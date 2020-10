Hned polovina, tedy tři zápasy, 8. kola Okresního přeboru OFS Vsetín nebyla z důvodu špatných terénů odehrána. Nejvyšší výhry dosáhlo o víkendu Hutisko, v jehož dresu se opět střelecky zaskvěl bývalý reprezentant Radim Kučera. Ústí u Vsetína potvrdilo dobrou podzimní formu a poradilo si s Novým Hrozenkovem. Zašová si přijela do Hošťálkové pro jasnou výhru.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

HUTISKO - LIPTÁL 5:0 (0:0)

Marek Adamec, trenér Hutisko: „V utkání s Liptálem jsme byli favoritem, ale v první půli jsme tuto roli vůbec nezvládli. Na hřišti nebyl vidět absolutně rozdíl v postavení obou týmů. Hosté nám vzdorovali i v okleštěné sestavě a proti jejich dobře organizované hře jsme se nemohli prosadit. Po půlhodině hry navíc odkulhal ze hřiště zraněný kanonýr Fiurášek. V první půli jsme tak nenašli recept na hostující obranu a do kabin se odcházelo za bezbrankového stavu. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny v sestavě a nakonec to přineslo ovoce. Vše odstartovala úvodní branka Kubáně, která přišla v 64. minutě. Poté se dvakrát prosadil Křenek a vedli jsme již o tři branky. V závěru jsme přidali další dvě branky. Konečný výsledek je pro hosty určitě krutý, jejich výkon byl pro nás překvapením. Nám se především v prvním dějství hra vůbec nedařila a byl to asi náš nejhorší poločas v podzimní části. Přesto jsme s umístěním spokojeni a věříme, že se nám brzy vrátí do sestavy nejlepší střelec soutěže Fiurášek."