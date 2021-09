Radim Hnátek, předseda Ústí: „Podobře odehrané premiéře proti Leskovci, jsme si věřili i na kvalitního protivníka z Horní Bečvy. věděli jsme, že má ve svém středu několik výrazných a to hlavně směrem dopředu. A nakonec se to i potvrdilo. Paradoxně nám uškodilo vyloučení hostujícího brankáře po dvaceti minutách hry. Hosté se více zatáhli a mohli hrát na brejkové situace. Navíc jsme inkasovali branku do šaten. Druhý poločas začal nejdříve přestřelkou a za chvíli bylo na ukazateli skore 2:2. Pak nám hosté dokázali utéct až na tříbrankový rozdíl. Ještě jsme však zabojovali a snížili na 4:5. V závěrečném tlaku jsme se ale už vyrovnání nedočkali."

Pavel Roman, činovník Hor. Bečva: „Z důvodu rekonstrukce našeho hřiště hrajeme všechna podzimní utkání na půdě soupeře. Tentokrát nás čekalo ˇustí a věděli jsme, že je to houževnatý protivník. V úvodu se oba celky oťukávaly. První komplikace pro nás přišla po dvaceti minutách, kdy byl po zkratu vyloučen brankář Jalůvka. Rychle jsme přeskupili řady a do poločasu jsme se dokonce ujali vedení. Po přestávce se však strhla nevídaná přestřelka. Domácí vyrovnali, poté se ale s brankami roztrhl pytel. Skóre se zastavilo až na stavu 2:5. Ústí ale ještě utkání zdramatizovala a v posledních patnácti minutách dalo dvě branky. Závěr utkání jsme si už pohlídali a v hodně divoké druhé půli jsme nakonec brali výhru 5:4. Diváci se určitě nenudili a viděli celkem devět branek."

HUTISKO - LHOTA U VSETÍNA 0:0

Marek Adamec, trenér Hutisko: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. S omlazeným kádrem nám chvilku trvalo, než jsme si zvykli na kombinační hru zkušeného protivníka. V prvním dějství nás hodně podržel brankář Pecho. Ve druhé půli se obraz hry změnil a i my jsme si začali vytvářet příležitosti. Do konce utkání se diváci branky nedočkali. Pro náš mladý tým to však byla dobrá škola a nakonec berece z tohoto souboje první letošní bod."

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Utkání v Hutisku jsme odehráli i v okleštěné sestavě velmi dobře a dokonce jsme sahali po třech bodech. V první půli nám byl velkou překážkou domácí brankář, který zlikvidoval všechny naše střelecké pokusy. I ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře, ale do zakončení jsme už tolik nedostávali. Přesto si myslím, že jsme utkání mohli vyhrát a dva body jsme de facto ztratili."

SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B - ZAŠOVÁ 2:3 (1:2)

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Utkání se Zašovou přineslo hodně emocí. Nám se vůbec nepodařil úvod utkání a již po třech minutách jsme prohrávali. Hosté přidali zahraniční akvizicí Orlovem druhou branku. Podařilo se nám vsítit gól do šatny. Naši snahu ve druhém dějství otupil životní trefou Vrabec. V závěru jsme mocně finišovali a střídající Vokáč oživil hru. Nejprve jsme nedali penaltu, tu další už ano. V hektickém konci zápasu jsme měli kopat i třetí penaltu, což se nestalo. Hosté náš velký tlak nakonec ustáli, minimálně bod jsme si však zasloužili."

Jan Blabla, činovník Zašové: „Zápas se vším, co mu předcházelo a i s tím, co se nakonec na hřišti dělo to nebyl vůbec pěkný, právě naopak a spokojenost z naší strany může být snad jen s konečným vítězstvím a ziskem tří plusových bodů.

Začali jsme výborně a prakticky z prvního útoku uklidil míč pohotově do branky Trtík - 0:1. Do půlhodiny přidal technickou střelou druhou branku Orlov - 0:2 a protože jsme se dál tlačili do útoku, vše směřovalo k jednoduchému vítězství. Opak byl pravdou. Lehkovážností a slabým důrazem v zakončení jsme nedokázali domácí dorazit. První varování ještě dokázal Hadaš zlikvidovat, pak nás ale po ojedinělém centru potrestal brankou do šatny úplně volný Řehák - 1:2.

Trojité střídání v poločase mělo oživit hru. Hned po změně stran se krásnou střelou prosadil Vrabec - 1:3 a vše se zdálo být zase na dobré cestě. Nestalo se. Místo abychom kontrolovali hru, úplně jsme vypadli z tempa, nedokázali si prakticky vůbec přesně přihrát, nedokázali jsme posbírat snad ani jeden odražený míč a Střítež nás začala přehrávat. Střídajícího Vokáče dvakrát vychytal výborný Hadaš a držel naše dvoubrankové vedení až do samotného závěru zápasu.

Ten přinesl několik infarktových situací a rozhodčímu Křenkovi se úplně vymknul z rukou. Pět minut před koncem Tománek hloupě daroval domácím pokutový kop. Hadaš penaltu vyrazil, následnou "trmu vrmu" ve vápně utnul hvizd a další penalta, kterou pak Vokáč se štěstím proměnil - 2:3. V poslední minutě chtěl Vokáč teatrálním pádem další pokutový kop, ten se ale tentokrát nepískal a po emotivních protestech rozhodčí Křenek raději zápas ukončil."

SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B - HUSLENKY 2:4 (1:1)

Antonín Loučka, trenér Hošťálková: „Utkání bylo dlouho vyrovnané a rozuzlení přišlo v samotném závěru. Předtím jsme však mohli utkání dávno rozhodnout, což se nestalo. Inkasovali jsme pak dvě branky v posledních dvou minutách, což by se nám stávat nemělo."

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Utkání s Hošťálkovou jsme nakonec zvládli i s notnou dávkou štěstí. Podařil se nám začátek zápasu a již po devíti minutách jsme se ujali vedení. Domácí srovnali až minutu před odchodem do šaten z pokutového kopu. Jejich euforie vydržela i po přestávce a v 50. minutě šli do vedení. O pět minut později jsme ale srovnali. Domácí pak měli převahu, ale naše obrana fungovala spolehlivě a co prošlo, pochytal náš brankář. Trpělivě jsme čakali na svoji šanci a spoléhali na rychlé brejky. Závěr utkání byl z naší strany neskutečný, nejdříve v 86. minutě dal Hrbáček rozhodující branku. V nastaveném času jsme dali ještě výsledku konečnou podobu a vezeme si domů cenné tři body."

SD NH/VKK B - VALAŠSKÁ BYSTŘICE 1:3 (1:2)

Pavel Jochec, činovník NH/VKK: „Nastoupili jsme v improvizované sestavě, navíc několik hráčů mělo v nohách utkání Krajského přeboru proti Nevšové. Rozhodly nástupy do obou poločasů, kdy jsme inkasovali branku. Valašská Bystřice se u nás představila ve velmi dobrém světle a vyhrála zaslouženě."

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „Zápas s Novým Hrozenkovem jsme nakonec zvládli na výbornou. Věděli jsme, že někteří domácí hráči budou unaveni z předchozího duelu a náležitě jsme toho využili. Byli jsme fotbalovějším celkem a svoji převahu jsme dokázali zužitkovat i brankově. Po půli jsme vedli o jednu branku, hned pět minut po přestávce definitivně rozhodl Vrábel. Momentálně řešíme i obsazení trenérského postu, kdy dosavadní trenér Dohňanský u mužstva již skončil."

LESKOVEC - ZUBŘÍ 3:2 (0:1)

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Poprvé jsme se představili v domácím prostředí v Okresním přeboru a hned z toho výhra nad favoritem celé soutěže. A skvělý a bojovný výkon celého mužstva byl odměněn třemi body, dík patří taky skvělým domácím fanouškům. K dalšímu zápasu zajíždí Leskovec v neděli do Valašské Bystřice, začátek utkání je v 16.00."

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Tento zápas nás zastihl v pěkně slabé formě. Těžko říct jestli to bylo podceněním soupeře nebo něčím jiným, ale tento zápas se nepovedl z hráčů nikomu. Začali jsme sice dobře, vytvořili si úvodní tlak, Boruta zahodil tři tutovky, pak se z přímého kopu trefil Raždík. Gól nám ale paradoxně víc uškodil, my jsme hráli velice neorganizovaně, naše hra neměla vůbec žádné stránky fotbalovosti. Domácí měli v první půli jednu větší šanci, jinak ale nic.

Do druhé půle jsme vstoupili hodně špatně a po hrubých chybách jsme prohrávali 2:1. Leskovec namlsaný vidinou vítězství přidal i třetí gól a s námi to nevypadalo dobře. Sice jsme se snažili zápas zdramatizovat, což se i podařilo po přesném centru Mičkala a zakončení Drdy. Ale pak už domácí zápas takticky rozkouskovali a my jsme už vyrovnat nedokázali."

vsetín - 5. kolo: Ústí - Horní Bečva 4:5 (47. Macháček, 57. Potočný, 75. z pen. Potočný, 84. Babovec - 42. Zetocha, 49. vl. Zícho, 52. Vaníček, 64. Zetocha, 70. Bártek), Hutisko - Lhota u Vs. 0:0, Střítež/Hrachovec B - Zašová 2:3 (45. Řehák, 84. Vokáč - 3. Trtík, 26. Orlov, 49. Vrabec), Hošťálková/Kateřinice B - Huslenky 2:4 (44. z pen. Macík, 50. Motyka - 9. Šimara, 55. Brhlík, 86. Hrbáček, 92. Brhlík), NH/VKK B - Valašská Bystřice 1:3 (11. Karlík - 4. Macháček, 16. Bolf, 50. Vrábel), Leskovec - Zubří 3:2 (52. Jakeš, 57. Dobeš, 72. Laža - 7. Raždík, 74. Drda).

1. Zašová 2 2 0 0 7:2 6

2. Střítež/Hrachovec B 3 2 0 1 10:6 6

3. Horní Bečva 2 2 0 0 8:5 6

4. Val. Bystřice 3 1 1 1 7:6 4

5. Ústí 2 1 0 1 7:5 3

6. Zubří 2 1 0 1 5:4 3

7. Huslenky 2 1 0 1 5:7 3

7. Leskovec 2 1 0 1 3:5 3

9. Hošťálková/Kateřinice B 2 0 1 1 4:6 1

9. Lhota u Vs. 2 0 1 1 1:3 1

11. Hutisko 2 0 1 1 0:4 1

12. NH/VKK B 2 0 0 2 2:6 0

PETR KOSEČEK