Horní Bečva i nadále pokračuje ve spanilé jízdě a Zubří si veze z Nového Hrozenkova dva body. Tak vypadalo uplynulé 2. kolo.

STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B - HUSLENKY 3:0 (0:0)

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „V duelu s Huslenkami jsme nastoupili bez posil z Hrachovce a v první půli byl soupeř hodně nebezpečný. V brance jsme ale měli po delší době Cupera, který se představil ve výborné formě a v prvním poločasu nás podržel. Do druhé půle jsme chtěli rozhýbat naši hru. Pomohla nám branka Martináta z 51. minuty. Na hřišti jsme se uklidnili a začali jsme předvádět svoji kombinaci. Druhou trefu přidal v 66. minutě Telecký a to už o naší výhře nebylo pochyb. Aby toho nebylo málo, tak tři minuty před koncem přidal třetí branku agilní Škabraha. Za výkon především ve druhé půli jsme si výhru zasloužili. Huslenky ale u nás nedaly svoji kůži lacino."

Petr Tydlačka, trenér Huslenky: Další zápas jsme hráli na půdě soupeře a opět u jednoho z favoritů soutěže. V prvním poločasu jsme byli Stříteži rovnocenným protivníkem. Na hřišti dominovali brankáři na obou stranách - Cuper a Frýdl. Utkání se lámalo v úvodu druhé půle. My jsme svoji velkou šanci neproměnili, naopak domácí dokázali svoji šanci využít. Poté jsme se snažili o vyrovnání, ale domácí obrana byla pozorná. Domácí vstřelili druhou branku a konec utkání si už pohlídali. Nakonec přidali i třetí trefu a za výkon ve druhé půli je jejich výhra nejspíše zasloužená."

Branky: 51. Martinát, 66. Telecký, 87. Škabraha.

ÚSTÍ - HORNÍ BEČVA 0:3 (0:3)

Radim Hnátek, předseda Ústí: „Podruhé jsme hráli na domácím hřišti proti jednomu z favoritů soutěže. V minulém kole jsme nestačili na Střítež, teď nás čekala Horní Bečva. Svého soupeře jsme se ale nezalekli a během první dvacetiminutovky jsme si vytvořili několik dobrých šancí. Hosté ale předvedli po dvaceti minutách hry dobrou střeleckou efektivitu a během deseti minut jsme inkasovali dvě branky. Pokračovali jsme ale v aktivní hře, ale brankář hostí Jalůvka měl svůj den. Třetí branka hostí přišla těsně před odchodem do šaten. Hosté si ve druhém dějství hlídali tříbrankové vedení, přesto jsme se my mohli několikrát radovat ze vstřelené branky. Proti byl však hostující brankář. Podali jsme ale dobrý výkon a hosté se na výhru vcelku nadřeli."

Pavel Roman, činovník Hor. Bečva: „Po domácí mužstvo je konečný výsledek asi hodně krutý. Nám se v prvním poločasu dařilo v zakončení a výsledkem byly tři branky v síti domácího brankáře. Uklidňující pro nás byla hlavně třetí branka kanonýra Vaníčka těsně před odchodem do kabin. I ve druhém poločasu se dostali domácí hráči do několika výborných příležitostí, naše obrana v čele s brankářem ale udržela čisté konto. Ústí u Vsetína ale odehrálo proti nám velmi dobré utkání. Začátek této sezony nám tak vyšel na jedničku. V dalším duelu hostíme ve šlágru kola celek ze Stříteže."

Branky: 22. Ondruch, 32. Zetocha, 45. Vaníček.

NOVÝ HROZENKOV/VKK B - ZUBŘÍ 3:4 NP (2:2)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Měli jsme hodně rozpačitý začátek, ale nakonec bojovnost celého týmu přinesla dva body z venku. Domácí celek se dostal do vedení již v osmé minutě hry. Nám se podařilo srovnat o tři minuty později Krupou. Domácí ale byli i nadále aktivní a po dvaceti minutách hry si vzali vedení zpět. Ještě do půle dokázal ale Raždík srovnat. Vyrovnaná partie pokračovala i po přestávce, domácí hráli hodně agresívně a vyrovnali se nám v nasazení. V 66. minutě nás poslal Jurajda do vedení. Domácí ale dokázali o sedm minut později vyrovnat, když byli opět v zakončení velmi přesní. Utkání tak dospělo do penaltového rozstřelu. V něm se nám stejně jako v předešlém utkání s Huslenkami dařilo a máme s kvalitním soupeřem bod navíc. Náš výkon už měl ale jiné parametry, než to úvodní utkání. V dalším kole hostíme Liptál a zde už chceme bodovat naplno."

Branky: 8. Štuler, 20. Šipula, 73. Orság - 11. Krupa, 39. Raždík, 66. Jurajda.

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - ZAŠOVÁ 1:2 (1:2)

Miroslav Mroček, činovník, Val. Bystřice: „O výsledku utkání rozhodla druhá desetiminutovka. Do zápasu jsme vstoupili mírně aktivněji.

Soupeř měl na paměti nedávný nevydařený přípravný zápas s naším týmem a tak se snažil vyvarovat předešlých chyb a to se mu dařilo. Po čtvrhodině hry převzali aktivitu hosté a po chybě v naší obraně se ujali vedení. Zdálo se, že nás obdržená branka nakopla a opět jsme sopeře zatlačili. Ve dvacáté minutě jsme šli do velmi slibného přečíslení, po špatně vyhodnocené koncové přihrávce však soupeř z protiútoku nemilosrdně trestal na 2:0. Naději vykřesal ve 45. minutě Radim Macháček gólem do šatny, což slibovalo pro druhý poločas zajímavou podívanou. Ta se však nekonala. Soupeř se snažil udržet míč co nejvíc na naší polovině a chtěl udržet výsledek pro ně příznivý. Naši hráči za celých 45 minut nenašli recept, jak se prosadit a tak fotbalová "holomajzna" ve druhé půli žádnou změnu nepřinesla. Tři body tak putují do Zašové."

Branky: 45. Macháček - 18. Malík, 20. Mikulenka.

HUTISKO - LHOTA U VSETÍNA 3:2 (1:1)

Petr Orság, činovník Lhoty u Vsetína: „V duelu s posíleným domácím týmem jsme neměli co ztratit a chtěli jsme se zde pokusit bodovat. První komplikace však přišla již před utkáním, kdy se nám při rozcvičování zranil brankář Florián. Do branky tak musel Doležel. První půle přinesla vyrovnanou partii, domácí hrozili především ze standartních situací. Na úvodní gól domácích jsme reagovali vyrovnáním z penalty. Druhá půle se změnila v přetahovanou, nám se dařilo domácímu týmu zdárně sekundovat. Po rohovém kopu jsme ale inkasovali druhou branku. Domácím byl pak vyloučen Michut. Podařilo se nám Zgarbou srovnat. Chtěli jsme přesilovku využít v náš prospěch, nastřelili jsme břevno. V závěru se sportovní štěstí k nám obrátilo zády a domácím se podařilo vstřelit rozhodující branku. Za výkon v Hutisku jsme si ale minimálně bod zasloužili."

Branky: 24. Tomčány, 67. Fiurášek, 84. Křenek - 34. Švehlík (pen.), 77. Zgarba.

LIPTÁL - HOŠŤÁLKOVÁ/KATEŘINICE B odloženo kvůli karanténě

Milan Daňa, činovník Liptálu: „Hošťálkova měla před zápasem jednoho hráče pozitivního na Covid-19, takže zbytek týmu nepustily příslušné orgány do hry kvůli karanténě. Utkání tak bylo odloženo.

1. Horní Bečva 2 2 0 0 0 9:2 6

1. sd Střítež/Hrachovec B 2 2 0 0 0 9:2 6

3. Zašová 2 2 0 0 0 6:4 6

4. Zubří 2 0 2 0 0 5:5 4

5. Lhota 2 1 0 0 1 5:4 3

6. Hutisko 2 1 0 0 1 5:8 3

7. sd Nový Hroz./VKK B 2 0 0 2 0 5:5 2

7. sd Hošťálková/Kateřinice B 1 0 1 0 0 2:2 2

9. Huslenky 2 0 0 1 1 2:5 1

10. Liptál 1 0 0 0 1 3:4 0

11. Valašská Bystřice 2 0 0 0 2 2:5 0

12. Ústí 2 0 0 0 2 2:9 0

PETR KOSEČEK