Marek Adamec, trenér Hutisko: „V utkání s Huslenkami jsme byli favoritem. Vše odstartovala úvodní vlastní branka hostí, která padla již po pěti minutách hry. Druhou branku jsme přidali v patnácté minutě. Hosté se snažili s výsledkem něco udělat, ale definitivně je zlomili dvě slepené branky. Nejprve se prosadil Křenek a o chvíli později kanonýr Fiurášek. Do kabin jsme tak odcházeli s pohodlným čtyřbrankovým náskokem. Po příchodu ze šaten se prosadil bývalý hráč Bielefeldu Radim Kučera. Závěr utkání již byl v režii Fiuráška, který zkompletoval hattrick. Naše vysoká výhra je naprosto zasloužená."

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Zápas v Hutisku se nám příliš nepovedl. Po patnácti minutách jsme již prohrávali o dvě branky. Poté jsme se i my dostali ke slovu, své brankové možnosti jsme však neproměnili. Po půlhodině hry jsme inkasovali v krátkém sledu třetí a čtvrtou branku. Ve druhé půli jsme chtěli dát alespoň čestný úspěch, ale obrana domácích nám to nedovolila. Hutisko přidalo další branky, když se nám nepodařilo ubránit jejich střelce Fiuráška. Stále je to pro nás stejná písnička. Nedáváme své brankové příležitosti, pak dostaneme lacinou branku a to nás pak hodně sráží dolů."

Branky: 5. vl. Brhlík, 15. Tomčány, 30. Křenek, 32., 57., 83. Fiurášek, 46. Kučera.

HORNÍ BEČVA - SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B 7:3 (5:0)

Pavel Roman, činovník Hor. Bečva: „Proti Hošťálkové jsme si chtěli napravit reputaci po nepovedeném utkání se Zašovou. Hostím v úvodu nebyla uznána branka. Poté jsme již převzali otěže zápasu do svých rukou a v 15. minutě jsme šli do vedení. O pět minut později přidal Ondruch svoji druhou branku. Do půle jsme ještě třikrát rozvlnili síť za hostujícím brankářem. Hosté chtěli hrát fotbal i po přestávce. Pokračoval tak bezstarostný duel s množstvím brankových příležitostí. Ke slovo se dostali i hosté a nutno dodat, že všechny tři jejich branky byly výstavní. My jsme postupně přidali další branky, navíc Zetocha s Ondruchem neproměnili pokutové kopy. Naše výhra je naprosto zasloužená. V příštím kole nás ale čeká souboj s dalším aspirantem postupu celkem ze Zubří."

Antonín Loučka, trenér Hošťálková: „Začátek zápasu jsme hráli aktivně, ale úvodní branku nám sudí nepochopitelně neuznal. Pak jsme se dožadovali penalty po ruce domácího hráče. Domácí pak zabrali a dokázali využít našich zaváhání v zadních řadách. Do půle jsme tak inkasovali pět branek. Ve druhém dějství jsme chtěli s hrozivým výsledkem něco udělat, nakonec se nám podařilo vstřelit tři branky. Domácí ale měli zápas pod kontrolou, pohrdli hned dvěma penaltami. V kombinované sestavě, kdy nám chybělo několik klíčových hráčů, jsme tentokrát v Horní Bečvě na body neměli."

Branky: 15., 36. Ondruch, 20., 58. Zetocha, 36. Solanský, 41. Vaníček, 85. Hejný - 65. Mika, 74. Macík, 80. Hrabovský.

LHOTA U VSETÍNA - ZAŠOVÁ 1:0 (0:0)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „S utkání se Zašovou jsme měli obavy, neboť dokázali v minulém kole vyhrát u jednoho z favoritů soutěže z Horní Bečvy. Hosté byli od úvodního hvizdu nebezpečnějším týmem a dokázala si vytvořit brankové příležitosti. Naše obrana však někdy i se štěstím odolal a do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu. Druhá půle přinesla podobný obrázek hry. Hosté byli častěji na míči, my jsme pozorně bránili a čekali na svoji příležitost. Když jsme přežili dvě obrovské příležitosti hostujícího Mikulenky, tak to vypadalo, že utkání rozhodně až penaltová loterie. Proti byl však náš Zgarba, který si v 88. minutě postavil míč a z trestného kopu trefil nádherně dvakrát od tyče do branky. Po pravdě musím říct, že hosté byli lepším celkem. Šťastnou výhru nám vystřelil Zgarba a na to ostatní se už historie ptát nebude."

Petr Urban, trenér Zašové: „Porážka ve Lhotě u Vsetína mne bude ještě hodně dlouho mrzet. Po celý zápas jsme byli lepším týmem, ale doplatili jsme na neproměňování vyložených šancí. Navíc jsme dvě minuty před koncem inkasovali jedinou branku z trestného kopu. Domácím spadly tři body do klína. My se vracíme s prázdnou, ale i takový je někdy fotbal."

Branka: 88. Zgarba.

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - SD NOVÝ HROZ./VKK B 2:3 NP (1:0)

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „V utkání s Novým Hrozenkovem jsme chtěli potvrdit v domácím prostředí výhru z minulého kola v Huslenkách. V úvodu utkání se nám to i dařilo. Po patnácti minutách hry jsme se ujali vedení brankou Pohořelského. Poté se hra srovnala a po našem neobratném zákroku ve vápně hosté kopali pokutový kop. Ten ale neproměnili. Hosty ale tato situace nakopla a začali se tlačit před naši branku. Do půle jsme ale jednobrankové vedení udrželi. Druhý poločas se nesl v podobném duchu. Nám se pak podařil rychlý protiútok po pravé straně, Bolf naservíroval míč před branku a dezorientovaní hosté si vstřelili vlastní branku. Nadějné vedení o dvě branky nám vydrželo pouze jedenáct minut, kdy hosté po chybě v naší obraně snížili na jednobrankový rozdíl. Klíčový moment utkání přišel o chvíli později. Vrábel ale neproměnil svoji příležitost, kdy jsme mohli zvýšit na 3:1. Hosté totiž čtvrt hodiny před koncem dokázali vyrovnat, kdy Orságova střela z dálky našemu brankáři zaplavala. V závěru mohly oba celky strhnout výhru na svoji stranu, ale stav zůstal nerozhodný 2:2. V penaltové loterii se pak více dařilo hostujícímu týmu. Bod z dobře rozehraného duelu je pro nás málo, pomýšleli za dvoubrankového vedení na zisk tří bodů."

Pavel Jochec, činovník N. Hrozenkova: „Naše mužstvo dokázalo ve druhé půli srovnat nepříznivý stav, ale v prvním poločasu jsme neproměnili své šance a také pokutový kop. Nakonec bereme z utkání dva body, ale herně jsme měli určitě na to, zde bodovat naplno."

Branky: 14. Pohořelský, 56. vl. Gášek - 67. Maňák, 75. Orság.

Utkání SD Střítež/Hrachovec B - Liptál bylo odloženo na 28. 10. 2020 a utkání Ústí u Vsetína - Zubří - odloženo pro nezpůsobilý terén.

PETR KOSEČEK