Radim Hnátek, předseda Ústí: „S Valašskou Bystřicí jsme doma chtěli bodovat naplno. Z marodky a z dovolených se nám vrátilo několik hráčů a na našem výkonu to bylo znát. Navíc v brance zastoupil zraněného Hnátka velmi dobře Zícho. Úvod utkání byl opatrný uz obou stran a nikdo nechtěl uděl vážnější chybu. Po půlhodině hry se ale prosadil Surovčák a rázem jsme vedli 1:0. Jednobrankové vedení jsme udrželi až do půle, i když hosté si vytvořili dvě možnosti ke vstřelení branky. Druhý poločas nabídl stejný obrázek, naše obrana byla velmi pozorná a hosty na dostřel příliš nepouštěla. V 56. minutě byl navíc hostím vyloučen za faul stoper, tak jsme hráli půlhodinovou přesilovku. Z ní jsme vytěžili druhou branku, kterou zaznamenal Ryza. Závěr utkání jsme si už pohlídali a zcela zaslouženě bereme tři body."

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „První půlhodina tohoto utkání byla vyrovnaná a hrálo se od šestnáctky k šestnáctce bez gólových příležitostí. Až ve 31. minutě se objevil zapomenutý Surovčák na zadní tyčce a skóroval. Ve snaze zkorigovat výsledek jsme vyvinuli trochu větší iniciativu a připravili jsme si dvě slibné akce, ale dát branku se nám nepodařilo. Do druhé půlky jsme šli s vědomím, že Ústí je hratelný soupeř a snažili se na ně něco vymyslet. Přišla však 56. minuta a po jednom z našich útočných výpadů zůstal na půlce náš stoper Vašek

s jedním z jejich útočníků. Při souboji o míč náš kapitán fauloval a rozhodčí Škuta usoudil, že se jednalo o zmaření slibně se vyvíjející brankové možnosti a náš kapitán putoval předčasně pod sprchy. Ani v deseti jsme zbraně nesložili a většinu sil jsme vrhli do útoku. Domácí toho využili a našli si skulinku v naší otevřené obraně a v 71. minutě trestali podruhé gólem Ryzy. Náš závěrečný tlak vyústil ve dvě tutovky, ale síla okamžiku našim střelcům svazovala nohy natolik, že nebyli schopni trefit zařízení a po zápase jsme mohli pogratulovat soupeři k zaslouženému vítězství."

HUSLENKY - ZUBŘÍ 1:5 (1:3)

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: „Začátek utkání nás zastihl hodně nekoncentrované a zkušení hosté toho náležitě využili. Po deseti minutách vedli již o tři branky a bylo de facto po zápase. Sice jsme do půle z penalty snížili na dvoubrankový rozdíl, ale hosté stále měli vývoj utkání pod kontrolou. Ve druhém dějství favorizovaní hosté přidali další dvě branky a zaslouženě si odvážejí tři body."

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Do dalšího venkovního utkání jsme vletěli ještě lépe než před týdnem doma. Hned v první minutě se trefil přesně Mičkal, za pár minut přidali branky Boruta a Jurajda, a tak v 9. minutě bylo skóre 3:0 pro nás. Domácí byli očividně zaskočeni a my jsme se snažili přidat další branku. V prvním poločase ale skórovali už jen domácí a to z penalty po naší chybě v obraně. V druhém poločase jsme ale přidali další branky, konkrétně opět Mičkal a po něm Raždík Libor. Měli jsme i další šance na skórování, ale ty jsme už neproměnili. I přes docela příznivé výsledné skóre jsme však v utkání měli i hluchá místa, možná to bylo uspokojením z vedení, kdy nám vázla kombinace nebo chyběla přesnost či důraz. Objevily se i nějaké další chyby v rozehrávce a obraně, které soupeř ale nepostrestal. Tohle budeme muset do dalšího zápasu vylepšit."

SD HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B - HORNÍ BEČVA 3:3 (1:2)

Antonín Loučka, trenér Hošťálková: „Před utkání jsme postupně dávali dohromady sestavu a nakonec se nám podařilo s favoritem držet krok. V první půli byli hosté nebezpečnějším týmem a svoji převahu vyjádřili dvěmi trefami. Nám se sice podařilo srovnat, ale hosté dali branku do šatny. Druhá půle již byla o něčem jiném. Po bojovném výkonu jsme dokázali vývoj utkání otočit v náš prospěch. V závěru nám však propadl míč za obranu a hosté srovnali. Remízu s kvalitním protivníkem ale bereme."

Pavel Roman, činovník Horní Bečva: „Stejně jako v předchozím duelu se Stříteží jsme venku vstřelili tři branky a máme pouze jeden bod. O výsledledku jsme mohli rozhodnout již do půle, kdy jsme si vypracovali několik dobrých příležitostí, ale z tlaku jsme vytěžili pouze dvě branky. Další obrovské příležitosti zazdili Vaníček se Solanským. Domácí ve druhém dějství vycítili svoji šanci a dokázali po hodině hry srovnat. Aby toho nebylo málo, tak deset minut před koncem se radovali potřetí. Nesložili jsme zbraně a o dvě minuty později Jan Macura srovnal. V posledních zápasech nás trápí finální přihrávka a v zakončení hledáme složitější řešení. Proto také zbytečně přicházíme o body."

HUTISKO - SD STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B 2:2 (0:1)

Marek Adamec, trenér Hutisko: „V duelu s favorizovanou Stříteží jsme neměli co ztratit a nakonec máme jeden bod. První poločas byli hosté více na míči a svoji převahu zúročili brankou do šatny. V 52. minutě dali hosté druhý gól a to už s námi nevypadalo dobře. Navíc Poruba neproměnil pokutový kop. Snížení jsme se ale dočkali v 75. minutě, kdy se prosadil Křenek. Tentýž hráč o pět minut později vyrovnal a zajistil nám cenný bod."

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „Utkání v Hutisku jsme nezvládli podle představ. Přitom tři čtvrtiny zápasu jsme kontrolovali vývoj hry. Vedli jsme o dvě branky a poté jsme přežili i penaltu domácích. Těm se podařilo patnáct minut před koncem snížit na jednobrankový rozdíl. Deset minut před koncem Hutisko dokonce srovnalo. Domácí v závěru těžilo ze standartních situací. My jsme se pak už na další odpověď nezmohli. Zbytečně jsme však přišli o výhru, mohli jsme přidat více branek. Za dvoubrankového vedení jsme si to měli lépe pohlídat."

ZAŠOVÁ - LESKOVEC 9:0 (5:0)

Jan Blabla, činovník Zašové: „To, co se nepovedlo v předešlých zápasech, tedy za dvoubrankového vedení odskočit o třetí branku a zápas kontrolovat, se proti Leskovci povedlo dokonale a rozhodnuto bylo dokonce už do poločasu. Přes optickou herní převahu z úvodních minut se kromě rychlé branky Mikulenky nepodařilo dlouho vytěžit víc. Chyběla hlavně větší přesnost a klid ve finální fázi. Až po dvaceti minutách hry přišla první pěknější akce, po které přidal druhý gól pozdější autor hattricku Podzemný a zápas se definitivně zlomil po půlhodině, když rychle rozehraný aut překvapil všechny obránce hostů a Palacký přidal třetí branku. Slepené góly Podzemného a Tvrdého v rozmezí jediné minuty pak zápas definitivně rozhodly.

Ke cti hostů však patří snaha hrát otevřeně i za nepříznivého stavu a respekt za velmi férové vystupování, kdy ke vstřelení alespoň čestného úspěchu byli třikrát velmi blízko. I když to tak dlouho nevypadalo, přece se stalo a o vyrovnání historicky nejvyššího vítězství z posledního čtvrtstoletí po druhé brance Mikulenky nakonec rozhodl šťastně proměněný pokutový kop Podzemného, výstavní bomba Michálka do šibenice a technický lob Holiše."

Věroslav Polášek, trenér Leskovce: „Hrubě nepovedený zápas. Přijeli jsme v kombinované sestavě a na našem výkonu to bylo znát. Domácí velmi dobře kombinovali a v zakončení byli velmi přesní. Na tento duel musíme velmi rychle zapomenout a připravit se na další zápasy. V dalším utkání se Leskovec představí doma v sobotu od 15 hodin se Lhotou u Vsetína.

LHOTA U VS. - SD NH/VKK B 3:0 (2:0)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „Před utkáním jsme si byli vědomi svého nelichotivého umístění v tabulce a to nám možná v prvním děšjství i tak trochu svazovalo nohy. Hosté byli kombinačně lepším týmem a ve středu hřiště nás přehrávali. Dvakrát se nám podařilo přečkat jejich brankové příležitosti a i proto se do šaten odcházelo za bezbrankového stavu. O poločasové přestávce jsme se vše vyříkali a do druhé půle nastoupili s větším odhodláním. Zvýšili jsme bojovnost a nasazení a hosté vypadli z role. První branku jsme vsítili již po šesti minutách hry Švehlíkem. O sedm minut později zacílil přesně Karlík a rázem to bylo 2:0. Hosté byli tímto vývojem zaskočeni. Definitivní pojistku výsledku dal po samostatné akci čtyři minuty před koncem Zeťák. Za výkon ve druhé půli jsme si první letošní tři body zasoužili, hosté byli nebezpeční jen v prvním dějství."

PETR KOSEČEK