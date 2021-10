Fotbalový kanonýr Vaníček z Horní Bečvy čtyřmi trefami v 7. kole okresního přeboru sestřelil Leskovec a Lhota u Vsetína pro změnu obrala o body favorizované Zubří. Stříteži pomohl k víkendové výhře nad Hošťálkovou devatenáctiletý Ukrajinec Pfeifer, Zašová na svém pažitu udolala Valašskou Bystřici.

Radim Kučera | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

ÚSTÍ - HUSLENKY 3:1 (1:1)

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Zaspali jsme začátek zápasu a již v deváté minutě prohrávali 0:1. Do poločasu se nám podařilo srovnat, kdy se trefil ve 23. minutě Potočný. Do změny stran se už stav na ukazateli skóre nezměnil. Druhý poločas jsme začali lépe a v 56. minutě nás poslal Loucký do vedení. Hosté mohli srovnat z penalty, tu ale zahodili. Nám se skýtala možnost dát výsledku definitivní pojistku, své šance jsme neproměnili. To se nám podařilo až v 92. minutě, kdy se trefil Babovec. Utkání však bylo spíše o bojovnosti, než o nějaké fotbalové kráse a byla v něm z naší strany řada nepřesností. Přesto máme tři body a jsme spokojeni."