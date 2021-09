Marek Adamec, trenér Hutisko: „Utkání přineslo konečnou remízu, ale mohli jsme i vyhrát, neboť hosté srovnali až v závěrečném náporu. Před utkání jsme museli dost improvizovat v sestavě a zaskočit musel i zkušený Křenek. První poločas přinel poměrně vyrovnaný souboj, s několika šancemi na obou stránách. Ve druhém poločasu jsme byli o něco aktivnějším týmem, ale branku se nám podařilo vstřelit Kozákem až v 85. minutě. Když už se zdálo, že si připíše první letošní výhru, tak hosté z jednoho z posledních útoků srovnali na 1:1. Je to určitě škoda, vedení jsme už měli udržet do konce."

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Do Hutiska jsme odcestovali v nekompletním složení s několika dorostenci v sestavě. Ti se nakonec se svojí rolí popasovali dobře a i s trochou dávkou štěstí si odvážíme jeden bod. Vyhrát mohly oba celky. V první půli se diváci branky nedočkali. Vše důležité se odehrálo v posledních pěti minutách. Hosté šli v 85. minutě do vedení. My jsme ale zabojovali a v 89. minutě se nám podařilo agilním dorostencem Macháčkem srovnat. Hráči, kteří do utkání nastoupili zaslouží pochvalu za bojovnost, bod z Hutiska tak bereme."

SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B - HORNÍ BEČVA 3:3 (2:1)

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Diváci mohli sledovat velmi vyrovnaný duel dvou kvalitních protivníků. O výhru jsme se připravili především v první půli, kde jsme vést o tři branky. Přitom začátek nám vyšel na jedničku. Ve 12. minutě se prosadil Řehák. Ve 38. minutě dal Malý druhou branku. Poté nás trestal Macura brankou do šatny. Stejný hráč ihned po příchodu ze šaten srovnal na 2:2. Aby toho nebylo málo, tak se Macura trefil v 56. minutě potřetí. Naštěstí se nám podařilo o minutu později srovnat výborně hrajícím Valou. Do konce utkání pak mohly strhnout výhru na svoji stranu oba týmy. Celková remíza je však v konečném účtování nejspíše spravedlivá."

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Věděli jsme, že domácí půjdou do utkání posíleni o některé hráče z Hrachovce a v první půli jsme mohli děkovat brankáři Jalůvkovi, který nás hodně podržel. Domácí vedli o dva góly, nám hodně pomohla branka do kabin. O přestávce jsme se uklidnili a hned po příchodu ze šaten se krásně trefil podruhé Macura. Stejný hráč v 56. minutě zkompletoval hattrick. Škoda, že jsme vedení neudrželi delší dobu, neboť domácí o minutu později srovnali. V závěru už to bylo kdo z koho. My jsme mohli dokonce i vyhrát při šanci Solanského. Ve výborném utkání je remíza asi zasloužená, zápas měl několik úseků, kdy tahal za kratší konec jeden z týmů."

SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B - LHOTA U VS. 3:2 (1:1)

Antonín Loučka, trenér Hošťálková: „Oba celky potřebují body a nám se nakonec mocným finišem podařilo získat všechny tři. Přitom začátek utkání byl v naší režii a po deseti minutách jsme se ujali Mrlinou vedení. Měli jsme další možnosti navýšit své vedení, ale své příležitosti jsme nedokázali zužitkovat. Hosté nás potrestali ve 25. minutě, kdy využili zaváhání naší obrany a srovnali na 1:1. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu. Ve druhé půli se z branky radovali hosté, kdy se prosadili v 54. minutě. Poté jsme se snažili o vyrovnání. Podařilo se nám to v samotném závěru. Nejdříve se prosadil v 81. minutě Freund a o tři minuty později nám vystřelil tři body Mikšík. Utkání jsme tak urvali pro sebe až v posledních minutách a snad nám to pomůže do dalších zápasů."

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „ˇuvod utkání nás zastihl v nedbalkách as domácí nís dostali pod tlat. Z něj se rekrutovala i první jejich branka po deseti minutách hry. Inkasovaný gól nás probudil z letargie a vytvořili jsme si příležitosti ke srovnání. To se nám podařilo po chybě domácích stoperů až ve 25. minutě, kdy se prosadil Chytil. Poločas tak skončil remízovým výsledkem. Podařil se nám vstup do druhého dějství a v 54. minutě jsme se mohli radovat podruhé po podařeném šajtli Doležela. Své vedení jsme drželi až do závěrečné desetiminutovky, kdy domácí srovnali. O tři minuty později jsme inkasovali potřetí a bylo po našich nadějích. Z dobře rozehraného duelu nemáme ani bod a jsme tak stále přikováni ke dnu tabulky."

SD NH/VKK B - ZAŠOVÁ 2:0 (1:0)

Aleš Jurajda, činovník NH/VKK: „V souboji s lídrem tabulky jsme mohli jen překvapit. Od úvodního hvizdu ale nebylo znát postavení obou týmů v tabulce. Nám se podařilo dát úvodní branku ve 13. minutě, kdy se prosadil hlavou po standartní situaci Štuler. Hosté zahrozili střelou z trestného kopu, ale brankář Bil ji zneškodnil. Do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým vedením. Druhý poločas začal náporem hostí, ale naše obrana v čele s brankářem Bilem pracovala spolehlivě. Rozuzlení přišlo v 67. minutě, kdy se znovu prosadil agilní Štuler. Z bojovného a vyrovnaného utkání nakonec bereme tři body, které jsme už potřebovali."

Petr Urban, činovník Zašové: „Domácí nás od úvodního hvizdu zaskočili svojí agresivitou, na kterou jsme nenašli po celé utkání protizbraň. Před utkáním jsme museli udělat nějaké změny v rozestavení, což nám také neprospělo. Domácí dali rychlou branku a svojí tvrdostí na hraně únosnosti nám rozbíjeli naši kombinační hru. Ve druhém dějství jsme soupeře zatlačili, ale domácí obrana odolávala. Rozhodnutí přišlo dvacet minut před koncem, kdy domácí přidali druhou trefu. Porážka je to zbytečná, navíc jsme přišli o dva zraněné hráče."

LESKOVEC - HUSLENKY 1:1 (0:0)

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Náš tým v tomto utkání nepodal vůbec dobrý výkon a pouze remizoval s týmem Huslenek. Aspoň bod zachraňoval deset minut před koncem po rohovém kopu Radim Cedidla. Celkově utkání příliš krásy nepobralo. Na tento špatný výkon musíme rychle zapomenout a v další utkání podat zcela jiný výkon. K dalšímu utkání FC Leskovec zajíždí v neděli do Zašové.

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „V první půli se hrál poměrně vyrovnaný zápas a diváci se branky nedočkali. Přesto jsme mohli jít do vedení, ale samostatný nájezd jsme neproměnili. Navíc jsme neproměnili pokutový kop. Vše podstatné se pak odehrálo až ve druhém dějství. Nám se podařilo jít v 67. minutě po pěkné akci Hrbáčkem do vedení. Domácí ale deset minut před koncem srovnali po rohovém kopu. Byl to remízový zápas, s jedním bodem jsme nakonec spokojeni."

ZUBŘÍ - VALAŠSKÁ BYSTŘICE 5:2 (4:1)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Do zápasu jsme vletěli ve velkém stylu a hned 4. minuta přinesla gól, Jurajda sebral stoperovi hostí balón a mířil přesně k tyči. Poté gólman hostí vychytal dvakrát Pavlíčka, potřetí hosté vykopávali z brankové čáry. Další únik měl i Jurajda, tentokrát nedal. V dalších střelách z dálky se pak objevili bratři Raždíkové nebo Boruta, ale ani oni nedali. A tak vlastně přišel trest, protože Bystřice první šťastnou střelou na bránu z úhlu vyrovnala. My jsme hráli pořád stejně a tvořili si další šance. Druhý náš gól trefil Boruta, po něm opět po chybě hostující obrany mířil přesně Jurajda. A úplně na závěr prvního poločasu našel krásným balónem za obranu Libor Raždík Borutu a ten se nemýlil.

Začátek druhé půle jsme začali špatně, když Berka tečoval balón mimo našeho gólmana Jurku a hostující hráč měl odkrytou bránu. Bystřice měla pak i dvě pasáže, kde se snažila zápas zdramatizovat, ale přímé velké ohrožení naší brány si hosté už nevytvořili. Naopak při jednom centrovaném míči srazil hostující gólman Huba a kopala se přísná penalta, kterou Jurajda proměnil a uzavřel svůj hattrick v zápase. Zbytek utkání jsme si už pohlídali a zaslouženě vyhráli. Hosté moc šancí za zápas neměli a mohou děkovat svému gólmanovi Majerovi. Ten je svými skvělými zákroky držel od většího počtu obdržených branek. Protože kdyby jsme dneska dali deset gólů, tak by se nikdo nemohl divit. Střel a šancí jsme měli na dva zápasy, což se určitě muselo líbit početné divácké kulise.

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „První branku jsme inkasovali již ve čtvrté minutě a to byla již třetí vyložená šance soupeře, kterou jsme jim však nabídli my, vlastníma chybama v rozehrávce. O další tři minuty později řešil stoper Karban rozehrávku tak nešťastně, že nastřelil prvního hráče soupeře a ten se sám řítil na brankáře Majera. Dovolil si ale širokou kliku do strany, což ho zbrzdilo a sám Karban na poslední chvíli uklidil míč na rohový kop. Ve třinácté minutě vybídl Válek kapitána Vrábla ke sprintérskému souboji, po kterém musel náš útočník předat kapitánskou pásku a s bolestivou grimasou na tváři kvůli zranění vystřídat. Po tak špatném začátku zápasu jsme se pomalu osmělovali, což vyústilo gólem po ose Machýček, Mroček, Štůsek, kdy poslední jmenovaný uklidil míč skákavou střelou ke vzdálenější tyči domácí branky. Radost z vyrovnání nám nevydržela ani deset minut. K míči se dostal Petr Boruta a odstartoval naší další krizovou desetiminutovku, ve které jsme třikrát inkasovali a do šaten jsme šli s třígólovým mankem.

Do druhé půlky jsme šli s odhodláním pokusit se ještě o nemožné a se zápasem ještě něco udělat. Hned po dvou minutách se nedomluvil stoper Berka s gólmanem domácích Jurkou, míč přes ně propadl a pohotový Cáb vykřesal malou naději pro náš tým. Stále bylo ještě dostatek času něco vymyslet. Hrál se vyrovnaný fotbal. Domácí však hráli v klidu a bez nervů, nám svazoval nohy stále ještě dvougólový rozdíl ve skóre. V 79. minutě přišel centr do vápna ze zuberských kopaček, brankář Majer se vyšplhal nad dobíhajícího útočníka , aby prodloužil míč do bezpečí, ale rozhodčí Herman vyhodnotil tento zákrok, jako faul pro domácí, čímž si vysloužil kritiku ze strany hostujících diváků. K penaltě se postavil Robert Jurajda a i když si na ni Majer sáhnul, nekompromisně proměnil a završil tak svůj hattrick v tomto utkání. Hosté se tak vyšvihli do vyšších pater tabulky a my musíme přes týden zformovat tým a doléčit zranění na venkovní zápas v Ústí.

