Rostislav Malina, činovník Hutisko: „Závěr utkání nechci komentovat. Začátek duelu vyšel lépe hostím a již ve druhé minutě skórovali. O pět minut později ale dokázal Kozák vyrovnat. Zbytečně jsme pak inkasovali v závěru první půle druhou branku. Druhou půli jsme zaskočili hostující celek a Josef Slovák dvěma přesnými zásahy otočil duel v náš prospěch. Hosté šest minut před koncem srovnali. Těsně před koncem dali čtvrtou branku, kterou rozhodčí později odvolal. Co poté následovalo, již nepatří do fotbalu, ale do jiného sportu."

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Zápas jsme začali skvěle a hned v první minutě se prosadil Boruta. Hutisko ale za pět minut přispěchalo s odpovědí, protože byla proti nám nařízená přísná penalta. My jsme ale pokračovali v naší hře a tvořili si šance. Dvě příležitosti měl Mičkal, zablokované střely přidali Boruta a Michut. Ve 35. minutě se dostal k odraženém balónu Krupa, napřáhl a trefil nádherně pod břevno. Potom měl velkou příležitost Lojkásek, ale trefil jen domácího gólmana. Hutisko mělo na konci prvního poločasu nebezpečný přímák, ze kterého trefili domácí břevno.

Začátek druhé půle byl trochu chaotický a rozkouskovaný častými fauly. My jsme pak měli náznaky šancí, ale chyběla nám hlavně přesná finální přihrávka. Hutisko hrozilo z přímáků a po jednom z nich srovnali. To Hutisko nakoplo a my jsme na pár minut vypadli úplně ze hry. Domácí byli více na míči a po jednom nedůrazném odkopu a následném závaru jsme inkasovali a prohrávali 3:2. V 84. minutě pronikl do vápna Kantor, předložil nahrávku pod sebe a Mičkal vyrovnal. To zase nakoplo nás a za pár minut jsme vstřelili gól, který ale znamenal nevídané. Rozhodčí gól uznal, slétli se na něho domácí hráči, jeden byl vyloučen a tak gól neuznal, protože „prý byla ruka“. To se slétli na rozhodčího zase naši hráči, že nemůže jen tak změnit názor, když na něho zatlačí. Někteří hráči byli už pěkně nabroušení z jeho chybných výroků na obě strany, a jelikož to bylo několikáté strčení do rozhodčího a nadávka, zápas předčasně ukončil. Bohužel se strhla i strkanice mezi hráči, což prostě do fotbalu nepatří. Navíc se pak při odchodu hráčů do šaten přidali do strkanic i domácí fanoušci. Závěr zápasu tak byl naprosto otřesný a omlouváme se všem fanouškům, kteří na Hutisko dorazili a museli to vidět. Zápas tak bude mít dohru u disciplinární komise."

SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B - LESKOVEC 3:1 (1:0)

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „V souboji s Leskovcem jsme byli favoritem, ale hosté nám tuto roli hodně znepříjemnili. Navíc dorazili k utkání pouze s deseti hráči. V prvním dějství jsme se dokázali jedenkrát střelecky prosadit, kdy se trefil již ve 3. minutě Bajar. Rychlá branka nás ukolébala a hosté vycítili šanci. V závěru první půle nás podržel brankář Střílka. Do druhé půle nastoupili hosté už s jedenácti hráči a podařilo se jim srovnat. Do konce utkání mohlo každé mužstvo utkání rozhodnout ve svůj prospěch. V závěru jsme přeci jen naklonili misku vah na naši stranu, kdy se po standardních situacích nejdříve prosadil Řehák a po něm Majštiník. S houževnatým soupeřem jsme se na výhru hodně nadřeli a tu jsme pro sebe urvali až v samotném závěru."

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Ve Stříteži jsme neměli co ztratit a i v oslabené sestavě jsme podali výborný výkon. V úvodu jsme dokonce hráli v deseti hráčích a inkasovali jsme rychlou branku. Do půle jsme mohli vyrovnat. Do druhého poločasu naskočil Maček a po zásluze jsme Měrkou vyrovnali. Sahali jsme i po výhře, ale domácí zachránil brankář Střílka. V závěru jsme ze standartních situací dvakrát inkasovali. I přes sympatický výkon tak odjíždíme bez bodového zisku."

SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B - SD NH/VKK B 1:1 (0:0)

Antonín Loučka, činovník Hošťálková: „V první půli bojovného utkání nás hosté zaskočili svojí agresivitou a byli o něco lepším týmem. My jsme se nemohli dostat do patřičného tempa a působili jsme ospalým dojmem. Několik příležitostí se objevilo na obou stranách, ale brankáři byli pozorní. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Druhý poločas už z naší strany snesl přísnější měřítko a poměr sil na hřišti se vyrovnal. Své možnosti ke vstřelení branky měly oba celky. V 70. minutě se prosadil Mrlina a poslal nás do vedení. Těsnou výhru jsme hájili až do 87. minuty, kdy se hostím podařilo Štulerem vyrovnat. Je to určitě škoda, výhru jsme už měli udržet do závěrečného hvizdu, tak máme jenom bod."

ZAŠOVÁ - ÚSTÍ 5:0 (1:0)

Jan Blabla, činovník Zašové: „Dlouhé minuty optické převahy a držení míče na našich kopačkách nepřinesly žádnou větší šanci, až se zničehonic nádherně trefil Bublík, jenže branka byla nakonec odvolána a kopal se jen rohový kop. Z něj přišlo několik nebezpečných závarů, ale nikomu se míč za brankovou čáru protlačit nepodařilo. Stoprocentní tutovku pak dokonale zazdil Vrabec, který z deseti metrů netrefil prázdnou branku. Přesto jsme šli do kabin s jednobrankovým vedením. Dlouhý Michálkův aut do vápna propadl k Holišovi a ten nekompromisně zavěsil - 1:0.

Nástup do druhé půle se povedl hostům a rychle mohlo být srovnáno. Hadaš ale vytáhl perfektní zákrok a vytlačil míč na břevno. Přestože se nám dařilo dál kontrolovat hru, šance nepřicházely. Kreativitu přinesl až střídající Orlov, který se vrátil po zranění a hned po svém příchodu na hřiště stál na začátku dvou gólových situací. Velkou šanci ještě neproměnil Michálek, když z blízka neprostřelil a pak z přímého kopu orazítkoval břevno Podzemný. Uklidňující branka přišla až po obrovské chybě hostujícího brankaře, který kličkou ztratil míč a Černý se nemýlil - 2:0, no a ještě v téže minutě přidal milimetrovou střelou k tyči třetí gól Mikulenka - 3:0.

Dobře rozehraný druhý poločas jsme již nepustili a dalšími dvěma slepenými brankami zápas definitivně rozhodli. Bombou k tyči nedal Michálek střídajícími brankaři hostů žádnou šanci - 4:0 a z dalšího protiútoku ukázal fotbalový přehled Orlov, který chytrým lobem přidal pátou branku - 5:0.

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Do Zašové jsme přijeli s omlazeným kádrem a dlouho jsme drželi s domácím týmem příznivý výsledek. První branku jsme inkasovali po půlhodině hry. Těsně po příchodu ze šaten jsme mohli srovnat, ale domácí gólman vytáhl skvělý zákrok. Domácí pak byli častěji na míči, ale velké příležitosti si nevytvářeli. Zašová ale předvedla mohutný finiš a nasypala nám čtyři branky. Výsledek je to pro nás kruty a nevyšla nám závěrečná patnáctiminutovka."

LHOTA U VS. - HUSLENKY 4:2 (1:2)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a již po deseti minutách nás poslal Zeťák do vedení. Rychlá branka nás však ukolébala a hosté vycítili šanci. Mohli jsme přidat i druhou branku, což se nám nepodařilo. Ve dvacété minutě vyšel hostím brejk a srovnali stav utkání. Stejná situace se opakovala po půlhodině hry a hosté šli dokonce do vedení. Druhá půle již byla v naší režii a svého soupeře jsme přehrávali. Na vyrovnávající branku jsme dlouho nečekali a ve 49. minutě Švehlík srovnal. Klíčový moment duelu přišel v 84. minutě, kdy Zgarba proměnil penaltu. V závěru dal Vilém výsledku definitivní podobu. Naše výhra je vzhledem k průběhu utkání zasloužená."

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Ve Lhotě jsme brzy inkasovali úvodní branku. Našli jsme však odpověď a po dvaceti minutách Brhlík vyrovnal. A ještě lépe bylo o deset minut později, kdy se prosadil Hrbáček. Mohli jsme do půle přidat i třetí branku. Ve druhém poločasu domácí zvýšili aktivitu a po čtyřech minutách vyrovnali. Nerozhodný stav jsme i díky brankáři Frýdlovi drželi až do 84. minuty, kdy domácí z přísné penalty utkání rozhodli. V závěru jsme hráli už vabank a domácí přidali čtvrtou branku."

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - HORNÍ BEČVA 1:0 (0:0)

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „Často se nám tuto sezonu nedaří vstup do zápasu a ani tentokrát to nebylo jinak. Hned ve čtvrté minutě se po zaváhání domácí obrany ocitnul v čisté šanci Zetocha, jeho zakončení však šlo mimo konstrukci branky. Ve dvanácté minutě se bez cizího zavinění skácel k zemi hostující Martin Ondruch a s bolestivou grimasou musel opustit hrací plochu, což hostům vůbec nepomohlo. Přesto se v šetnácté minutě dostal do druhé gólovky Zetocha ale opět nechal vyniknout gólmana Majera. Do poločasu se hrál svižný fotbal, ale stav na ukazateli skóre se nezměnil. Ve 42. minutě chtěl Karban pohlídat nakopnutý míč do autu, útočník hostů šel do souboje tak nešikovně, že způsobil Karbanovi krvavý šrám nad achilovkou a těžký výron kotníku. Vzhledem k tomu, že na míč už nemohl dosáhnout, bylo to zbytečné.

Druhý poločas začal mírnou převahou hostů, což vyústilo třetí čistou gólovou šancí Zetochy, tomu ale dnes nebylo přáno. Téměř z protiútoku si naběhl na centr Majera Macháček a hlavou bravurně uklidil míč k tyči Jalůvkovy branky. Hosté ještě zahrozili v 70. minutě pokusem Macury, ale ani tentokrát se stav neměnil. Posledních deset minut zápasu Horní Bečva vsadila vše na útok. Nejvíc domácím zamrazilo při střele v 89.minutě. Míč se však otřel o tyč z vnější strany a tak jsme jednogólové vítězství uhájili."

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Střelecké trápení z duelu v Zubří jsme nedokázali zlomit ani ve Valašské Bystřici. Přitom v prvním dějství jsme si vytvořili dvě obrovské příležitosti, ale Zetocha se Solanským je nevyužili. Pokud dali úvodní branku, určitě by se zápas vyvíjel úplně jinak. Domácí tak pozorně bránili a trpělivě čekali na svoji příležitost. Druhý poločas přinesl stejný obraz hry, tlačili jsme se před branku domácích, ale v zakončení jsme byli velmi nepřesní. Rozhodující moment přišel v 70. minutě, kdy se po centrovaném míči trefil domácí Macháček. Znovu jsme Bystřici zatlačili, ale Hejný trefil jen brankovou konstrukci. Domácí celek s vypětím všech sil hubenou výhru udržel až do závěrečného hvizdu. Nám by se totiž branku nepodařilo dát ani do tmy a na zakončení budeme muset zapracovat."

PETR KOSEČEK