. Domácí trochu snížili porážku dvěma góly u kterých nemá čisté svědomí brankář Tobola. U nás pak uzavřel svůj hattrick Boruta a další branky přidali Drda a Pavlík. Nutno podotknout, že jsme měli hromadu dalších šancí a mohli jsme vyhrát dvouciferným rozdílem. Závěr podzimu jsme si tak na hřišti užili a bavili jsme se fotbalem."

Valašská Bystřice - Střítež 2:3 (1:2) předehráno

Zašová - Horní Bečva - odloženo na 6.11. v 13.30 hodin.

